Премьера спектакля «Дядя Ваня» в постановке Сергея Безрукова состоялась в Московском губернском театре, фоторепортаж ИА REGNUM со спектакля.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сергей Безруков и Антон Хабаров

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Антон Хабаров

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Книги

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Антон Хабаров

В год 160-летия со дня рождения Антона Павловича Чехова театр обратился к его произведениям. Идея создания спектакля у Сергея Безрукова возникла в период весенней самоизоляции, которую он провел в деревне на даче и копаясь на грядках.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Спектакль «Дядя Ваня»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сергей Безруков в роли Ивана Петровича Войницкого

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лодка любви

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Обыденность реальности

Пьеса Чехова «Дядя Ваня» не теряет актуальности более 120 лет. Ее ставят в театрах, снимают киностудии, и каждый режиссер раскрывает ее по своему, показывая свое видение проблемы. Главный герой Иван Петрович Войницкий к своим 47 годам приходит к горькому осознанию, что жизнь прошла бессмысленно. Герой пытается вернуться к тому, что раньше могло бы сбыться, но так и не случилось. Он ищет спасения в любви, но время потеряно безвозвратно.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Спектакль «Дядя Ваня»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Григорий Фирсов и Карина Андоленко

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Отчаяние

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лодка и коса

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Спектакль «Дядя Ваня»

«Как и многие, я провел самоизоляцию среди ящиков с рассадой, сажая в огороде помидоры и огурцы, немного пожил деревенской жизнью. И в моей постановке все это есть: много рассады (в буквальном смысле) и деревенской жизни», — говорит Сергей Безруков.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Спектакль «Дядя Ваня»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Карина Андоленко в спектакле «Дядя Ваня»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Надежда

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мечты

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Спектакль «Дядя Ваня»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Спектакль «Дядя Ваня»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Спектакль «Дядя Ваня»

Ящики с рассадой добавили колорита и актуальности спектаклю. Маски, перчатки не только на зрителях, но и на актерах, и это оправдано по чеховскому тексту. Сергей Безруков играет своего ровесника Ивана Петровича Войницкого — ему так же 47 лет.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Разговор

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Спектакль «Дядя Ваня»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Спектакль «Дядя Ваня»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Поговорили по душам

«Мне кажется, что я придумал оригинальное решение этой пьесы, и надеюсь, что она зазвучит по-новому. «Дядя Ваня» — это история о потере веры: в себя, в людей, в жизнь. Но есть и другой пласт, не менее важный для меня. Здесь, как везде у Чехова — «пять пудов любви», но это пуды любви неразделенной, несчастной, запретной, которая не спасает, а губит. Нам важно поговорить об этом: о любви настоящей, которая нас спасает и даёт силы жить, и о более низменном ее аспекте, который приносит сиюминутное удовольствие, но оставляет за собой пустоту. Мне кажется, в настоящее время этот разговор очень актуален и нужен», — поделился режиссёр.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Карина Андоленко

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Спектакль «Дядя Ваня»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Букет цветов

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Красивая жизнь

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лекарства

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Рассада

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Оклад иконы

При проведении спектакля соблюдается социальная дистанция при рассадке зрителей, масочно-перчаточный режим. Так как наполняемость зала на 25 процентов, театр предлагает билеты на онлайн премьеру спектакля. Даты премьеры спектакля «Дядя Ваня» 11, 12 и 16 декабря.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Диана Егорова и Григорий Фирсов

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Режиссер Сергей Безруков

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Спектакль «Дядя Ваня». Антракт

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Социальная дистанция