В пятую годовщину трагической гибели 224 человек в результате устроенной террористами авиакатастрофы в небе над Синайским полуостровом на Серафимовском мемориальном кладбище Санкт-Петербурга состоялись памятно-траурные мероприятия.

Дарья Драй ИА REGNUM Пятая годовщина трагедии над Синаем

В 9 часов утра у братского захоронения останков неопознанных жертв теракта прошло заупокойное богослужение, возложение венков и цветов к памятнику «Сложенные крылья». Здесь установлен памятник пассажирам и экипажу рейса 7К9268, так и не долетевшего из Египта в Петербург утром 31 октября 2015 года.

Дарья Драй ИА REGNUM Памятная плита членам экипажа А321 на Серафимовском кладбище

Дарья Драй ИА REGNUM Венок у фотографий жертв трагедии над Синаем

Дарья Драй ИА REGNUM Фотографии жертв трагедии над Синаем

Дарья Драй ИА REGNUM Родственники погибших в результате теракта над Синаем на Серафимовском кладбище

Дарья Драй ИА REGNUM Родственники погибших в результате теракта над Синаем на Серафимовском кладбище

На церемонию приехали родственники, близкие и друзья погибших людей, большинство из которых проживали в Петербурге и Ленобласти. От правительства Северной столицы почтить память жертв теракта приехал вице-губернатор Олег Эргашев.

Дарья Драй ИА REGNUM Вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев возлагает цветы к памятнику «Сложенные крылья»

«От себя лично, от правительства города хочу заверить, что мы всегда будем помнить погибших, мы всегда будем рядом с вами, мы всегда будем помогать. Вы можете на нас рассчитывать. Вечная память погибшим!», — приводит его слова телеканал «Санкт-Петербург».

Дарья Драй ИА REGNUM Возложение цветов к памятнику «Сложенные крылья»

Рано утром, в то время, когда на борту российского самолета сработало взрывное устройство, состоялась панихида в Троице-Измайловском соборе Петербурга. На нее пришли около ста человек. Настоятель строящегося в память о жертвах теракта храма великомученика Димитрия Солунского Сергей Кубышкин, сам потерявший в катастрофе друга, поименно перечислил всех погибших.

Дарья Драй ИА REGNUM Цветы, свечи и детские игрушки у памятника «Сложенные крылья»

Дарья Драй ИА REGNUM Богослужение на Серафимовском кладбище в память о жертвах трагедии над Синаем

Дарья Драй ИА REGNUM Богослужение на Серафимовском кладбище в память о жертвах трагедии над Синаем

В эти минуты акция памяти проходит во Всеволожске (Ленинградская область), где возведен мемориал в память о жертвах катастрофы, а также у Казанского собора в Петербурге. Во всех храмах города раздается поминальный колокольный звон.

Дарья Драй ИА REGNUM Пятая годовщина трагедии над Синаем

О погибших петербуржцах, жителях Ленобласти и других регионов читайте в материале 2016 года: Годовщина катастрофы над Синаем: «Когда-то этот страшный сон закончится…»

Напомним, в результате теракта погибли все находившиеся на борту люди: 217 пассажиров, в том числе 25 детей, и семь членов экипажа. Расследование уголовного дела по факту теракта продолжается.