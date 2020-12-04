В Екатеринбурге хоккейный клуб «Автомобилист» снова потерпел поражение. Игра прошла 3 декабря на стадионе «Уралец».

Алексей Колчин ИА REGNUM Якуб Коварж

Алексей Колчин ИА REGNUM Группа поддержки

В рамках регулярного чемпионата КХЛ хозяева встретились с московским «Динамо». Итоговый счёт оказался разгромным: 7:2 в пользу гостей.

Алексей Колчин ИА REGNUM Кагарлицкий отличается

Алексей Колчин ИА REGNUM Динамовцы отмечают свои шайбы

Алексей Колчин ИА REGNUM Динамовцы отмечают свои шайбы

Из «динамовцев» отличились форвард Магнус Пяярви-Свенссон, Юусо Хиетанен, Дмитрий Яшкин, Даниил Тарасов и Дмитрий Кагарлицкий.

«Автомобилист» сейчас занимает в турнирной таблице Востока шестое место, имея 40 очков. У «Динамо» четвертое место на Западе с 40 баллами.

Алексей Колчин ИА REGNUM Владимир Галкин

Алексей Колчин ИА REGNUM У ворот «Динамо»

Алексей Колчин ИА REGNUM Возобновление игры с точки

Алексей Колчин ИА REGNUM «Автомобилис» пропускает

Алексей Колчин ИА REGNUM Билл Питерс и Герман Титов

Алексей Колчин ИА REGNUM Владимир Васильевич Крикунов

Алексей Колчин ИА REGNUM Линдберг и Трямкин

Алексей Колчин ИА REGNUM Вадим Щипачев

Алексей Колчин ИА REGNUM Секстон и Муранов

Алексей Колчин ИА REGNUM Концентрация

Алексей Колчин ИА REGNUM Павел Куликов

Алексей Колчин ИА REGNUM Пяярви-Свенссон Магнус

Алексей Колчин ИА REGNUM Совещание на льду

Алексей Колчин ИА REGNUM Установка от тренерского штаба «Автомобилиста»

Алексей Колчин ИА REGNUM Тренерский совет

Алексей Колчин ИА REGNUM Хиетанен и Холланд

Алексей Колчин ИА REGNUM Хиетанен и Холланд

Алексей Колчин ИА REGNUM У ворот «Автомобилиста»

Алексей Колчин ИА REGNUM Яшкин против Трямкина