В Большом театре состоялось награждение победителей Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters 2020. Фоторепортаж ИА REGNUM с торжественного мероприятия.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Награждение победителей чемпионата ArtMasters 2020

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Награждение победителей чемпионата ArtMasters 2020

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Букет победителей

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Награды для победителей

Награждение победителей происходило по трем категориям: театр, музыка и кино, а также Digital. В каждой категории существует разделение по 16 номинациям. В каждой номинации выбрано три победителя из десяти участников, прошедших в финальный отбор. Всего в финале участвовало 157 финалистов. Победителям, занявшим первые три места, вручили грамоты, медали и ценные призы, а также целевой денежный сертификат. Отдельно отмечены участники, получившие приз зрительских симпатий.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Победители

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фото на память

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Приз зрительских симпатий

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Награждение победителей чемпионата ArtMasters 2020

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Зрители

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Зрители

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Награждение победителей чемпионата ArtMasters 2020

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Победители

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фото на память

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Переживание за друзей

Участники, занявшие призовые места, поделились своими впечатлениями об участии в чемпионате.

«Очень интересно все начиналось. Коллеги по работе спросили: «А ты участвуешь?». Надо участвовать, посоветовали они. Пролетел чемпионат очень быстро, безумный трудовой заход был. Мы начали в августе и вот сейчас, в октябре. Награда — это стажировка в Большом театре, целевой грант 500 тысяч рублей и компьютер. Круто, и все супер. У всех десяти финалистов было одинаковое задание по спектаклю Островского «Гроза», тема «Гроза в будущем», — рассказал Владимир Ерешко (Москва), занявший первое место в номинации «сценограф».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Владимир Ершов

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фото на память

"Во время карантина сидела дома и регистрировалась на все чемпионаты и творческие конкурсы. Для меня неожиданно, что удалось пройти в финал. Я до сих пор под впечатлением. И не ожидала, что пройду и займу второе место в номинации «художник-оформитель». Весь чемпионат организован на очень высоком уровне. В основном все конкурсы, в каких я участвовала ранее, проходили онлайн. Это первый конкурс, на котором встречаются участники очно»,— рассказала Юлия Ржавцева, художник-оформитель, занявшая второе место.

«Был достаточно длительный процесс. Мы долго придумывали, просчитывали и разрабатывали арт-объект для инсталляции. А приехав в Москву, нужно было за четыре дня его собрать. Мой проект «Иллюзия близости» — это лабиринт, металлический каркас и ткани. Люди-призраки, разговаривающие по телефону, символизируют то, как мы теряем близких. Тема была задана «Будущее сейчас», — добавила Юля.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Анастасия Макарова

«Для меня это было неожиданно, что получила такой результат. Здорово, что столько внимания уделяется этой компетенции. Я приобрела огромное количество опыта. Работали все индивидуально, но при этом мы учились друг у друга. Участники взрослые, и есть чем поделиться. Я только учусь в художественном училище на художника театра. Полученный приз — это ценная возможность пойти учиться дальше»,— поделилась Анастасия Макарова, «сценограф», занявшая третье место.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сергей Кириенко

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Шоу. Концерт

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Зрители

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Победители показывают спектакль

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Спектакль

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Спектакль

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Шоу

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Шоу

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Костюмы показывают участники, прошедшие в финал

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Художник по костюмам

Отметим, что с 1 по 15 октября прошла серия финальных мероприятий чемпионата ArtMasters 2020 в Москве. Финалисты, занявшие первое место, приглашены на стажировку в Большой театр, на студию «Союзмультфильм» и на Первый канал.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Константин Эрнст

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На сцене

Наталья Стрельцова ИА REGNUM

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Шоу показывают участники, прошедшие в финал

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Участники на сцене

Мероприятие организовано с соблюдением всех рекомендательных мер безопасности. Участники и гости использовали маски, респираторы, антисептики и перчатки или сохраняли социальную дистанцию.

Наталья стрельцова ИА REGNUM Участник финала