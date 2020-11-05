«Одна» — реальная история о выжившей в авиакатастрофе — фоторепортаж
Реальная история о единственно выжившей в авиакатастрофе студентке Ларисе Савицкой заложена в основу кинокартины «Одна». Фоторепортаж ИА REGNUM с заключительного этапа съёмок полнометражного художественного фильма.
24 августа 1981 года произошла катастрофа самолёта. Одна девушка 20 лет — Лариса Савицкая в одну секунду потеряла мужа, но сама выжила после падения самолета. Лариса — уникальный человек. Три дня смогла прожить в тайге, пока ее не нашла спасательная группа. После всего этого сейчас она горит жизнью и занимается интересными вещами. Сейчас она замужем. Супруги вместе делают программы для полиграфа, которые используют спецслужбы.
Лариса долго выходила из состояния травмы: «всегда это с тобой и многое выходит только сейчас». Но при всем этом она настолько любит жизнь, что никакие травмы ей не мешают наслаждаться ею.
«Героиня подробно консультировала съемочную группу и делилась своими переживаниями с главной героиней фильма, ездила с нами в тайгу. Сначала Лариса долго думала над предложением участвовать в съемках такого фильма, говорила, что ей тяжело и она устала по много раз рассказывать эту историю, по много раз все заново переживать и поднимать все наружу опять не очень хотела. Но мы сошлись в одном, что во время крушения самолета героиня вспомнила момент фильма, который она смотрела ранее. Фильм, основанный на реальных событиях с названием «Чудеса ещё случаются» с актрисой Юлианной Кёпке, которая при крушении самолёта сильно вжалась в кресло, упала в джунгли и выжила. Кадр мелькнул у Ларисы во время катастрофы. Это дало надежду, что есть шанс выжить. И она согласилась сотрудничать и сделать вместе фильм — а вдруг, это ее миссия и фильм поможет кому-то выжить, кто-то вспомнит так же, как она, этот кадр и останется жив», — поделился режиссер Дмитрий Суворов.
Съемки картины проходили по всей России — продюсеры искали объекты, построенные в 1980-х, либо максимально сохранившие эстетику того времени. Аэропорт снимали в Вологде, Ижевске, Березниках, место крушения — в Пермском Крае, за частью кадров ездили в Крым, съемки в павильоне проходят в Москве.
В Томске для съёмок купили самолёт Ан-24. Распилили, разложили обломки, так как он развалился на самом деле. От сценария до съёмки готовились почти год, параллельно запустили разработку гимблов и поиск натуры.
Главные герои Надежда Калеганова в роли Ларисы Савицкой и Максим Иванов исполняет роль Владимира ее мужа. Это реальные люди: муж Владимир погиб вовремя катастрофы. Лариса выжила после катастрофы, она сейчас жива и помогала со сценарием фильма. Помогла поминутно восстановить произошедшее во время катастрофы и после нее. Сам фильм снят как трагедия, но это все соответствует реальной истории. Этот фильм по выживанию человека.
«Познакомились в городе Благовещенске двое молодых людей, которые встретились, почти сразу после школы. Они студенты, которые влюбляются, женятся и отправляются в свадебное путешествие 1981 году. На обратном пути на самолете Ан-24, летевшем из Комсомольска-на-Амуре, происходит авиакатастрофа. Муж погибает, а она одна остается в живых и в течение трех дней выживает в тайге», — рассказал актер Максим Иванов.
«В реальности она открывает глаза и муж ее в кресле уже мертв, но в самом фильме сюжет немного изменён. У Ларисы после катастрофы был сломан позвоночник, в нескольких местах, а в тайге три дня шел дождь»,— дополнила актриса Надежда Калеганова.
«А конец мы не расскажем. Целый месяц мы находились в Пермском крае и снимали красивый таёжный край. Там обстоятельства были такие, что играть сильно не надо было — все условия были такие, что игралось само», — добавила она.
На самом деле актриса перед съемками сломала ногу и ещё не успела восстановиться, думала, что не получится участвовать в съёмках, но и это, наоборот, помогло ей понять ту боль и прочувствовать трудности, с которыми столкнулась ее героиня.
«Съемки происходят в павильоне. Здесь есть гимбал самолёт Ан-24, воссоздаёт ощущения. Сама конструкция очень страшная, и есть ощущение турбулентности, и это очень похоже. Эту бандуру начинает кидать вправо влево, ты понимаешь, что происходило на самом деле в самолёте. Внутри работаешь, есть ощущение страха, и тебе кажется, что это может сломаться»,— поделился актер Максим Иванов.