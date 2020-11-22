В Лосиноостровском районе Москвы произошла утечка нефтепродуктов — фото
22 ноября 2020
В Джамгаровских прудах в Москве обнаружены следы нефтепродуктов, передаёт корреспондент ИА REGNUM. На месте происшествия оперативная бригада Мосводостока провела очистительные работы.
Василий Иванов ИА REGNUM
Река Ичка
Василий Иванов ИА REGNUM
Сотрудники Мосводостока за работой
Василий Иванов ИА REGNUM
Сотрудники Мосводостока за работой
Василий Иванов ИА REGNUM
Сотрудники Мосводостока за работой
Как сообщили сотрудники Мосводостока, в воду был внедрён абсорбент для сгущения массы отравляющего вещества. Сформированный таким образом плотный слой грязи гораздо легче достать с поверхности воды. На каналах установили боновые заграждения, благодаря которым утечка не должна получить дальнейшее распространение. Джамгаровские пруды относятся к реке Ичка, считающейся одной из самых чистых рек Москвы и впадающей в Яузу.
Василий Иванов ИА REGNUM
Система заградительных бонов на реке Ичка
Василий Иванов ИА REGNUM
Сотрудники Мосводостока за работой
Василий Иванов ИА REGNUM
Сотрудники Мосводостока за работой
Василий Иванов ИА REGNUM
Река Ичка
О происхождении утечки официальной информации пока нет. Рядом с местом происшествия находится заправочная станция.