Завершает работу выставка фотографий Наума Грановского — фоторепортаж
Выставка «Москва Наума Грановского 1920−1980», посвященная 110-летию со дня рождения фотографа, завершает свою работу в Центре фотографии имени Братьев Люмьер в Москве. Фоторепортаж ИА REGNUM с выставки.
На экспозиции представлены винтажные отпечатки Москвы XX века из коллекции галереи Люмьер при поддержке фонда Still Art. В большом зале выставлены не показывавшиеся ранее фотографии советского модернизма 50−80-х годов и фотографии исчезающего архитектурного наследия, найденные в архиве Грановского за последние годы.
Московская архитектура очень разнообразна. Грановский изучал Москву, и она стала главным героем его фотографий. Фотограф любовался и наблюдал за изменениями, которые происходили в городском пейзаже с течением времени. Мы живём среди архитектурных строений и видим их каждый день. Фотограф фиксирует миг, может увидеть детали, которые ускользают от других.
Грановский по много раз готов был возвращаться в одну и ту же точку Москвы, исследуя, как меняется город со временем. По его работам можно отследить смену символов в течении эпохи или почувствовать ностальгию по прошлому и увидеть неразрывную связь с настоящим. Умение Грановского понимать город, чувствовать его характер делает его работы захватывающими наше внимание — их интересно разглядывать, подмечать мелкие детали.
«…Именно фотография дарит нам возможность оглянуться назад, вспомнить то, что, казалось бы, вспомнить невозможно, вернуться туда, куда вернуться нельзя. Но при этом всегда надо помнить, что фотография — лишь отражение реальности, ее небольшой кусочек, дошедший до нас на куске пленки или пожелтевшей бумаге. Мы смотрим на мир не своими глазами, наше восприятие определено выбором фотографа», — из предисловия к альбому «Наум Грановский 1920−1980».
«Наум Грановский стал одним из тех, чей взгляд по истечении времени оказался так необходим нам сейчас. Сегодня, смотря его фотографии, мы получаем не просто уникальную возможность проследить историю развития советской архитектуры и Москвы, но мы можем попытаться сформулировать свое отношение к советскому периоду нашей истории, дошедшей до нас через призму его восприятия. Наум Грановский сохранил для нас Москву XX века и тем самым сделал нам бесценный подарок», — сказала Елизавета Лихачева, Государственный музей архитектуры имени А. В. Щусева.
Наум Грановский родился в городе Александрия (Украина) в 1910 году. В Москву переехал в возрасте 16 лет. Работал в издательствах ТАСС, ИЗОГИЗ и других. Активно снимать Москву начал в 1930-х годах. В 1941 году стал военным корреспондентом газеты «Тревога».
Работы Наума Грановского высоко ценились еще при жизни. Он участвовал в крупнейших советских и зарубежных выставках, являлся автором нескольких книг и альбомов, заслуженным работником культуры РСФСР в 1968 году, членом Союза журналистов СССР с 1958 года, а также членом Союза архитекторов СССР.
«Московский летописец», «главный архитектурный фотограф СССР» — так называли современники Наума Грановского. На протяжении полувека фотограф снимал Москву, смотря на нее как на живого человека, отмечая все изменения, которые происходили с ней.
Согласно распоряжению мэра Москвы, выставка «Москва Наума Грановского 1920−1980» 12 ноября до 22:00 работает для посетителей последний день в Центре фотографии имени братьев Люмьер.