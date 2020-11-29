В Екатеринбурге «Автомобилист» потерпел поражение в матче с ЦСКА. Игра прошла 28 ноября в КРК «Уралец».

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Счёт оставил 1:5 в пользу гостей. В ворота ЦСКА шайбу забил Павел Дацюк. А среди гостей отличились Максим Шалунов, Максим Мамин, Павел Карнаухов и Антон Слепышев.

Отметим, игра проходила в рамках Регулярного чемпионата КХЛ.

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