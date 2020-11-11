В Екатеринбурге запустили таймер до Универсиады-2023 — фоторепортаж
11 ноября 2020
В Екатеринбурге 11 ноября были официально запущены часы обратного отсчёта времени до Всемирных летних студенческих игр 2023 года. Они отсчитывают тысячу дней.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Часы обратного отсчёта
Алексей Колчин ИА REGNUM
Во время церемонии открытия часов обратного отсчета Универсиады-2023
Алексей Колчин ИА REGNUM
Во время церемонии открытия часов обратного отсчета Универсиады-2023
На церемонию пришли мэр Александр Высокинский, ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров, а также глава исполнительной дирекции «Универсиада-2023» Александр Чернов. Кроме того, горожанам представили талисманы Универсиады. Напомним, что ими стали олень Ягги, девочка-малахит Хитти и соболёнок Кедри.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Талисманы Универсиады-2023 олень Ягги, девушка-блогер Хитти и соболенок Кедри
Алексей Колчин ИА REGNUM
Талисманы Универсиады
Алексей Колчин ИА REGNUM
Талисманы Универсиады-2023 олень Ягги, девушка-блогер Хитти и соболенок Кедри
Алексей Колчин ИА REGNUM
Талисманы во время презентации часов обратного отсчета
Алексей Колчин ИА REGNUM
Во время церемонии открытия часов обратного отсчета Универсиады-2023
Алексей Колчин ИА REGNUM
Во время церемонии открытия часов обратного отсчета Универсиады-2023
Алексей Колчин ИА REGNUM
Во время церемонии открытия часов обратного отсчета Универсиады-2023
Алексей Колчин ИА REGNUM
Президент Российского студенческого спортивного союза Сергей Сейранов
Алексей Колчин ИА REGNUM
Президент Российского студенческого спортивного союза Сергей Сейранов
Как сообщало ИА REGNUM, игры запланированы на 7−19 августа 2023 года. Ранее в Екатеринбурге был представлен макет спортивной деревни Универсиады-2023.