Дорожные и коммунальные службы Санкт-Петербурга провели первую реальную уборку снега в зимнем сезоне 2020−2021 года. Она больше была похожа на «тренировку», поскольку объём твердых осадков, выпавших 18 ноября, оказался невелик. Однако работу дорожников и коммунальщиков осложняли штормовой ветер и высокая влажность воздуха.

Дарья Драй ИА REGNUM Исаакиевский собор в снегу

Дарья Драй ИА REGNUM Исаакиевский собор в снегу

Дарья Драй ИА REGNUM Заснеженный газон

Дарья Драй ИА REGNUM Летний сад

Дарья Драй ИА REGNUM Летний сад

Еще рано утром в среду, с началом снегопада, было решено увеличить в течение дня количество специализированной уборочной техники на улицах с 578 до 650 единиц, а затем довести это число до 671 единиц, рассказали 19 ноября в комитете по благоустройству Санкт-Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Снегоуборочная техника на Дворцовой площади

Дарья Драй ИА REGNUM Снегоуборочная техника на Дворцовой площади

Помимо техники убирать мокрый снег и счищать ледяную корку отправились более 1300 дворников — речь только о тех, кто работает на улично-дорожной сети, без учета внутриквартальных дворников. На очистку тротуаров выдвинулись малые уборочные агрегаты.

Дарья Драй ИА REGNUM Снегоуборочная техника

Дарья Драй ИА REGNUM Снегоуборочная техника

Особая тщательность при снегопадах необходима при уборке мест с повышенной влажностью, таких как набережные, мосты. Также повышенное внимание необходимо опасным спускам и подъемам на путепроводах или возвышенностях.

Дарья Драй ИА REGNUM Снегоуборочная техника на Дворцовой площади

Дарья Драй ИА REGNUM Снегоуборочная техника на Дворцовой площади

Дарья Драй ИА REGNUM Снег

Дарья Драй ИА REGNUM Снег

В таких местах при угрозе снегопада или резкого похолодания сначала производится противогололедная обработка, и лишь затем техника и специалисты приступают к уборке выпавшего снега.

По итогам минувших суток петербургские дорожники собрали и вывезли с улиц 48 кубометров снега. Для борьбы с гололедицей было использовано 1579 кубометров солевого раствора и 135 тонн песко-соляной смеси.

Дарья Драй ИА REGNUM Снегоуборочная техника на Дворцовой площади

Дарья Драй ИА REGNUM Снегоуборочная техника на Дворцовой площади

Дарья Драй ИА REGNUM Снегоуборочная техника на Дворцовой площади

Дарья Драй ИА REGNUM Снегоуборочная техника на Дворцовой площади

Дарья Драй ИА REGNUM Снегоуборочная техника на Дворцовой площади

«В четверг улицы Петербурга приводят в порядок 632 уборочные машины и 1300 работников ручного труда», — отчитались в комитете по благоустройству.