На Красной площади в Москве в день 79-летия военного парада, прошедшего в 1941 году, заработал Музей инсталляций под открытым небом, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Экспозиция из 38 экспонатов будет доступна для посещения с 7 по 8 ноября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Музей инсталляций под открытым небом на Красной площади

Дарья Антонова ИА REGNUM Музей инсталляций под открытым небом на Красной площади

Дарья Антонова ИА REGNUM Музей инсталляций под открытым небом на Красной площади

Дарья Антонова ИА REGNUM Музей инсталляций под открытым небом на Красной площади

Дарья Антонова ИА REGNUM Музей инсталляций под открытым небом на Красной площади

Дарья Антонова ИА REGNUM Музей инсталляций под открытым небом на Красной площади

В этом году из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки мэрия Москвы решила отказаться от проведения традиционного парада на Красной площади, который проводился ежегодно с 2005 года.

Дарья Антонова ИА REGNUM Музей инсталляций под открытым небом на Красной площади

Дарья Антонова ИА REGNUM Музей инсталляций под открытым небом на Красной площади

Дарья Антонова ИА REGNUM Музей инсталляций под открытым небом на Красной площади

Дарья Антонова ИА REGNUM Музей инсталляций под открытым небом на Красной площади

Дарья Антонова ИА REGNUM Музей инсталляций под открытым небом на Красной площади

Дарья Антонова ИА REGNUM Музей инсталляций под открытым небом на Красной площади

Дарья Антонова ИА REGNUM Посетители музея соблюдают масочный режим

Вместо торжественного марша на Красной площади разместили военную технику: бронеавтомобили ФАИ-М, БА-10 и БА-64, боевая машина БМ-13, противотанковые пушки 45-мм, ЗИС-2, ЗИС-3, танки Т-60, Т-70, Т-34, самоходная установка СУ-100. На объемных инсталляциях воссоздали картины из жизни города, мобилизации и работы москвичей на оборону столицы, а также военных действий под Москвой. Посетителей выставки просят соблюдать меры санитарно-эпидемиологической безопасности и использовать средства индивидуальной защиты.

Дарья Антонова ИА REGNUM Лёгкий бронеавтомобиль ФАИ-М

Дарья Антонова ИА REGNUM Музей инсталляций под открытым небом на Красной площади

Дарья Антонова ИА REGNUM Музей инсталляций под открытым небом на Красной площади

Дарья Антонова ИА REGNUM Музей инсталляций под открытым небом на Красной площади

Дарья Антонова ИА REGNUM Музей инсталляций под открытым небом на Красной площади

Дарья Антонова ИА REGNUM Музей инсталляций под открытым небом на Красной площади

Дарья Антонова ИА REGNUM Музей инсталляций под открытым небом на Красной площади

Дарья Антонова ИА REGNUM Музей инсталляций под открытым небом на Красной площади

Напомним, 7 ноября 1941 года военный парад на Красной площади прошел в разгар битвы за Москву и был приурочен к годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. Тогда участники парада с Красной площади отправлялись прямо на фронт.