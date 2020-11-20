Федеральная налоговая служба России (ФНС) обзавелась долгожданным центром обработки данных, который позволит значительно снизить издержки на получение информации как органам власти, так и бизнесу и рядовым гражданам. Об этом 20 ноября заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на церемонии запуска нового Центра обработки данных Федеральной налоговой службы в Дубне.

Дарья Антонова ИА REGNUM ADR9950

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Открытие центра позволит Федеральной налоговой службе стать поставщиком данных для всех федеральных органов исполнительной власти, для людей, для бизнеса, которые столь необходимы в сегодняшнее непростое время», — заявил Мишустин.

«Это возможность создать платформу для выплат социальных, возможности помощи бизнесу, возможности так или иначе проверить своего контрагента и получить быстро информацию», — указал он.

Дарья Антонова ИА REGNUM Федеральный центр обработки данных ФНС в Дубне

Решение о создании таких центров правительство России приняло в 2011 году. Для этого, в частности, были выбраны города Дубна и Городец.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин во время посещения Федерального центра обработки данных ФНС в Дубне

Первые очереди центров обработки данных были запущены ещё в 2015 году, а в 2020 году завершилось строительство второй очереди.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин, Антон Силуанов, Татьяна Голикова и Андрей Воробьёв посетили Федеральный центр обработки данных ФНС в Дубне

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

По словам Мишустина, это «значимое событие для всей системы налоговых органов» и хороший подарок к 30-летнему юбилею российской налоговой службы.