В здании Третьяковской галереи на Крымском Валу, в пространстве Союза художников России проходит выставка «Я, Энди Уорхол» передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Василий Иванов ИА REGNUM Красный Ленин

Василий Иванов ИА REGNUM На выставке — Я, Энди Уорхол

Выставка объединила более 200 работ классика поп-арта. На экспозиции представлены многочисленные шелкографии, иллюстрации, обложки журналов и музыкальных альбомов, рисунки, видеофрагменты из фильмов Уорхола, а также фотографии самого художника и его окружения. Посетители могут увидеть такие значимые работы, как «Мэрилин», «Банки с супом Кэмпбелл», «Мао» и др. Также организаторы построили секцию «Фабрика», позволяющую всем желающим погрузиться в атмосферу знаменитой студии Энди Уорхола в Нью-Йорке.

Василий Иванов ИА REGNUM Стенды с жизнеописанием Энди Уорхола

На сегодняшний день, это одна из самых крупных выставок пионера поп-арта, когда-либо организованная на территории России. Впервые работы Уорхола были выставлены в Москве в 2001 году в рамках фестиваля «Неделя Уорхола в Москве».Тогда вниманию зрителей были представлены около 70 работ художника. В течение последующих лет были организованы еще несколько выставок, посвященных творчеству Энди. Теперь же гости смогут увидеть сразу 200 произведений, что позволит получить наиболее полное представление о жизни и творчестве человека и творца Энди Уорхола.

Василий Иванов ИА REGNUM Лайза Минелли — шелкография на бумаге 1978

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в адрес организаторов выставки звучали обвинения по поводу сомнительной подлинности работ. Дело в том, что Уорхол использовал в своей работе технику шелкографии, что позволяло ему создавать множество копий своих произведений. Художник не раз говорил, что ему близка идея о механизированной роли художника, о машине, производящей искусство и не подразумевающей при этом четких авторских границ. Эксперты заверили, что картин с сомнительной историей на выставке быть не может.

Выставка «Я, Энди Уорхол» в здании Третьяковской галереи на Крымском Валу открыта для посещений со вторника по воскресенье и продлится до 10 января 2021 года.