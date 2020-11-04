В подмосковном Коломенском в День народного единства прошел Крестный ход. Об этом 4 ноября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM
Крестный ход в Коломенском
ИА REGNUM
Крестный ход в Коломенском
ИА REGNUM
Крестный ход в Коломенском
ИА REGNUM
Крестный ход в Коломенском
ИА REGNUM
Крестный ход в Коломенском
ИА REGNUM
Крестный ход в Коломенском

Участники мероприятия несли иконы, кресты, флаги с изображением православной символики.

ИА REGNUM
Крестный ход в Коломенском
ИА REGNUM
Крестный ход в Коломенском
ИА REGNUM
Крестный ход в Коломенском
ИА REGNUM
Крестный ход в Коломенском
ИА REGNUM
Крестный ход в Коломенском
ИА REGNUM
Крестный ход в Коломенском

Среди участников марша были борцы за права обманутых дольщиков, а также противники дистанционного образования, частично введенного в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

ИА REGNUM
Крестный ход в Коломенском
ИА REGNUM
Крестный ход в Коломенском
ИА REGNUM
Около Предтеченской церкви
ИА REGNUM
Крестный ход в Коломенском
ИА REGNUM
Обращение Кирилла Мямлина к народу около Предтеченской церкви
ИА REGNUM
Кирилл Мямлин около Предтеченской церкви
ИА REGNUM
Руководитель НПСР Владимир Филин около Казанской церкви
ИА REGNUM
Крестный ход в Коломенском

За мероприятием наблюдали сотрудники правопорядка.

ИА REGNUM
У храма Казанской иконы Божьей Матери
ИА REGNUM
У храма Казанской иконы Божьей Матери
ИА REGNUM
У храма Казанской иконы Божьей Матери
ИА REGNUM
У храма Казанской иконы Божьей Матери
ИА REGNUM
Крестный ход в Коломенском
ИА REGNUM
Крестный ход в Коломенском
ИА REGNUM
Крестный ход в Коломенском
ИА REGNUM
Крестный ход в Коломенском
ИА REGNUM
У храма Казанской иконы Божьей Матери
ИА REGNUM
У храма Казанской иконы Божьей Матери
ИА REGNUM
У храма Казанской иконы Божьей Матери
ИА REGNUM
У храма Казанской иконы Божьей Матери
ИА REGNUM
У храма Казанской иконы Божьей Матери
ИА REGNUM
Крестный ход в Коломенском
ИА REGNUM
Крестный ход в Коломенском
ИА REGNUM
Крестный ход в Коломенском