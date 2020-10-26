Юбилей Джанни Родари отметили луковым супом и песнями: фоторепортаж
Театр кукол имени Сергея Образцова отпраздновал 100-летний юбилей писателя Джанни Родари. Фоторепортаж ИА REGNUM с праздника.
Итальянский детский писатель Джанни Родари родился сто лет назад в Италии. С детства он хотел стать художником, но после смерти отца всей семье пришлось выполнять любую работу, чтобы прокормиться. В итоге Джанни окончил семинарию и стал работать учителем. Кроме своего предмета, он рассказывал ученикам разные придуманные истории, чтобы учеба не казалась им скучной. Литературная деятельность писателя началась в 1948 году, именно тогда он написал первые произведения для детей. Наиболее известным стало произведением «Приключение Чиполлино». Знаменитая сказка про мальчика-луковку отметит свой 70-летний юбилей.
Театр кукол Образцова организовал у себя день Италии в честь юбилея итальянского детского писателя в формате ток-шоу. Гостей встретила Екатерина Образцова, внучка создателя театра. Она рассказала про то, как познакомилась с самим писателем Джанни Родари. В раннем детстве она вместе с мамой пришла в театр, куда приехал писатель. Он подписал ей книгу со своими сказками, которую принесли в студию. Гости из Италии помогли прочитать и дословно перевести с итальянского авторскую надпись: «Кате Образцовой 1000 приветствий».
В этот день прозвучали стихи Джанни Родари. Рассказали о готовящейся премьере спектакля «Чиполлино» в постановке Екатерины Образцовой. Со сцены исполнили музыку и песни к новому спектаклю, кратко рассказав его сценарий. Все приглашенные гости могли присоединиться к артистам и спеть детские песни.
Сказка Джанни Родари «Приключения Чиполлино» была переведена на русский язык в 1955 году стараниями Златы Потаповой и Самуила Маршака. А уже спустя год Курский областной театр кукол поставил спектакль про Чиполлино. Эти самые первые кукольные образы литературных персонажей сейчас бережно хранятся в музее Театра кукол Образцова.
«Джанни Родари в 1964 году приезжал в Москву и приходил в театр Образцова. Он оставил в книге автографов комментарий, который в переводе звучит так: «В знак уважения от писателя, который лишь играет словами, артистам этого театра, в котором обитают настоящие сказки», — поделилась заведующая литературной частью театра Нина Монова.
«Джанни сам по себе был поразительным человеком. Одни его «Сказки по телефону» говорят, что он был человек очень редкого таланта, о котором, наверное, мечтают все сценаристы мира. Он мог посмотреть на любой предмет в комнате и придумать про него историю. В детской литературе Джанни Родари как Стивен Спилберг — человек, который мог создать абсолютно все, абсолютно любую историю. У него невероятно живой мир. «Грамматика фантазии» — это один из самых значимых литературных трудов, которым, к сожалению, до сих пор пользуются не многие преподаватели, но очень многие сценаристы», — поделилась Марина Соломонова, заместитель директора Центральной детской библиотеки им. А. П. Гайдара.
На празднике прошли мастер-классы по изготовлению овощного букета. Шеф-повар известной сети ресторанов приготовил потрясающего вкуса луковый суп. Он поделился фирменным рецептом со зрителями. Гости смогли попробовать итальянское блюдо, приготовленное из тыквы, цукини, лука и других овощей прямо в студии. Во время приготовления супа ни один из героев будущего спектакля не пострадал.