В Подмосковье ночью прошел мокрый снег, переходящий в ледяной дождь. К утру земля превратилась в ледяную корку.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Утренняя прогулка с детьми
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Люди спешат на работу
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Дворники примерзли к стеклу автомобиля

Рано утром люди обходили скользкие дорожки по газону. Особенно непредсказуемо ходить по тропинкам, которые выложены плиткой, а сверху выровнены ледяным дождем. С началом рабочего дня дворники приступили к своим обязанностям: посыпали дорожки солью, песком и мелким щебнем. Дорожная техника почистила их щетками в доступных автотранспорту местах. Также можно встретить дворников, убирающих ледяные покрытия при помощи лопаты.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Сухоцветы на клумбе
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Голубь
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
На ступеньках скользко
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Люди спешат по делам
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Утренняя прогулка с собакой
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Утренний поход в магазин

«Для своевременного реагирования на погодные условия сегодня ночью дежурили более 2,3 тысячи единиц спецтехники и свыше 2 тысяч дорожных рабочих. Также в круглосуточном режиме работает оперативный штаб, куда входят представители регионального минтранса, Мосавтодора, муниципальных образований и службы инспекции дорог», — сообщил накануне министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Трава покрылась ледяными каплями дождя
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Прогулка в парке
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Забытая перчатка

Отметим, что дорожные службы заранее, в ночь с 18 на 19 ноября, были переведены в режим повышенной готовности в связи с ухудшением погодных условий в Московской области, это помогло спасти ситуацию утром на автодорогах.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Лед на реке
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Здоровый образ жизни
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Люди спешат на работу
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Лев в парке
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Собака хочет поиграть

Вечером в Подмосковье ожидается ветер с порывами до 15 м/с, температура будет около нуля, осадки в виде дождя и снега. На дорогах, тротуарах и линиях электропередач возможно образование наледи.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
На автодорогах жижа из снега и воды
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
В парке дорожки покрыты наледью
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Скользкие дорожки парка
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Люди обходят ступеньки по газону
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Парк
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Дорожки посыпают солью и крошкой
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Тачка с солью и мелкой крошкой
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Прогулка пенсионеров в парке
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Лед на лужах