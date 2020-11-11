Выставка «Москва Наума Грановского 1920−1980», посвященная 110-летию со дня рождения фотографа, завершает свою работу в Центре фотографии имени Братьев Люмьер в Москве. Фоторепортаж ИА REGNUM с выставки.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Москва Наума Грановского 1920-1950. Малый зал

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Москва Наума Грановского 1920−1980»

На экспозиции представлены винтажные отпечатки Москвы XX века из коллекции галереи Люмьер при поддержке фонда Still Art. В большом зале выставлены не показывавшиеся ранее фотографии советского модернизма 50−80-х годов и фотографии исчезающего архитектурного наследия, найденные в архиве Грановского за последние годы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Москва Наума Грановского 1920−1980»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Москва Наума Грановского 1920−1980»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители на выставке

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители на выставке

Московская архитектура очень разнообразна. Грановский изучал Москву, и она стала главным героем его фотографий. Фотограф любовался и наблюдал за изменениями, которые происходили в городском пейзаже с течением времени. Мы живём среди архитектурных строений и видим их каждый день. Фотограф фиксирует миг, может увидеть детали, которые ускользают от других.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Советский модернизм

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители на выставке в день открытия

Грановский по много раз готов был возвращаться в одну и ту же точку Москвы, исследуя, как меняется город со временем. По его работам можно отследить смену символов в течении эпохи или почувствовать ностальгию по прошлому и увидеть неразрывную связь с настоящим. Умение Грановского понимать город, чувствовать его характер делает его работы захватывающими наше внимание — их интересно разглядывать, подмечать мелкие детали.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители на выставке

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Москва Наума Грановского 1920−1980»

«…Именно фотография дарит нам возможность оглянуться назад, вспомнить то, что, казалось бы, вспомнить невозможно, вернуться туда, куда вернуться нельзя. Но при этом всегда надо помнить, что фотография — лишь отражение реальности, ее небольшой кусочек, дошедший до нас на куске пленки или пожелтевшей бумаге. Мы смотрим на мир не своими глазами, наше восприятие определено выбором фотографа», — из предисловия к альбому «Наум Грановский 1920−1980».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Москва Наума Грановского 1920−1980»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители на выставке в день открытия

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители на выставке

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители на выставке фотографий Наума Грановского

«Наум Грановский стал одним из тех, чей взгляд по истечении времени оказался так необходим нам сейчас. Сегодня, смотря его фотографии, мы получаем не просто уникальную возможность проследить историю развития советской архитектуры и Москвы, но мы можем попытаться сформулировать свое отношение к советскому периоду нашей истории, дошедшей до нас через призму его восприятия. Наум Грановский сохранил для нас Москву XX века и тем самым сделал нам бесценный подарок», — сказала Елизавета Лихачева, Государственный музей архитектуры имени А. В. Щусева.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Москва Наума Грановского 1920−1980» в день открытия

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители на выставке в день открытия

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Москва Наума Грановского 1920−1980»

Наум Грановский родился в городе Александрия (Украина) в 1910 году. В Москву переехал в возрасте 16 лет. Работал в издательствах ТАСС, ИЗОГИЗ и других. Активно снимать Москву начал в 1930-х годах. В 1941 году стал военным корреспондентом газеты «Тревога».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители на выставке

Работы Наума Грановского высоко ценились еще при жизни. Он участвовал в крупнейших советских и зарубежных выставках, являлся автором нескольких книг и альбомов, заслуженным работником культуры РСФСР в 1968 году, членом Союза журналистов СССР с 1958 года, а также членом Союза архитекторов СССР.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Москва Наума Грановского 1920−1980»

«Московский летописец», «главный архитектурный фотограф СССР» — так называли современники Наума Грановского. На протяжении полувека фотограф снимал Москву, смотря на нее как на живого человека, отмечая все изменения, которые происходили с ней.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Москва Наума Грановского 1920−1980»

Согласно распоряжению мэра Москвы, выставка «Москва Наума Грановского 1920−1980» 12 ноября до 22:00 работает для посетителей последний день в Центре фотографии имени братьев Люмьер.