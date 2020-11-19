В Подмосковье ночью прошел мокрый снег, переходящий в ледяной дождь. К утру земля превратилась в ледяную корку.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Утренняя прогулка с детьми

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Люди спешат на работу

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дворники примерзли к стеклу автомобиля

Рано утром люди обходили скользкие дорожки по газону. Особенно непредсказуемо ходить по тропинкам, которые выложены плиткой, а сверху выровнены ледяным дождем. С началом рабочего дня дворники приступили к своим обязанностям: посыпали дорожки солью, песком и мелким щебнем. Дорожная техника почистила их щетками в доступных автотранспорту местах. Также можно встретить дворников, убирающих ледяные покрытия при помощи лопаты.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сухоцветы на клумбе

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Голубь

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На ступеньках скользко

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Люди спешат по делам

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Утренняя прогулка с собакой

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Утренний поход в магазин

«Для своевременного реагирования на погодные условия сегодня ночью дежурили более 2,3 тысячи единиц спецтехники и свыше 2 тысяч дорожных рабочих. Также в круглосуточном режиме работает оперативный штаб, куда входят представители регионального минтранса, Мосавтодора, муниципальных образований и службы инспекции дорог», — сообщил накануне министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Трава покрылась ледяными каплями дождя

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Прогулка в парке

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Забытая перчатка

Отметим, что дорожные службы заранее, в ночь с 18 на 19 ноября, были переведены в режим повышенной готовности в связи с ухудшением погодных условий в Московской области, это помогло спасти ситуацию утром на автодорогах.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лед на реке

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Здоровый образ жизни

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Люди спешат на работу

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лев в парке

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Собака хочет поиграть

Вечером в Подмосковье ожидается ветер с порывами до 15 м/с, температура будет около нуля, осадки в виде дождя и снега. На дорогах, тротуарах и линиях электропередач возможно образование наледи.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На автодорогах жижа из снега и воды

Наталья Стрельцова ИА REGNUM В парке дорожки покрыты наледью

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Скользкие дорожки парка

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Люди обходят ступеньки по газону

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Парк

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дорожки посыпают солью и крошкой

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Тачка с солью и мелкой крошкой

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Прогулка пенсионеров в парке