В Москве открылась выставка «ВХУТЕМАС 100. Школа Авангарда» — фоторепортаж
Выставка «ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда» открылась в Музее Москвы. Она посвящена 100-летию со дня создания Высших художественно-технических мастерских — главного творческого института социалистической страны начала XX века. Фоторепортаж ИА REGNUM с открытия выставки.
Экспозиция на выставке представлена по разделам, которые соответствуют факультетам ВХУТЕМАСа. История организации рассказывается через процессы происходившие на факультетах: полиграффак, живфак, скульптфак, текстильфак, деометфак, архфак и дисциплины «объем», «цвет», «пространство», «графика». Они и послужили основой для многих вузов страны.
Начинается выставка с предыстории создания ВХУТЕМАСа. Послереволюционные годы стали временем построения новой государственной системы, в том числе образовательной. В 1918 году была упразднена Академия художеств. Новым творческим учебным заведением стали Первые Свободные государственные художественные мастерские, открытые осенью того же года в Москве. В июне 1920 года в Москве прошла Всероссийская конференция учащихся и учащихся СХГМ — начался новый этап реформ художественного образования.
Второй раздел рассказывает об Основном отделении и его дисциплинах: «Пространство», «Объём», «Графика» и «Цвет». Обучение этим предметам было обязательным для учащихся первых двух курсов всех факультетов. Программы Основного отделения являлись «осью» ВХУТЕМАСа, зоной самых значимых преподавательских экспериментов и методов обучения. В этой части экспозиции представлены архитектурные макеты, скульптуры, графические и живописные произведения. Преподавателями дисциплин были — художник и фотограф Александр Родченко, архитектор Николай Ладовский, художница Любовь Попова и другие.
«В 20-е годы прошлого столетия ВХУТЕМАС стал школой авангарда, раз и навсегда изменив художественный язык. На выставке мы рассказываем, как был организован ВХУТЕМАС, кем были студенты и преподаватели, как был организован процесс обучения и студенческая жизнь. Важная часть экспозиции посвящена современным вузам — преемникам ВХУТЕМАСа. Таким образом, мы показываем связь между авангардным образованием столетней давности и тем, что происходит в художественных вузах сейчас», — сказала на открытии выставки генеральный директор Музея Москвы Анна Трапкова.
«Вроде как все знают ВХУТЕМАС, ассоциируют с ним Родченко, Татлина, Удальцову, Лабаса, Мухину, Штеренберга, Лисицкого, Фаворского, Попову и других, но в действительности не представляют, что там происходило. Были выставки, посвящённые отдельным факультетам, педагогам, но целиком вот так широко и публично о ВХУТЕМАСе ещё не рассказывали. Именно поэтому я пригласила делать со мной эту выставку 10 сокураторов — искусствоведов, историков архитектуры, дизайна. Конечно, это непростой эксперимент, но у нас сложилась прекрасная команда; мы все одного поколения, говорим на одном языке и считаем важным рассказать о ВХУТЕМАСе максимально широко — на основе новейших архивных исследований, но доступным языком, живо, внятно и связно»,— рассказала куратор выставки Александра Селиванова.
Среди предметов выставки — живопись, графика, скульптура, архитектурные проекты, макеты, промышленный и графический дизайн, фарфор, текстиль, мебель, созданные студентами ВХУТЕМАС.
«Важно дать посетителю возможность попробовать некоторые методики, к примеру Родченко, Фаворского, Ладовского, поэтому на выставке будут и мультимедийные интерактивные элементы, и реконструированы целые учебные кабинеты», — говорит Александра Селиванова.
На выставке можно послушать аудиозапись, сделанную по воспоминаниям студентов ВХУТЕМАС, в которых слышна атмосфера ученического процесса, конфликты, дискуссии, даже приводятся цитаты из воспоминаний о встрече студентов с В. И. Лениным.
Значительная часть выставки посвящена производственным факультетам, под каждый выделен отдельный зал: Полиграфический, Текстильный, Керамический, Деревообделочный и Металлообрабатывающий. В этой части экспозиции представлена тема разработки шрифтов ВХУТЕМАСа, школа Фаворского и поиск нового образа книги, дизайн тканей и пропагандистская керамика. Образцы мебели и осветительные приборы с трансформирующимися элементами, оригинальными комплексными решениями для общественных и жилых интерьеров органично вписаны в пространство выставки.
Заключительный раздел экспозиции будет посвящен расформированию вуза и дальнейшей судьбе его факультетов, вошедших в состав других учебных заведений или организованных как самостоятельные институты — Полиграфический институт, Художественно-промышленное училище, Московский архитектурный институт, Текстильный институт и другие. Организаторы выставки создали карту — схему современных художественных, дизайнерских, архитектурных, текстильных полиграфических и художественных вузов основу создания которых положил ВХУТЕМАС.
Выставка проходит с 10 ноября по 7 февраля в Музее Москвы по адресу Зубовский бульвар, дом 2.