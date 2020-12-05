Памятник Сталину в Кусе временно останется на частной территории
Памятник И. В. Сталину в городе Куса (Челябинская область) пока останется на месте установки, передаёт 6 декабря корреспондент ИА REGNUM.
Как рассказал восстановивший монумент Станислав Стафеев, житель Кусы, скульптор, активист движения «Суть времени», пока памятник будет находиться рядом с мастерской, где он был восстановлен — возле дома 75-б по улице Герцена.
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Отвечая на вопрос о том, будет ли памятник перенесён с частной территории в центр Кусы, скульптор пояснил, что пока монумент решено оставить на месте установки. Он напомнил, что активисты «Сути времени» собирали подписи под обращением к городским властям, в котором просят предоставить памятнику почётное место в центре города.
Голос кусинцев потребовался, поскольку активисты «Сути времени» посчитали, что памятник Сталину не должен стоять на частной территории, и его надо передать под защиту городских властей.
Скульптор рассказал, что памятник Ленину находится в плачевном состоянии, которое значительно ухудшилось за последние два года.
Место, на котором установлен памятник Сталину, проезжее. Многие из тех, кто проезжает мимо, останавливается. Люди фотографируются, кто-то потом возвращается с цветами. По словам активиста, подобные ситуации происходят постоянно.
В связи с этим принято решение временно оставить памятник на прежнем месте.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, памятник Сталину в Кусе, обломки которого Стафеев поднял со дна высохшего пруда в 2018 году, был восстановлен силами движения «Суть времени». Торжественное открытие монумента состоялось 6 сентября 2020 г.