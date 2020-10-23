В Большом театре прошло награждение победителей ArtMasters: фоторепортаж
В Большом театре состоялось награждение победителей Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters 2020. Фоторепортаж ИА REGNUM с торжественного мероприятия.
Награждение победителей происходило по трем категориям: театр, музыка и кино, а также Digital. В каждой категории существует разделение по 16 номинациям. В каждой номинации выбрано три победителя из десяти участников, прошедших в финальный отбор. Всего в финале участвовало 157 финалистов. Победителям, занявшим первые три места, вручили грамоты, медали и ценные призы, а также целевой денежный сертификат. Отдельно отмечены участники, получившие приз зрительских симпатий.
Участники, занявшие призовые места, поделились своими впечатлениями об участии в чемпионате.
«Очень интересно все начиналось. Коллеги по работе спросили: «А ты участвуешь?». Надо участвовать, посоветовали они. Пролетел чемпионат очень быстро, безумный трудовой заход был. Мы начали в августе и вот сейчас, в октябре. Награда — это стажировка в Большом театре, целевой грант 500 тысяч рублей и компьютер. Круто, и все супер. У всех десяти финалистов было одинаковое задание по спектаклю Островского «Гроза», тема «Гроза в будущем», — рассказал Владимир Ерешко (Москва), занявший первое место в номинации «сценограф».
"Во время карантина сидела дома и регистрировалась на все чемпионаты и творческие конкурсы. Для меня неожиданно, что удалось пройти в финал. Я до сих пор под впечатлением. И не ожидала, что пройду и займу второе место в номинации «художник-оформитель». Весь чемпионат организован на очень высоком уровне. В основном все конкурсы, в каких я участвовала ранее, проходили онлайн. Это первый конкурс, на котором встречаются участники очно»,— рассказала Юлия Ржавцева, художник-оформитель, занявшая второе место.
«Был достаточно длительный процесс. Мы долго придумывали, просчитывали и разрабатывали арт-объект для инсталляции. А приехав в Москву, нужно было за четыре дня его собрать. Мой проект «Иллюзия близости» — это лабиринт, металлический каркас и ткани. Люди-призраки, разговаривающие по телефону, символизируют то, как мы теряем близких. Тема была задана «Будущее сейчас», — добавила Юля.
«Для меня это было неожиданно, что получила такой результат. Здорово, что столько внимания уделяется этой компетенции. Я приобрела огромное количество опыта. Работали все индивидуально, но при этом мы учились друг у друга. Участники взрослые, и есть чем поделиться. Я только учусь в художественном училище на художника театра. Полученный приз — это ценная возможность пойти учиться дальше»,— поделилась Анастасия Макарова, «сценограф», занявшая третье место.
Отметим, что с 1 по 15 октября прошла серия финальных мероприятий чемпионата ArtMasters 2020 в Москве. Финалисты, занявшие первое место, приглашены на стажировку в Большой театр, на студию «Союзмультфильм» и на Первый канал.
Мероприятие организовано с соблюдением всех рекомендательных мер безопасности. Участники и гости использовали маски, респираторы, антисептики и перчатки или сохраняли социальную дистанцию.