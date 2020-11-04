В честь Дня народного единства в Петербурге 4 ноября включили праздничный режим подсветки Дворцового моста. Самый известный мост Северной столицы будет подсвечен в цветах триколора чуть более суток.

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Дарья Драй ИА REGNUM Дворцовый мост в праздничной подсветке триколора

Дарья Драй ИА REGNUM Дворцовый мост в праздничной подсветке триколора

Дарья Драй ИА REGNUM Дворцовый мост в праздничной подсветке триколора

Как отметили в СПб ГБУ «Ленсвет», бело-сине-красные вертикальные полосы на пролетах Дворцового моста соединили центральную часть города и Васильевский остров.

Дарья Драй ИА REGNUM Дворцовый мост в праздничной подсветке в честь Дня народного единства

Дарья Драй ИА REGNUM Дворцовый мост в праздничной подсветке в честь Дня народного единства

Дарья Драй ИА REGNUM Дворцовый мост в праздничной подсветке в честь Дня народного единства

«Для подсветки Дворцового моста применяется более 600 светодиодных светильников», — отметили в городском предприятии.

Дарья Драй ИА REGNUM Дворцовый мост в праздничной подсветке в честь Дня народного единства

Дарья Драй ИА REGNUM Дворцовый мост в праздничной подсветке в честь Дня народного единства

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане на Дворцовом мосту, подсвеченном в честь Дня народного единства

Дарья Драй ИА REGNUM Дворцовый мост в праздничной подсветке в честь Дня народного единства

Уже вечером 5 ноября подсветка Дворцового моста будет переведена в штатный режим работы.

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане смотрят на Дворцовый мост, подсвеченный в честь Дня народного единства