В Джамгаровских прудах в Москве обнаружены следы нефтепродуктов, передаёт корреспондент ИА REGNUM. На месте происшествия оперативная бригада Мосводостока провела очистительные работы.

Василий Иванов ИА REGNUM Река Ичка

Василий Иванов ИА REGNUM Сотрудники Мосводостока за работой

Василий Иванов ИА REGNUM Сотрудники Мосводостока за работой

Василий Иванов ИА REGNUM Сотрудники Мосводостока за работой

Как сообщили сотрудники Мосводостока, в воду был внедрён абсорбент для сгущения массы отравляющего вещества. Сформированный таким образом плотный слой грязи гораздо легче достать с поверхности воды. На каналах установили боновые заграждения, благодаря которым утечка не должна получить дальнейшее распространение. Джамгаровские пруды относятся к реке Ичка, считающейся одной из самых чистых рек Москвы и впадающей в Яузу.

Василий Иванов ИА REGNUM Система заградительных бонов на реке Ичка

Василий Иванов ИА REGNUM Сотрудники Мосводостока за работой

Василий Иванов ИА REGNUM Сотрудники Мосводостока за работой

Василий Иванов ИА REGNUM Река Ичка

О происхождении утечки официальной информации пока нет. Рядом с местом происшествия находится заправочная станция.