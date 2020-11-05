Реальная история о единственно выжившей в авиакатастрофе студентке Ларисе Савицкой заложена в основу кинокартины «Одна». Фоторепортаж ИА REGNUM с заключительного этапа съёмок полнометражного художественного фильма.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Съемка фильма «Одна»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Актриса Надежда Калеганова

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Режиссер Дмитрий Суворов

24 августа 1981 года произошла катастрофа самолёта. Одна девушка 20 лет — Лариса Савицкая в одну секунду потеряла мужа, но сама выжила после падения самолета. Лариса — уникальный человек. Три дня смогла прожить в тайге, пока ее не нашла спасательная группа. После всего этого сейчас она горит жизнью и занимается интересными вещами. Сейчас она замужем. Супруги вместе делают программы для полиграфа, которые используют спецслужбы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Актер Максим Иванов

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Актеры

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Герои фильма

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На съемках фильма «Одна»

Лариса долго выходила из состояния травмы: «всегда это с тобой и многое выходит только сейчас». Но при всем этом она настолько любит жизнь, что никакие травмы ей не мешают наслаждаться ею.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Подготовка к съемкам

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Герою фильма приклеивают бакенбарды

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Актриса Надежда Калеганова

«Героиня подробно консультировала съемочную группу и делилась своими переживаниями с главной героиней фильма, ездила с нами в тайгу. Сначала Лариса долго думала над предложением участвовать в съемках такого фильма, говорила, что ей тяжело и она устала по много раз рассказывать эту историю, по много раз все заново переживать и поднимать все наружу опять не очень хотела. Но мы сошлись в одном, что во время крушения самолета героиня вспомнила момент фильма, который она смотрела ранее. Фильм, основанный на реальных событиях с названием «Чудеса ещё случаются» с актрисой Юлианной Кёпке, которая при крушении самолёта сильно вжалась в кресло, упала в джунгли и выжила. Кадр мелькнул у Ларисы во время катастрофы. Это дало надежду, что есть шанс выжить. И она согласилась сотрудничать и сделать вместе фильм — а вдруг, это ее миссия и фильм поможет кому-то выжить, кто-то вспомнит так же, как она, этот кадр и останется жив», — поделился режиссер Дмитрий Суворов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пробоина в борту самолета

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пробоина в борту самолета

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Актриса Надежда Калеганова

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Внутри самолета Ан-24

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Внутри самолета Ан-24

Съемки картины проходили по всей России — продюсеры искали объекты, построенные в 1980-х, либо максимально сохранившие эстетику того времени. Аэропорт снимали в Вологде, Ижевске, Березниках, место крушения — в Пермском Крае, за частью кадров ездили в Крым, съемки в павильоне проходят в Москве.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Реквизиты 1980-х годов

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Реквизиты 1980-х годов

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На съемочной площадке фильма «Одна»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM XT203071

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Чемодан

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вафли и печенье «Полет»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сумка из 1980-х годов

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Журнал Конструктор, выпуск — август 1981 года

В Томске для съёмок купили самолёт Ан-24. Распилили, разложили обломки, так как он развалился на самом деле. От сценария до съёмки готовились почти год, параллельно запустили разработку гимблов и поиск натуры.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Поврежденная обшивка самолета

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На съемочной площадке

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Газета «Правда»

Главные герои Надежда Калеганова в роли Ларисы Савицкой и Максим Иванов исполняет роль Владимира ее мужа. Это реальные люди: муж Владимир погиб вовремя катастрофы. Лариса выжила после катастрофы, она сейчас жива и помогала со сценарием фильма. Помогла поминутно восстановить произошедшее во время катастрофы и после нее. Сам фильм снят как трагедия, но это все соответствует реальной истории. Этот фильм по выживанию человека.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Актриса

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На съемочной площадке

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пассажиры в самолете Ан-24

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На съемочной площадке

«Познакомились в городе Благовещенске двое молодых людей, которые встретились, почти сразу после школы. Они студенты, которые влюбляются, женятся и отправляются в свадебное путешествие 1981 году. На обратном пути на самолете Ан-24, летевшем из Комсомольска-на-Амуре, происходит авиакатастрофа. Муж погибает, а она одна остается в живых и в течение трех дней выживает в тайге», — рассказал актер Максим Иванов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На съемочной площадке

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Съемочный процесс падения самолета

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Съемочный процесс падения самолета

«В реальности она открывает глаза и муж ее в кресле уже мертв, но в самом фильме сюжет немного изменён. У Ларисы после катастрофы был сломан позвоночник, в нескольких местах, а в тайге три дня шел дождь»,— дополнила актриса Надежда Калеганова.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Съемочный процесс падения самолета

«А конец мы не расскажем. Целый месяц мы находились в Пермском крае и снимали красивый таёжный край. Там обстоятельства были такие, что играть сильно не надо было — все условия были такие, что игралось само», — добавила она.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На съемочной площадке

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На съемочной площадке

На самом деле актриса перед съемками сломала ногу и ещё не успела восстановиться, думала, что не получится участвовать в съёмках, но и это, наоборот, помогло ей понять ту боль и прочувствовать трудности, с которыми столкнулась ее героиня.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На съемочной площадке

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Гинбал

«Съемки происходят в павильоне. Здесь есть гимбал самолёт Ан-24, воссоздаёт ощущения. Сама конструкция очень страшная, и есть ощущение турбулентности, и это очень похоже. Эту бандуру начинает кидать вправо влево, ты понимаешь, что происходило на самом деле в самолёте. Внутри работаешь, есть ощущение страха, и тебе кажется, что это может сломаться»,— поделился актер Максим Иванов.