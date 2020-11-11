Выставка «ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда» открылась в Музее Москвы. Она посвящена 100-летию со дня создания Высших художественно-технических мастерских — главного творческого института социалистической страны начала XX века. Фоторепортаж ИА REGNUM с открытия выставки.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «ВХУТЕМАС 100»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка ВХУТЕМАС 100

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Графика

Экспозиция на выставке представлена по разделам, которые соответствуют факультетам ВХУТЕМАСа. История организации рассказывается через процессы происходившие на факультетах: полиграффак, живфак, скульптфак, текстильфак, деометфак, архфак и дисциплины «объем», «цвет», «пространство», «графика». Они и послужили основой для многих вузов страны.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Текстиль

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Текстиль

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Агитткань

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители на выставке

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Агитткань

Начинается выставка с предыстории создания ВХУТЕМАСа. Послереволюционные годы стали временем построения новой государственной системы, в том числе образовательной. В 1918 году была упразднена Академия художеств. Новым творческим учебным заведением стали Первые Свободные государственные художественные мастерские, открытые осенью того же года в Москве. В июне 1920 года в Москве прошла Всероссийская конференция учащихся и учащихся СХГМ — начался новый этап реформ художественного образования.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Полиграфический факультет

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Полиграфический факультет

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Политфак

Второй раздел рассказывает об Основном отделении и его дисциплинах: «Пространство», «Объём», «Графика» и «Цвет». Обучение этим предметам было обязательным для учащихся первых двух курсов всех факультетов. Программы Основного отделения являлись «осью» ВХУТЕМАСа, зоной самых значимых преподавательских экспериментов и методов обучения. В этой части экспозиции представлены архитектурные макеты, скульптуры, графические и живописные произведения. Преподавателями дисциплин были — художник и фотограф Александр Родченко, архитектор Николай Ладовский, художница Любовь Попова и другие.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Керамфак

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Керамика

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Керамический факультет

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Керамический факультет

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Керамика

«В 20-е годы прошлого столетия ВХУТЕМАС стал школой авангарда, раз и навсегда изменив художественный язык. На выставке мы рассказываем, как был организован ВХУТЕМАС, кем были студенты и преподаватели, как был организован процесс обучения и студенческая жизнь. Важная часть экспозиции посвящена современным вузам — преемникам ВХУТЕМАСа. Таким образом, мы показываем связь между авангардным образованием столетней давности и тем, что происходит в художественных вузах сейчас», — сказала на открытии выставки генеральный директор Музея Москвы Анна Трапкова.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Генеральный директор Музея Москвы Анна Трапкова

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Куратор выставки Александра Селиванова

«Вроде как все знают ВХУТЕМАС, ассоциируют с ним Родченко, Татлина, Удальцову, Лабаса, Мухину, Штеренберга, Лисицкого, Фаворского, Попову и других, но в действительности не представляют, что там происходило. Были выставки, посвящённые отдельным факультетам, педагогам, но целиком вот так широко и публично о ВХУТЕМАСе ещё не рассказывали. Именно поэтому я пригласила делать со мной эту выставку 10 сокураторов — искусствоведов, историков архитектуры, дизайна. Конечно, это непростой эксперимент, но у нас сложилась прекрасная команда; мы все одного поколения, говорим на одном языке и считаем важным рассказать о ВХУТЕМАСе максимально широко — на основе новейших архивных исследований, но доступным языком, живо, внятно и связно»,— рассказала куратор выставки Александра Селиванова.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Светильники

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мебель

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мебель

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Издание

Среди предметов выставки — живопись, графика, скульптура, архитектурные проекты, макеты, промышленный и графический дизайн, фарфор, текстиль, мебель, созданные студентами ВХУТЕМАС.

«Важно дать посетителю возможность попробовать некоторые методики, к примеру Родченко, Фаворского, Ладовского, поэтому на выставке будут и мультимедийные интерактивные элементы, и реконструированы целые учебные кабинеты», — говорит Александра Селиванова.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фото

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фото

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Скульптура

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Скульптура

На выставке можно послушать аудиозапись, сделанную по воспоминаниям студентов ВХУТЕМАС, в которых слышна атмосфера ученического процесса, конфликты, дискуссии, даже приводятся цитаты из воспоминаний о встрече студентов с В. И. Лениным.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Живопись

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Живопись

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Живопись

Значительная часть выставки посвящена производственным факультетам, под каждый выделен отдельный зал: Полиграфический, Текстильный, Керамический, Деревообделочный и Металлообрабатывающий. В этой части экспозиции представлена тема разработки шрифтов ВХУТЕМАСа, школа Фаворского и поиск нового образа книги, дизайн тканей и пропагандистская керамика. Образцы мебели и осветительные приборы с трансформирующимися элементами, оригинальными комплексными решениями для общественных и жилых интерьеров органично вписаны в пространство выставки.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Карта-схема

Заключительный раздел экспозиции будет посвящен расформированию вуза и дальнейшей судьбе его факультетов, вошедших в состав других учебных заведений или организованных как самостоятельные институты — Полиграфический институт, Художественно-промышленное училище, Московский архитектурный институт, Текстильный институт и другие. Организаторы выставки создали карту — схему современных художественных, дизайнерских, архитектурных, текстильных полиграфических и художественных вузов основу создания которых положил ВХУТЕМАС.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Основное

Выставка проходит с 10 ноября по 7 февраля в Музее Москвы по адресу Зубовский бульвар, дом 2.