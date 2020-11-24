Ледяной дождь обрушился на Владивосток и Приморский край еще 19 ноября. С того времени прошло уже пять дней, новости о происшествии уже успели облететь всю страну. Настоящая трагедия сложилась в Первомайском районе города — там без электроснабжения остались тысячи человек. Для них были организованы пункты выдачи горячей еды и пункты обогрева.

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Сломанное дерево на Спортивной набережной

В очередь за раздачей еды выстроились люди с совершенно разным социальным статусом. Один из вполне обеспеченных жителей района, приехавший за едой на личном автомобиле, посетовал в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM, что жить приходится без электричества уже почти неделю. Подачу электричества обещают восстановить к 25 ноября, но пока жителям района приходится получать вот такую помощь.

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Очередь за горячей едой на улице Окатовой

Сам центр города начинает потихоньку приходить в привычное состояние после ледяного дождя. Спортивная набережная Владивостока уже почти выглядит как прежде, если не считать поломанных и обледенелых деревьев. Впрочем, из-за теплой погоды днем и холодной вечером на набережной у фонтана получился импровизированный «каток», по которому граждане ходят с осторожностью.

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Наполовину убранный спуск к Спортивной набережной во Владивостоке

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Скользкая дорога на Спортивной набережной

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Спортивная набережная Владивостока

А вот парки в городе представляют собой всё еще удручающее зрелище. Из-за поваленных или поломанных под тяжестью льда деревьев они выглядят совсем не жизнерадостно.

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Одна из дорог в парке

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Путь к храму в Покровском парке

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Скульптура Петра и Февронии в Покровском парке

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Пострадавшее от ледяного дождя деревце

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Следы уборки

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Покровский парк

Хотя оставшаяся ледяная корка на ветках, блестящая на солнце, всё же придает растениям некий шарм.

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Воробьи обживаются в новой обстановке

И даже бюст последнего российского императора Николая II приобрел совсем причудливый вид.

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Бюст Николая II во льдах

Во дворах, которые находятся не так уж и далеко от центральных улиц города, по-прежнему царит беспорядок.

Впрочем, в сложившейся ситуации понятно, что решать будут первоочередные проблемы — восстанавливать городскую инфраструктуру и системы жизнеобеспечения граждан. А дворами, надеюсь, займутся попозже.

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Покрытый льдом кустарник во дворе