В последний день работы московские музеи оказались переполнены, передаёт корреспондент ИА REGNUM. В связи с этим большинство выставочных площадок продлили свои часы работы.

Василий Иванов ИА REGNUM В МАММ (Мультимедиа Арт Музей)

На популярные выставки желающих оказалось так много, что билетов на всех не хватало. Экскурсии проводились одна за другой, практически без интервалов. Данное явление стало следствием новых ограничений, введенных мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Василий Иванов ИА REGNUM В Музее Москвы

Василий Иванов ИА REGNUM В Музее Москвы

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно указу в период с 13 ноября по 15 января в столице не разрешено проводить массовые мероприятия — культурные, развлекательные и другие, за исключением официальных, то есть организуемых органами исполнительной власти. В рамках этого указа будут закрыты все временные экспозиции в музеях и галереях Москвы.

Василий Иванов ИА REGNUM В Музее Москвы

Василий Иванов ИА REGNUM В Музее Москвы

В соответствии с приказом Министерства культуры 16 ноября также свою работу прекратили все федеральные музеи и музеи-заповедники Москвы. Ограничения коснулись также театров, кинотеатров и концертных площадок. Теперь максимальное число зрителей не должно превышать 25% от общей вместимости места проведения.