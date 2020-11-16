В Москве прошел фестиваль документального кино «Blick '20. Горизонты возраста». Корреспондент ИА REGNUM поговорил со зрителями фестиваля.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Зрители фестиваля «Blick 20. Горизонты возраста»

Фестиваль «Blick '20. Горизонты возраста» — это фестиваль, который раз в год настраивает свой взгляд на какого-то режиссера или определенную тему. Сегодня это тема возраста и старения.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фестиваль «Blick 20. Горизонты возраста»

«Blick переводится как взгляд. Сегодняшний наш взгляд обращен на возраст, на старение. И предпосылкой было то, что нет единственного взгляда. Мы говорим про различные перспективы и как они представлены в фильмах. В фильмах рассматриваются различные аспекты, которые проходят наши герои. Направления разные, а тема одна. Три аспекта выбраны: это телесность, эмоциональность и наследие. «Телесность» хорошо показана в фильме «Осеннее золото». Фильм про олимпийских спортсменов, возраст которых выше 50 лет. Трогает не то, какие они бодренькие, а та страсть, с которой они участвуют в соревнованиях. Вторая категория «эмоциональность» — фильм «Ночь ночей», в котором рассказывается о парах, прошедших долгий трудный совместный путь по жизни. Третий аспект можно назвать «наследием» — в фильме «Мамасита». Режиссер показывает портрет своей прабабушки. Показывает такую королеву красоты, которая и сегодня управляет всей семьей. Мы видим нечто общее в фильмах. Во всех фильмах видно, что возрасты проникают друг друга, и они взаимодействуют»,— рассказала на открытии руководитель Анна Шулер.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Анна Шулер

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Хайке Улинг, директор Гёте-Института в Москве

«Я очень хорошо помню первый раз, когда в 40 лет мне в трамвае уступили место, так как я очень устала в этот день, я не противилась и села. Но на следующий день пошла в парикмахерскую и покрасила себе волосы в блонд. В Европе есть такое расхожее выражение: «Пятьдесят — это новые тридцать», — поделилась на открытии фестиваля Хайке Улинг, директор Гёте-Института в Москве.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Цитата д/ф «Ночь ночей». реж. Ясемин и Несрин Шамдерели. 2018

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Цитата д/ф «Ночь ночей». реж. Ясемин и Несрин Шамдерели. 2018

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Цитата д/ф «Ночь ночей». реж. Ясемин и Несрин Шамдерели. 2018

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Цитата д/ф «Ночь ночей». реж. Ясемин и Несрин Шамдерели. 2018

Первый фильм, открывший фестиваль, — «Ночь ночей» 2017 года, режиссеры — сестры Ясемин и Несрин Шамдерели. В основу сценария положены истории четырех семей, которые прожили долгую жизнь более полувека и остались вместе, несмотря на все жизненные трудности. Это портрет четырёх супружеских пар из Японии, США, Индии и Германии.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Цитата д/ф «Ночь ночей». реж. Ясемин и Несрин Шамдерели. 2018

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Цитата д/ф «Ночь ночей». реж. Ясемин и Несрин Шамдерели. 2018

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Цитата д/ф «Ночь ночей». реж. Ясемин и Несрин Шамдерели. 2018

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Цитата д/ф «Ночь ночей». реж. Ясемин и Несрин Шамдерели. 2018

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Цитата д/ф «Ночь ночей». реж. Ясемин и Несрин Шамдерели. 2018

Фильм «Те, кто танцует танец живота», — это дебют режиссера Каролин Генрайт, которая с иронией и нежностью изучает поколение матери, а через него — и собственное поколение с его мечтами и страхами. Зрители поделились впечатлением о просмотренном фильме.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Зрители фестиваля

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Зрители фестиваля «Blick 20. Горизонты возраста»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Режиссер Ясемин Шамдерели на видеосвязи

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Режиссер Ясемин Шамдерели на видеосвязи

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Режиссер Ясемин Шамдерели на видеосвязи

«Картина, которую сняла 30-летний режиссер, рассказывает о своих страхах переходного возраста, как пережить свое тридцатилетие. Она снимала маму и ее знакомых, которые танцуют «танец живота». Фильм говорит о том, что тот момент, который сейчас, он и есть самый важный в жизни. Многих зрителей этот фильм вдохновил. Они поняли, что нет преград, и не надо ссылаться на возраст, чтобы сделать что-то желанное. В фильме поднята тема отношения к возрасту, и то, что люди бояться старости. Но скорее всего, люди в возрасте боятся не старости, а ненужности, или отсутствия денег, или чего-то ещё, но не самого возраста», — поделилась Ирина Шаталова, 35 лет, режиссер документального кино, по профессии оператор.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ирина Шаталова

«У меня тоже был возрастной кризис в возрасте 30 лет. Ты начинаешь анализировать и думать об этом, понимаешь, что кризис бывает в разном возрасте. Это был кризисный момент, и мне казалось, что ничего не успела, что жизнь прошла. А потом ты понимаешь, это не столько проблема возраста, сколько непринятие себя»,— добавила Ирина Шаталова на вопрос об отношению к возрасту .

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Зрители фестиваля «Blick 20. Горизонты возраста»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ирина Николаева

«Я ездила в Германию, когда была совсем молодая, и меня поражало отношение к старшему поколению. Сейчас очень сильно ощущается интеграция культуры, проникновение ее одна в другую. В Германии отношение молодежи к старшему поколению совсем другое. Сейчас я начала задумываться о возрасте, на самом деле даже в 58 лет ощущаешь себя примерно на 35 лет, хотя моей дочери скоро исполниться сорок лет. Ощущение возраста, скорее всего, врождённое, зависит от характера, национального статуса. Эмоции с возрастом немножечко затухают, появляется приятная усталость. Смотрю на маму, на папу, они становятся с возрастом степеннее. Уже нет таких сил и эмоций, чтобы страдать, приходит мудрость. Мы же знаем, что подрастает молодое поколение, и это здорово! В нашей семье не задумываются о возрасте», — поделилась Ирина Николаева, 58 лет, директор немецкого центра в Саратове.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM «Blick 20. Горизонты возраста»

Фестиваль прошел в восьмой раз в 2020 году, а это год Германии в России. Провели его совместно Центр документального кино и Гёте-Институт с 12 по 15 ноября. Зрители смогли посмотреть девять документальных и игровых фильмов из Германии: «Ночь ночей», «Осеннее золото», «Те, кто танцует танец живота», «Крестьянином останешься ты», «Закат над Голивудом», «Визит», «Величайшее изобретение Грегора», «Мечтать не вредно» и «Мамасита».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Центр документального кино