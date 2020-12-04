Как московское «Динамо» уделало «Автомобилист»: фоторепортаж
4 декабря 2020
В Екатеринбурге хоккейный клуб «Автомобилист» снова потерпел поражение. Игра прошла 3 декабря на стадионе «Уралец».
Алексей Колчин ИА REGNUM
Якуб Коварж
Алексей Колчин ИА REGNUM
Группа поддержки
В рамках регулярного чемпионата КХЛ хозяева встретились с московским «Динамо». Итоговый счёт оказался разгромным: 7:2 в пользу гостей.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Кагарлицкий отличается
Алексей Колчин ИА REGNUM
Динамовцы отмечают свои шайбы
Алексей Колчин ИА REGNUM
Динамовцы отмечают свои шайбы
Из «динамовцев» отличились форвард Магнус Пяярви-Свенссон, Юусо Хиетанен, Дмитрий Яшкин, Даниил Тарасов и Дмитрий Кагарлицкий.
«Автомобилист» сейчас занимает в турнирной таблице Востока шестое место, имея 40 очков. У «Динамо» четвертое место на Западе с 40 баллами.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Владимир Галкин
Алексей Колчин ИА REGNUM
У ворот «Динамо»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Возобновление игры с точки
Алексей Колчин ИА REGNUM
«Автомобилис» пропускает
Алексей Колчин ИА REGNUM
Билл Питерс и Герман Титов
Алексей Колчин ИА REGNUM
Владимир Васильевич Крикунов
Алексей Колчин ИА REGNUM
Линдберг и Трямкин
Алексей Колчин ИА REGNUM
Вадим Щипачев
Алексей Колчин ИА REGNUM
Секстон и Муранов
Алексей Колчин ИА REGNUM
Концентрация
Алексей Колчин ИА REGNUM
Павел Куликов
Алексей Колчин ИА REGNUM
Пяярви-Свенссон Магнус
Алексей Колчин ИА REGNUM
Совещание на льду
Алексей Колчин ИА REGNUM
Установка от тренерского штаба «Автомобилиста»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Тренерский совет
Алексей Колчин ИА REGNUM
Хиетанен и Холланд
Алексей Колчин ИА REGNUM
Хиетанен и Холланд
Алексей Колчин ИА REGNUM
У ворот «Автомобилиста»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Яшкин против Трямкина
Алексей Колчин ИА REGNUM
Щипачев набирает 700-е очко в КХЛ