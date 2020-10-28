На Петровском проспекте Петербурга, рядом с одной из самых новых переправ города — мостом Бетанкура, к концу ноября появится скейт-парк для проведения соревнований международного уровня. Об этом 28 октября ИА REGNUM рассказали в компании по проектированию и строительству скейт-парков FK-ramps.

FK-ramps Под мостом Бетанкура в Петербурге может появиться скейт-парк (эскиз)

Спортивный кластер расположится под сводом моста Бетанкура в Петроградском районе города, благодаря чему спортсмены будут защищены от непогоды и осадков.

«Проектирование объекта велось с участием спортсменов-профессионалов новых Олимпийских дисциплин — скейтбординг и BMX-фристайл», — уточнил собеседник агентства.

Дарья Драй ИА REGNUM Скейтеры в Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Скейтеры в Петербурге

Проектом предусмотрено четыре тренировочных пространства для спортсменов разного уровня подготовки, для всех дисциплин экстремальных видов спорта. Помимо экстрим-площадок, планируется создание пространства для семейного отдыха местных жителей.

В настоящий момент компания FK-ramps, которая занимается строительством спортивного объекта, обустраивает бетонные фигуры скейт-парка, большой BMX-рампы и малых архитектурных форм зоны отдыха.

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