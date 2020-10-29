В Государственной Третьяковской галерее проходит выставка Марии Якунчиковой-Вебер, посвященная 150-летнему юбилею со дня рождения художницы. Фоторепортаж ИА REGNUM с выставки.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мария Якунчикова-Вебер. Фото Л. Вебер

Малоизвестная в России художница Мария Якунчикова-Вебер родилась в 1870 году. Она одна из первых женщин, которая получила художественное профессиональное образование. Якунчикова закончила сначала Московское училище живописи, ваяния и зодчества, а затем Академию Р. Жюлиана в Париже, а в мастерской гравера Э. Делатра освоила технику цветного офорта. Таким образом, художница могла смело применять в своем творчестве разные техники и приемы. Якунчикова занималась станковой живописью, цветным фортом, графическими изображениями, а также декоративно прикладным искусством. Акварель, масло, выжигание по дереву, вышивка и аппликация — все эти техники можно встретить в ее работах.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители на выставке

Наталья Стрельцова ИА REGNUM В. Серов. Портрет М. В. Якунчиковой-Вебер

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фрагмент картины Марии Якунчиковой

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фрагмент картины Марии Якунчиковой

«Рисунок — это наше счастье, есть законы в природе, которые нельзя изменить, а их надо знать и чувствовать. Идет дорога через мост… потом поворачивает направо в лес, потом промелькнет сквозь деревья… и — дальше ее опять видно… разве можно без перспективы передать всё это движение… а сколько теплоты и поэзии в этой извилистой русской проселочной дороге!» — писала М. В. Якунчикова-Вебер.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Интерьер дворянской усадьбы

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Работа Марии Якунчиковой

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители на выставке картин Марии Якунчиковой-Вебер

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители на выставке

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Картины Марии Якунчиковой

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители на выставке

С детства Якунчикову окружали талантливые творческие люди, что и повлияло на ее устремления к искусству. Отец Василий Якунчиков был преуспевающим фабрикантом и при этом большим меломаном, хорошо играл на скрипке. А сестра матери была замужем за Павлом Третьяковым. В доме Якунчиковых часто бывало семейство Саввы Мамонтова, который дружил с уже прославившимся Ильей Репиным и малоизвестным в то время художником Валентином Серовым.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Париж

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители на выставке

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители на выставке

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители на выставке

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители на выставке

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители на выставке

В 1884 году фабричные дела у отца пошли сложно, пришлось продать усадьбу Введенское, которую вся семья так любила. Мария, в связи с ухудшением самочувствия из-за своей болезни, в 19 лет вынуждена была переехать за границу, где проходило ее лечение. В Париже художница вышла замуж за доктора Льва Вебера и родила двух сыновей. По возможности летом она возвращалась на родину.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Графические работы

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Графические работы

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители на выставке

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители на выставке

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Архивные материалы

«К чему нам Родина! К чему нам любимый дом, любимый угол сада — как не для того, чтобы, поняв их, понять через них общее, вечное», — М. В. Якунчикова-Вебер.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Архивные материалы

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Графиические работы

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители на выставке

«Париж и Россия соединяются в ее творчестве в одно неразрывное целое, взаимно дополняя друг друга, исчерпывая ее душу. Париж со своей наглядной красотой, выраженной в таких определенных буквах и словах, дал ей проникновение в тайну речи, дал ей возможность понять Россию. Любовь к внешним вещам, обозначающим Россию, могла создаться только на фоне Парижа. Только Париж мог приучить ее оценить вещи, настолько привычные нашему глазу, что они перестали быть видимыми. Между видами русскими и парижскими есть глубокий параллелизм»,— пишет М. А. Волошин.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фрагмент картины Марии Якунчиковой

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители на выставке

Мария участвовала в выставках творческих объединений: «Мир искусства», «36 художников», знаменитого Салона Марсова поля. А также участвовала в оформлении выставки в 1900 году в Париже вместе с художниками Константином Коровиным и Александром Головиным. Мария прожила короткую жизнь, всего 32 года, и умерла в 1902 году в Швейцарии в местечке Шен-Бужери. Вся ее жизнь была неразрывно связана с творчеством.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка Марии Якунчиковой-Вебер

На выставке представлено около 200 экспонатов, из них более 60 живописных работ, свыше 60 пастелей, офортов, акварельных этюдов и произведений декоративно-прикладного искусства. Экспозиция дополнена архивными материалами, фотографиями и старинными изданиями. Работы собраны из российских государственных музеев и частных собраний. Выставка открыта по 24 января 2021 года в Инженерном корпусе Третьяковской галереи по адресу: Лаврушинский переулок, дом 12.