Выставка «Реклама как искусство. Британский постер конца XIX — начала XX века» открылась в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX—XX веков в Москве. Фоторепортаж ИА REGNUM с открытия выставочного проекта.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Галерея искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Британский постер

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Реклама как искусство. Британский постер конца XIX — начала XX века»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители на выставке

В экспозиции выставлены 150 эстампов британских постеров документов эпохи. В произведения ранней промышленной полиграфии входят политические плакаты, образцы коммерческой литографии, визитки — все из собрания ГМИИ им. А. С. Пушкина. Выставка расскажет о творчестве лучших английских художников и дизайнеров — Обри Бёрдсли, «Братьев» Беггарстафф, Эдварда Макнайфа Каффера, Тома Пёрвиса и других мастеров Лондона.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM 11 постеров, рекламирующих лондонскую подземку

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Реклама транспорта

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лондонский транспорт

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Директор ГМИИ им.Пушкина Марина Лошак

На протяжении нескольких веков английская почта доставляла письма и посылки. А также она ещё оповещала о разных государственных событиях. На рубеже XIX—XX веков стало развиваться искусство рекламы. В Англии творили английские художники и дизайнеры, создавая афиши, или The Posters, которые почта стала развозить по городам.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители на выставке

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Постеры и сюрреализм

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Рекламные постеры

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На постерах писали цитаты из стихов

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Двухсторонние постеры

В отличие от Франции, в Англии общество долго не принимало рекламу. Потребовалось не одно десятилетие, чтобы преодолеть английский консерватизм. В конце XIX века на постерах изображались в основном афиши театральных постановок, литературные новинки, продукты и услуги. Изображения в жанре карикатуры воспринимались снисходительно.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пропаганда

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Реклама Shell

В начале XX века на постерах стали печатать рекламу транспорта, но так завуалированно и аккуратно, вписывая в городскую среду, чтобы общество могло принять и постепенно оценить это искусство.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пропаганда и агитация

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители на выставке

На выставке также есть зал с постерами политической сатиры и плакатов наглядной агитации, где маяком надежды показан образ Советского Союза. Художник Клиффорд Роу работал в ИЗОГИЗЕ, прожив 18 месяцев в СССР, и вдохновился идеями.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Зал с рекламными постерами нефтяного гиганта

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители на выставке

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители на выставке

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Экскурсия по выставке

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Постер Shell

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители на выставке

Нефтяной концерн Shell смело использовал современное искусство, мастерски применяя за основу живописные произведения Дункана Гранта, Пола Нэша, Грэма Сазерленда, Тристрама Хильера и других художников, начавших карьеру в 1920—1930-х годах.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Экскурсия по выставке

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Экскурсия по выставке

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Документальное видео

Выставка проходит с 20 октября по 31 января в ГМИИ имени А. С. Пушкина в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX—XX веков по адресу улица Валхонка, дом 14.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Документальное видео