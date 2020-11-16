Пятьдесят — это новые тридцать. Взгляд фестиваля кино на границы возраста
В Москве прошел фестиваль документального кино «Blick '20. Горизонты возраста». Корреспондент ИА REGNUM поговорил со зрителями фестиваля.
Фестиваль «Blick '20. Горизонты возраста» — это фестиваль, который раз в год настраивает свой взгляд на какого-то режиссера или определенную тему. Сегодня это тема возраста и старения.
«Blick переводится как взгляд. Сегодняшний наш взгляд обращен на возраст, на старение. И предпосылкой было то, что нет единственного взгляда. Мы говорим про различные перспективы и как они представлены в фильмах. В фильмах рассматриваются различные аспекты, которые проходят наши герои. Направления разные, а тема одна. Три аспекта выбраны: это телесность, эмоциональность и наследие. «Телесность» хорошо показана в фильме «Осеннее золото». Фильм про олимпийских спортсменов, возраст которых выше 50 лет. Трогает не то, какие они бодренькие, а та страсть, с которой они участвуют в соревнованиях. Вторая категория «эмоциональность» — фильм «Ночь ночей», в котором рассказывается о парах, прошедших долгий трудный совместный путь по жизни. Третий аспект можно назвать «наследием» — в фильме «Мамасита». Режиссер показывает портрет своей прабабушки. Показывает такую королеву красоты, которая и сегодня управляет всей семьей. Мы видим нечто общее в фильмах. Во всех фильмах видно, что возрасты проникают друг друга, и они взаимодействуют»,— рассказала на открытии руководитель Анна Шулер.
«Я очень хорошо помню первый раз, когда в 40 лет мне в трамвае уступили место, так как я очень устала в этот день, я не противилась и села. Но на следующий день пошла в парикмахерскую и покрасила себе волосы в блонд. В Европе есть такое расхожее выражение: «Пятьдесят — это новые тридцать», — поделилась на открытии фестиваля Хайке Улинг, директор Гёте-Института в Москве.
Первый фильм, открывший фестиваль, — «Ночь ночей» 2017 года, режиссеры — сестры Ясемин и Несрин Шамдерели. В основу сценария положены истории четырех семей, которые прожили долгую жизнь более полувека и остались вместе, несмотря на все жизненные трудности. Это портрет четырёх супружеских пар из Японии, США, Индии и Германии.
Фильм «Те, кто танцует танец живота», — это дебют режиссера Каролин Генрайт, которая с иронией и нежностью изучает поколение матери, а через него — и собственное поколение с его мечтами и страхами. Зрители поделились впечатлением о просмотренном фильме.
«Картина, которую сняла 30-летний режиссер, рассказывает о своих страхах переходного возраста, как пережить свое тридцатилетие. Она снимала маму и ее знакомых, которые танцуют «танец живота». Фильм говорит о том, что тот момент, который сейчас, он и есть самый важный в жизни. Многих зрителей этот фильм вдохновил. Они поняли, что нет преград, и не надо ссылаться на возраст, чтобы сделать что-то желанное. В фильме поднята тема отношения к возрасту, и то, что люди бояться старости. Но скорее всего, люди в возрасте боятся не старости, а ненужности, или отсутствия денег, или чего-то ещё, но не самого возраста», — поделилась Ирина Шаталова, 35 лет, режиссер документального кино, по профессии оператор.
«У меня тоже был возрастной кризис в возрасте 30 лет. Ты начинаешь анализировать и думать об этом, понимаешь, что кризис бывает в разном возрасте. Это был кризисный момент, и мне казалось, что ничего не успела, что жизнь прошла. А потом ты понимаешь, это не столько проблема возраста, сколько непринятие себя»,— добавила Ирина Шаталова на вопрос об отношению к возрасту .
«Я ездила в Германию, когда была совсем молодая, и меня поражало отношение к старшему поколению. Сейчас очень сильно ощущается интеграция культуры, проникновение ее одна в другую. В Германии отношение молодежи к старшему поколению совсем другое. Сейчас я начала задумываться о возрасте, на самом деле даже в 58 лет ощущаешь себя примерно на 35 лет, хотя моей дочери скоро исполниться сорок лет. Ощущение возраста, скорее всего, врождённое, зависит от характера, национального статуса. Эмоции с возрастом немножечко затухают, появляется приятная усталость. Смотрю на маму, на папу, они становятся с возрастом степеннее. Уже нет таких сил и эмоций, чтобы страдать, приходит мудрость. Мы же знаем, что подрастает молодое поколение, и это здорово! В нашей семье не задумываются о возрасте», — поделилась Ирина Николаева, 58 лет, директор немецкого центра в Саратове.
Фестиваль прошел в восьмой раз в 2020 году, а это год Германии в России. Провели его совместно Центр документального кино и Гёте-Институт с 12 по 15 ноября. Зрители смогли посмотреть девять документальных и игровых фильмов из Германии: «Ночь ночей», «Осеннее золото», «Те, кто танцует танец живота», «Крестьянином останешься ты», «Закат над Голивудом», «Визит», «Величайшее изобретение Грегора», «Мечтать не вредно» и «Мамасита».