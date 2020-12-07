В Петербург прибывает главная новогодняя ель, которую установят на Дворцовой площади. Как наблюдал корреспондент ИА REGNUM, 25-метровое дерево весом в 12 тонн спилили 7 декабря в деревне Хиттолово во Всеволожском районе Ленобласти.

Дарья Драй ИА REGNUM Подготовительные работы по спилу новогодней ели

Дарья Драй ИА REGNUM Подготовительные работы по спилу новогодней ели

Дарья Драй ИА REGNUM Подготовительные работы по спилу новогодней ели

Дарья Драй ИА REGNUM Подготовительные работы по спилу новогодней ели

Дарья Драй ИА REGNUM Транспортировка Новогодней ели

Заметим, живая ель украсит центр Петербурга впервые с 2013 года. После этого, по опросам, горожане предпочитали видеть ель искусственную, ее и устанавливали вплоть до 2019 года — шесть лет подряд.

Дарья Драй ИА REGNUM Транспортировка Новогодней ели

Дарья Драй ИА REGNUM Транспортировка Новогодней ели

Дарья Драй ИА REGNUM Транспортировка Новогодней ели

Дарья Драй ИА REGNUM Спил ели для украшения Дворцовой площади

Дарья Драй ИА REGNUM Спил ели для украшения Дворцовой площади

В этом году Смольный предложил петербуржцам очередное голосование, и в этот раз первое место заняла живая ёлка.

Дарья Драй ИА REGNUM Транспортировка Новогодней ели

В первую очередь дерево искали в местах, откуда в предыдущие годы уже доставлялись ели — это Выборгское и Приозерское направления Ленобласти. Места эти с типичной для Карельского перешейка природой и большим количеством хвойных деревьев.

Дарья Драй ИА REGNUM Рабочие укладывают ель для транспортивки

Однако сегодняшняя ель превзошла всех своих конкуренток по пушистости. Главному новогоднему дереву Петербурга 100 лет, оно обладает ровным стволом, что является редкостью для пушистых елей таких размеров. Ель произрастала достаточно близко к дороге, что позволило спилить ее без ущерба для остального леса.

Дарья Драй ИА REGNUM Рабочие укладывают ель для транспортивки

Специалисты уложили дерево на специальный трал и отправили на временную стоянку, переждать пробки. Ночью ель привезут на Дворцовую площадь, где водрузят на особое основание, обеспечивающее устойчивость конструкции.

Дарья Драй ИА REGNUM Рабочие укладывают ель для транспортивки

Затем будет необходимо проверить состояние кроны, расправить ветки, дать им не менее суток, чтобы занять естественное положение. Только после этого приступят к украшению. Наряжать главную ёлку Петербурга будут не меньше десяти дней.

Дарья Драй ИА REGNUM Рабочие укладывают ель для транспортивки

Дарья Драй ИА REGNUM Рабочие укладывают ель для транспортивки

Дарья Драй ИА REGNUM Рабочие укладывают ель для транспортивки

Дерево войдет в состав декоративной композиции из группы живых елей с фотозонами. Вокруг нее встанут 25 маленьких елочек высотой от двух до пяти метров.

Дарья Драй ИА REGNUM Новогодняя ель

Дарья Драй ИА REGNUM Новогодняя ель

Декорировать зону будут в ретростиле 1950−60 годов. Как объяснили в Смольном, петербуржцам стоит ждать серпантина, лампочек, флажков, более 300 елочных игрушек — шаров, домиков, снеговиков, лошадок, конфет и многого другого. Маковку ели украсит пятиконечная звезда.

Дарья Драй ИА REGNUM Новогодние игрушки для главной елки Санкт-Петербурга

Дарья Драй ИА REGNUM Новогодние игрушки для главной елки Санкт-Петербурга

Все игрушки для главной ёлки города расписывают вручную. Это будет самая высокая ель среди всех петербургских новогодних деревьев, даже если принять в расчет искусственные, которые бывают от 14 до 20 метров.