В Московском музее современного искусства проходит выставка «20:20. Время остановилось», передаёт корреспондент ИА REGNUM. Посетители могут увидеть высказывания десяти молодых российских художников, чьи творческие проекты были созданы специально для того, чтобы попытаться «остановить время» в стенах музея.

Василий Иванов ИА REGNUM На выставке 20.20 Время остановилось

Выставка представляет исследования новых традиций, привычек и ритуалов, возникших или приобретших вновь свою актуальность в условиях пандемии. В залах Образовательного центра ММОМА в Ермолаевском переулке выставлены скульптуры, инсталляции, а также графические, плетеные и живописные работы. Также доступен онлайн-формат посещения, в рамках которого проходит показ фотографий работ, отрывков из видео, примеров объектов из дополненной реальности и рассказы самих художников о своих идеях и творчестве в целом.

Василий Иванов ИА REGNUM Работа Анны Таганцевой-Кобзевой — WINDO 2020

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин ввел новые ограничения из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в городе. В период с 13 ноября по 15 января приостанавливается проведение культурных, выставочных, просветительских, досуговых, развлекательных, зрелищных и аналогичных мероприятий с участием зрителей. Выставки, лекции, мастер-классы теперь будут проходить в режиме онлайн.