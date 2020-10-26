«Урал» и «Тамбов» не смогли забить ни одного мяча: фоторепортаж
26 октября 2020
В Екатеринбурге 25 октября прошла очередная игра в рамках чемпионата России по футболу. На поле встретились хозяева — команда «Урал», и команда «Тамбов».
В ходе матча игрокам не удалось забить ни одного мяча. Итоговый счёт — 0:0. Подробности — в фоторепортаже ИА REGNUM.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Екатеринбург-Арена
Алексей Колчин ИА REGNUM
Странберг в обороне
Алексей Колчин ИА REGNUM
Андрей Егорычев
Алексей Колчин ИА REGNUM
Бикфалви на газоне
Алексей Колчин ИА REGNUM
Бикфалви прерывает атаку «Тамбова» в подкате
Алексей Колчин ИА REGNUM
Борьба
Алексей Колчин ИА REGNUM
Бикфалви и Ароян
Алексей Колчин ИА REGNUM
Аугустыняк
Алексей Колчин ИА REGNUM
Борьба за верхний мяч
Алексей Колчин ИА REGNUM
Вячеслав Подберезкин в борьбе
Алексей Колчин ИА REGNUM
Илья Помазун играет на выходе
Алексей Колчин ИА REGNUM
Погребняк в борьбе за верховой мяч
Алексей Колчин ИА REGNUM
Погребняк и Таказов
Алексей Колчин ИА REGNUM
Погребняк против защитников «Тамбова»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Странберг в обороне
Алексей Колчин ИА REGNUM
Стенка у ворот «Тамбова»
Алексей Колчин ИА REGNUM
У ворот «Тамбова» во время стандарта