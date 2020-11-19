Ледяной дождь прошел в Подмосковье — фоторепортаж
В Подмосковье ночью прошел мокрый снег, переходящий в ледяной дождь. К утру земля превратилась в ледяную корку.
Рано утром люди обходили скользкие дорожки по газону. Особенно непредсказуемо ходить по тропинкам, которые выложены плиткой, а сверху выровнены ледяным дождем. С началом рабочего дня дворники приступили к своим обязанностям: посыпали дорожки солью, песком и мелким щебнем. Дорожная техника почистила их щетками в доступных автотранспорту местах. Также можно встретить дворников, убирающих ледяные покрытия при помощи лопаты.
«Для своевременного реагирования на погодные условия сегодня ночью дежурили более 2,3 тысячи единиц спецтехники и свыше 2 тысяч дорожных рабочих. Также в круглосуточном режиме работает оперативный штаб, куда входят представители регионального минтранса, Мосавтодора, муниципальных образований и службы инспекции дорог», — сообщил накануне министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.
Отметим, что дорожные службы заранее, в ночь с 18 на 19 ноября, были переведены в режим повышенной готовности в связи с ухудшением погодных условий в Московской области, это помогло спасти ситуацию утром на автодорогах.
Вечером в Подмосковье ожидается ветер с порывами до 15 м/с, температура будет около нуля, осадки в виде дождя и снега. На дорогах, тротуарах и линиях электропередач возможно образование наледи.