Ледяной дождь обрушился на Владивосток и Приморский край еще 19 ноября. С того времени прошло уже пять дней, новости о происшествии уже успели облететь всю страну. Настоящая трагедия сложилась в Первомайском районе города — там без электроснабжения остались тысячи человек. Для них были организованы пункты выдачи горячей еды и пункты обогрева.

Андрей Лавренчук ИА REGNUM
Сломанное дерево на Спортивной набережной

В очередь за раздачей еды выстроились люди с совершенно разным социальным статусом. Один из вполне обеспеченных жителей района, приехавший за едой на личном автомобиле, посетовал в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM, что жить приходится без электричества уже почти неделю. Подачу электричества обещают восстановить к 25 ноября, но пока жителям района приходится получать вот такую помощь.

Андрей Лавренчук ИА REGNUM
Очередь за горячей едой на улице Окатовой

Сам центр города начинает потихоньку приходить в привычное состояние после ледяного дождя. Спортивная набережная Владивостока уже почти выглядит как прежде, если не считать поломанных и обледенелых деревьев. Впрочем, из-за теплой погоды днем и холодной вечером на набережной у фонтана получился импровизированный «каток», по которому граждане ходят с осторожностью.

Андрей Лавренчук ИА REGNUM
Наполовину убранный спуск к Спортивной набережной во Владивостоке
Андрей Лавренчук ИА REGNUM
Скользкая дорога на Спортивной набережной
Андрей Лавренчук ИА REGNUM
Спортивная набережная Владивостока

А вот парки в городе представляют собой всё еще удручающее зрелище. Из-за поваленных или поломанных под тяжестью льда деревьев они выглядят совсем не жизнерадостно.

Андрей Лавренчук ИА REGNUM
Одна из дорог в парке
Андрей Лавренчук ИА REGNUM
Путь к храму в Покровском парке
Андрей Лавренчук ИА REGNUM
Скульптура Петра и Февронии в Покровском парке
Андрей Лавренчук ИА REGNUM
Пострадавшее от ледяного дождя деревце
Андрей Лавренчук ИА REGNUM
Следы уборки
Андрей Лавренчук ИА REGNUM
Покровский парк

Хотя оставшаяся ледяная корка на ветках, блестящая на солнце, всё же придает растениям некий шарм.

Андрей Лавренчук ИА REGNUM
Воробьи обживаются в новой обстановке

И даже бюст последнего российского императора Николая II приобрел совсем причудливый вид.

Андрей Лавренчук ИА REGNUM
Бюст Николая II во льдах

Во дворах, которые находятся не так уж и далеко от центральных улиц города, по-прежнему царит беспорядок.

Впрочем, в сложившейся ситуации понятно, что решать будут первоочередные проблемы — восстанавливать городскую инфраструктуру и системы жизнеобеспечения граждан. А дворами, надеюсь, займутся попозже.

Андрей Лавренчук ИА REGNUM
Покрытый льдом кустарник во дворе
Андрей Лавренчук ИА REGNUM
Детская площадка после ледяного дождя