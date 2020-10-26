Театр кукол имени Сергея Образцова отпраздновал 100-летний юбилей писателя Джанни Родари. Фоторепортаж ИА REGNUM с праздника.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Персонажи спектакля «Чиполлино»

Итальянский детский писатель Джанни Родари родился сто лет назад в Италии. С детства он хотел стать художником, но после смерти отца всей семье пришлось выполнять любую работу, чтобы прокормиться. В итоге Джанни окончил семинарию и стал работать учителем. Кроме своего предмета, он рассказывал ученикам разные придуманные истории, чтобы учеба не казалась им скучной. Литературная деятельность писателя началась в 1948 году, именно тогда он написал первые произведения для детей. Наиболее известным стало произведением «Приключение Чиполлино». Знаменитая сказка про мальчика-луковку отметит свой 70-летний юбилей.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM День Италии в Театре кукол Образцова

Театр кукол Образцова организовал у себя день Италии в честь юбилея итальянского детского писателя в формате ток-шоу. Гостей встретила Екатерина Образцова, внучка создателя театра. Она рассказала про то, как познакомилась с самим писателем Джанни Родари. В раннем детстве она вместе с мамой пришла в театр, куда приехал писатель. Он подписал ей книгу со своими сказками, которую принесли в студию. Гости из Италии помогли прочитать и дословно перевести с итальянского авторскую надпись: «Кате Образцовой 1000 приветствий».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Екатерина Образцова, внучка создателя театра

Наталья Стрельцова ИА REGNUM День Италии в Театре кукол

В этот день прозвучали стихи Джанни Родари. Рассказали о готовящейся премьере спектакля «Чиполлино» в постановке Екатерины Образцовой. Со сцены исполнили музыку и песни к новому спектаклю, кратко рассказав его сценарий. Все приглашенные гости могли присоединиться к артистам и спеть детские песни.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка художницы Александры Павловой

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Эскиз к спектаклю «Чиполлино»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Эскиз к спектаклю «Чиполлино»

Сказка Джанни Родари «Приключения Чиполлино» была переведена на русский язык в 1955 году стараниями Златы Потаповой и Самуила Маршака. А уже спустя год Курский областной театр кукол поставил спектакль про Чиполлино. Эти самые первые кукольные образы литературных персонажей сейчас бережно хранятся в музее Театра кукол Образцова.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Кукла Чиполлино

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Куклы из спектакля «Чиполлино». 1956

«Джанни Родари в 1964 году приезжал в Москву и приходил в театр Образцова. Он оставил в книге автографов комментарий, который в переводе звучит так: «В знак уважения от писателя, который лишь играет словами, артистам этого театра, в котором обитают настоящие сказки», — поделилась заведующая литературной частью театра Нина Монова.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Шеф-повар Александр Мандоров

«Джанни сам по себе был поразительным человеком. Одни его «Сказки по телефону» говорят, что он был человек очень редкого таланта, о котором, наверное, мечтают все сценаристы мира. Он мог посмотреть на любой предмет в комнате и придумать про него историю. В детской литературе Джанни Родари как Стивен Спилберг — человек, который мог создать абсолютно все, абсолютно любую историю. У него невероятно живой мир. «Грамматика фантазии» — это один из самых значимых литературных трудов, которым, к сожалению, до сих пор пользуются не многие преподаватели, но очень многие сценаристы», — поделилась Марина Соломонова, заместитель директора Центральной детской библиотеки им. А. П. Гайдара.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Приготовление супа

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Луковый суп почти готов

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фирменный рецепт лукового супа

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Угощение

На празднике прошли мастер-классы по изготовлению овощного букета. Шеф-повар известной сети ресторанов приготовил потрясающего вкуса луковый суп. Он поделился фирменным рецептом со зрителями. Гости смогли попробовать итальянское блюдо, приготовленное из тыквы, цукини, лука и других овощей прямо в студии. Во время приготовления супа ни один из героев будущего спектакля не пострадал.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Овощной букет

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Овощной букет