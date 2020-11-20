Более тысячи учёных и специалистов из 26 стран мира работают в подмосковной Дубне в рамках первого каскада мегасайенс-проекта NICA, сверхпроводящего ускорителя тяжёлых ионов. Исследователи создают в России научно-экспериментальную базу мирового уровня для проведения фундаментальных исследований в области физики высоких энергий. Об этом 20 ноября заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на церемонии в Объединенном институте ядерных исследований (ОИЯИ) в Дубне.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сверхпроводящий ускоритель тяжёлых ионов NICA

Дарья Антонова ИА REGNUM Сверхпроводящий ускоритель тяжёлых ионов NICA

«Без таких экспериментальных научных баз движение в современной науке просто невозможно. Именно благодаря ним Россия станет одним из лидеров экспериментальных исследований в ядерной физике», — заявил Мишустин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сверхпроводящий ускоритель тяжёлых ионов NICA

Дарья Антонова ИА REGNUM Объединенный институт ядерных исследований

Дарья Антонова ИА REGNUM Сверхпроводящий ускоритель тяжёлых ионов NICA

Дарья Антонова ИА REGNUM Сверхпроводящий ускоритель тяжёлых ионов NICA

Дарья Антонова ИА REGNUM Специалист Объединенного института ядерных исследований

Создавая научные установки такого масштаба и уникальности, Россия формирует конкурентную мировую исследовательскую инфраструктуру и точку притяжения для в том числе и зарубежных учёных, подчеркнул он.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сверхпроводящий ускоритель тяжёлых ионов NICA

Дарья Антонова ИА REGNUM Сверхпроводящий ускоритель тяжёлых ионов NICA

Дарья Антонова ИА REGNUM Сверхпроводящий ускоритель тяжёлых ионов NICA

Дарья Антонова ИА REGNUM Сверхпроводящий ускоритель тяжёлых ионов NICA

«Очень приятно, что вы привлекаете к этой работе талантливую молодёжь из российских вузов и научных учреждений от Ленинграда до Владивостока — со всего мира», — отметил премьер-министр.

Дарья Антонова ИА REGNUM Объединенный институт ядерных исследований в Дубне

Дарья Антонова ИА REGNUM Специалист Объединенного института ядерных исследований

Дарья Антонова ИА REGNUM Сверхпроводящий ускоритель тяжёлых ионов NICA

Дарья Антонова ИА REGNUM Объединенный институт ядерных исследований в Дубне

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

В рамках мероприятия Мишустин выслушал доклад первого вице-директора ОИЯИ Григория Трубникова о запуске бустера, осмотрел промежуточный и линейный ускорители частиц, бустер и нуклотрон. Также в церемонии приняли участие вице-премьер Дмитрий Чернышенко, глава Минобрнауки Валерий Фальков и губернатор Московской области Андрей Воробьёв.