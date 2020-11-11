В Екатеринбурге 11 ноября были официально запущены часы обратного отсчёта времени до Всемирных летних студенческих игр 2023 года. Они отсчитывают тысячу дней.

Алексей Колчин ИА REGNUM Часы обратного отсчёта

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время церемонии открытия часов обратного отсчета Универсиады-2023

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время церемонии открытия часов обратного отсчета Универсиады-2023

На церемонию пришли мэр Александр Высокинский, ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров, а также глава исполнительной дирекции «Универсиада-2023» Александр Чернов. Кроме того, горожанам представили талисманы Универсиады. Напомним, что ими стали олень Ягги, девочка-малахит Хитти и соболёнок Кедри.

Алексей Колчин ИА REGNUM Талисманы Универсиады-2023 олень Ягги, девушка-блогер Хитти и соболенок Кедри

Алексей Колчин ИА REGNUM Талисманы Универсиады

Алексей Колчин ИА REGNUM Талисманы Универсиады-2023 олень Ягги, девушка-блогер Хитти и соболенок Кедри

Алексей Колчин ИА REGNUM Талисманы во время презентации часов обратного отсчета

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время церемонии открытия часов обратного отсчета Универсиады-2023

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время церемонии открытия часов обратного отсчета Универсиады-2023

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время церемонии открытия часов обратного отсчета Универсиады-2023

Алексей Колчин ИА REGNUM Президент Российского студенческого спортивного союза Сергей Сейранов

Алексей Колчин ИА REGNUM Президент Российского студенческого спортивного союза Сергей Сейранов

Как сообщало ИА REGNUM, игры запланированы на 7−19 августа 2023 года. Ранее в Екатеринбурге был представлен макет спортивной деревни Универсиады-2023.