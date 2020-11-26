21 ноября вестибюль станции «Новослободская» Кольцевой линии был закрыт для пассажиров на год. В ходе масштабной реконструкции будет обновлён эскалаторный комплекс и отреставрирован вестибюль станции.

Дарья Антонова ИА REGNUM Реконструкция станции метро «Новослободская»

Дарья Антонова ИА REGNUM Реконструкция станции метро «Новослободская»

Дарья Антонова ИА REGNUM Машинное отделение, обслуживающее эскалаторы

После демонтажа трёх старых эскалаторов, будут установлены четыре новых, современных эскалатора. Это позволит увеличить пропускную способность станции примерно на 30%. Об этом сообщил журналистам первый заместитель начальника метрополитена, начальник дирекции инфраструктуры Дмитрий Дощатов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Дощатов

На сегодняшний момент проходит первый этап работ, в ходе которого мы приступили к демонтажу эскалаторов. После того как эскалаторы будут демонтированы, мы демонтируем фундамент старый, на котором они были, и приступим к заливке нового фундамента. После этого, по регламенту проведения работ, будут смонтированы новые эскалаторы», — рассказал Дмитрий Дощатов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Демонтаж эскалаторов на станции метро «Новослободская»

Дарья Антонова ИА REGNUM Демонтаж эскалаторов на станции метро «Новослободская»

Дарья Антонова ИА REGNUM Демонтаж эскалаторов на станции метро «Новослободская»

Дарья Антонова ИА REGNUM Демонтаж эскалаторов на станции метро «Новослободская»

Дарья Антонова ИА REGNUM Реконструкция станции метро «Новослободская»

«После этого мы приступим в ремонту и реставрации вестибюля, будет восстановлена уникальная система освещения, которая была сделана в момент открытия станции еще в 1952 году. Также мы отремонтируем служебные помещения и приведем в порядок все инженерные сети и коммуникации», — сказал Дощатов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Реконструкция станции метро «Новослободская»

Дарья Антонова ИА REGNUM Реконструкция станции метро «Новослободская»

Дарья Антонова ИА REGNUM Реконструкция станции метро «Новослободская»

Дарья Антонова ИА REGNUM Реконструкция станции метро «Новослободская»

Дарья Антонова ИА REGNUM Демонтаж эскалаторов на станции метро «Новослободская»

Отметим, сама станция продолжает работать, выход осуществляется через станцию «Менделеевская». Пассажиры также могут пользоваться соседними станциями — «Белорусской», «Маяковской» и «Достоевской».