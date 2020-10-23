В Большом театре состоялось награждение победителей Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters 2020. Фоторепортаж ИА REGNUM с торжественного мероприятия.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Награждение победителей чемпионата ArtMasters 2020
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Награждение победителей чемпионата ArtMasters 2020
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Букет победителей
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Награды для победителей

Награждение победителей происходило по трем категориям: театр, музыка и кино, а также Digital. В каждой категории существует разделение по 16 номинациям. В каждой номинации выбрано три победителя из десяти участников, прошедших в финальный отбор. Всего в финале участвовало 157 финалистов. Победителям, занявшим первые три места, вручили грамоты, медали и ценные призы, а также целевой денежный сертификат. Отдельно отмечены участники, получившие приз зрительских симпатий.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Победители
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Фото на память
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Приз зрительских симпатий
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Награждение победителей чемпионата ArtMasters 2020
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Зрители
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Зрители
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Награждение победителей чемпионата ArtMasters 2020
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Победители
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Фото на память
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Переживание за друзей

Участники, занявшие призовые места, поделились своими впечатлениями об участии в чемпионате.

«Очень интересно все начиналось. Коллеги по работе спросили: «А ты участвуешь?». Надо участвовать, посоветовали они. Пролетел чемпионат очень быстро, безумный трудовой заход был. Мы начали в августе и вот сейчас, в октябре. Награда — это стажировка в Большом театре, целевой грант 500 тысяч рублей и компьютер. Круто, и все супер. У всех десяти финалистов было одинаковое задание по спектаклю Островского «Гроза», тема «Гроза в будущем», — рассказал Владимир Ерешко (Москва), занявший первое место в номинации «сценограф».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Владимир Ершов
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Фото на память

"Во время карантина сидела дома и регистрировалась на все чемпионаты и творческие конкурсы. Для меня неожиданно, что удалось пройти в финал. Я до сих пор под впечатлением. И не ожидала, что пройду и займу второе место в номинации «художник-оформитель». Весь чемпионат организован на очень высоком уровне. В основном все конкурсы, в каких я участвовала ранее, проходили онлайн. Это первый конкурс, на котором встречаются участники очно»,— рассказала Юлия Ржавцева, художник-оформитель, занявшая второе место.

«Был достаточно длительный процесс. Мы долго придумывали, просчитывали и разрабатывали арт-объект для инсталляции. А приехав в Москву, нужно было за четыре дня его собрать. Мой проект «Иллюзия близости» — это лабиринт, металлический каркас и ткани. Люди-призраки, разговаривающие по телефону, символизируют то, как мы теряем близких. Тема была задана «Будущее сейчас», — добавила Юля.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Анастасия Макарова

«Для меня это было неожиданно, что получила такой результат. Здорово, что столько внимания уделяется этой компетенции. Я приобрела огромное количество опыта. Работали все индивидуально, но при этом мы учились друг у друга. Участники взрослые, и есть чем поделиться. Я только учусь в художественном училище на художника театра. Полученный приз — это ценная возможность пойти учиться дальше»,— поделилась Анастасия Макарова, «сценограф», занявшая третье место.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Сергей Кириенко
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Шоу. Концерт
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Зрители
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Победители показывают спектакль
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Спектакль
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Спектакль
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Шоу
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Шоу
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Костюмы показывают участники, прошедшие в финал
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Художник по костюмам

Отметим, что с 1 по 15 октября прошла серия финальных мероприятий чемпионата ArtMasters 2020 в Москве. Финалисты, занявшие первое место, приглашены на стажировку в Большой театр, на студию «Союзмультфильм» и на Первый канал.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Константин Эрнст
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
На сцене
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Шоу показывают участники, прошедшие в финал
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Участники на сцене

Мероприятие организовано с соблюдением всех рекомендательных мер безопасности. Участники и гости использовали маски, респираторы, антисептики и перчатки или сохраняли социальную дистанцию.

Наталья стрельцова ИА REGNUM
Участник финала
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Фото на память