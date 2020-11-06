В Центральном музее древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева проходит выставка «Окно в прошлое», передаёт корреспондент ИА REGNUM. Выставка приурочена к 70-летнему юбилею реставрационной мастерской музея.

Василий Иванов ИА REGNUM Вход на выставку «Окно в прошлое»

На экспозиции представлен результат труда нескольких поколений российских реставраторов. Жизнь мастерской, возникшей в 1950 году, продолжается и по сей день. Представленные сегодня иконы являют собой не только шедевры русской иконописи, но и отражают развитие отечественной реставрационной науки в течение последних десятилетий. Каждый экспонат, которых на выставке насчитывается более 30, имеет сопроводительный текст, подробно описывающий тонкости работы потрудившихся над ним специалистов.

Василий Иванов ИА REGNUM На выставке «Окно в прошлое»

Василий Иванов ИА REGNUM Работа реставраторов

Посетители могут ознакомиться с фотодневниками, в которых задокументированы внешний вид предметов до и после работы сотрудников мастерской. В ряде случаев, реставраторы совершили настоящие открытия, обнаружив под более поздним художественным слоем таящиеся произведения далеких веков. «Окно в прошлое» — это панорама музейной мастерской, составленная по персональному принципу: все когда-либо работавшие здесь реставраторы представлены одной своей работой.

Кроме того, на экспозиции можно увидеть не только образцы иконописи, но и произведения древнерусского лицевого шитья, рукописные и старопечатные книги, деревянную скульптуру, графику и работы, выполненные из металла. По словам организаторов, некоторые из дошедших до нас памятников экспонируются впервые.

Выставка «Окно в прошлое» продлится до 6 декабря 2020 года.