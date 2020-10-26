В Екатеринбурге 25 октября прошла очередная игра в рамках чемпионата России по футболу. На поле встретились хозяева — команда «Урал», и команда «Тамбов».

В ходе матча игрокам не удалось забить ни одного мяча. Итоговый счёт — 0:0. Подробности — в фоторепортаже ИА REGNUM.

Алексей Колчин ИА REGNUM Екатеринбург-Арена

Алексей Колчин ИА REGNUM Странберг в обороне

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Алексей Колчин ИА REGNUM Бикфалви на газоне

Алексей Колчин ИА REGNUM Бикфалви прерывает атаку «Тамбова» в подкате

Алексей Колчин ИА REGNUM Борьба

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