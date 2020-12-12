Чеховский «Дядя Ваня» в новом прочтении Сергея Безрукова — фоторепортаж
Премьера спектакля «Дядя Ваня» в постановке Сергея Безрукова состоялась в Московском губернском театре, фоторепортаж ИА REGNUM со спектакля.
В год 160-летия со дня рождения Антона Павловича Чехова театр обратился к его произведениям. Идея создания спектакля у Сергея Безрукова возникла в период весенней самоизоляции, которую он провел в деревне на даче и копаясь на грядках.
Пьеса Чехова «Дядя Ваня» не теряет актуальности более 120 лет. Ее ставят в театрах, снимают киностудии, и каждый режиссер раскрывает ее по своему, показывая свое видение проблемы. Главный герой Иван Петрович Войницкий к своим 47 годам приходит к горькому осознанию, что жизнь прошла бессмысленно. Герой пытается вернуться к тому, что раньше могло бы сбыться, но так и не случилось. Он ищет спасения в любви, но время потеряно безвозвратно.
«Как и многие, я провел самоизоляцию среди ящиков с рассадой, сажая в огороде помидоры и огурцы, немного пожил деревенской жизнью. И в моей постановке все это есть: много рассады (в буквальном смысле) и деревенской жизни», — говорит Сергей Безруков.
Ящики с рассадой добавили колорита и актуальности спектаклю. Маски, перчатки не только на зрителях, но и на актерах, и это оправдано по чеховскому тексту. Сергей Безруков играет своего ровесника Ивана Петровича Войницкого — ему так же 47 лет.
«Мне кажется, что я придумал оригинальное решение этой пьесы, и надеюсь, что она зазвучит по-новому. «Дядя Ваня» — это история о потере веры: в себя, в людей, в жизнь. Но есть и другой пласт, не менее важный для меня. Здесь, как везде у Чехова — «пять пудов любви», но это пуды любви неразделенной, несчастной, запретной, которая не спасает, а губит. Нам важно поговорить об этом: о любви настоящей, которая нас спасает и даёт силы жить, и о более низменном ее аспекте, который приносит сиюминутное удовольствие, но оставляет за собой пустоту. Мне кажется, в настоящее время этот разговор очень актуален и нужен», — поделился режиссёр.
При проведении спектакля соблюдается социальная дистанция при рассадке зрителей, масочно-перчаточный режим. Так как наполняемость зала на 25 процентов, театр предлагает билеты на онлайн премьеру спектакля. Даты премьеры спектакля «Дядя Ваня» 11, 12 и 16 декабря.