Британский постер как рекламное искусство на выставке — фоторепортаж
Выставка «Реклама как искусство. Британский постер конца XIX — начала XX века» открылась в Галерее искусства стран Европы и Америки
В экспозиции выставлены 150 эстампов британских постеров документов эпохи. В произведения ранней промышленной полиграфии входят политические плакаты, образцы коммерческой литографии, визитки — все из собрания ГМИИ им. А. С. Пушкина. Выставка расскажет о творчестве лучших английских художников и дизайнеров — Обри Бёрдсли, «Братьев» Беггарстафф, Эдварда Макнайфа Каффера, Тома Пёрвиса и других мастеров Лондона.
На протяжении нескольких веков английская почта доставляла письма и посылки. А также она ещё оповещала о разных государственных событиях. На рубеже
В отличие от Франции, в Англии общество долго не принимало рекламу. Потребовалось не одно десятилетие, чтобы преодолеть английский консерватизм. В конце XIX века на постерах изображались в основном афиши театральных постановок, литературные новинки, продукты и услуги. Изображения в жанре карикатуры воспринимались снисходительно.
В начале XX века на постерах стали печатать рекламу транспорта, но так завуалированно и аккуратно, вписывая в городскую среду, чтобы общество могло принять и постепенно оценить это искусство.
На выставке также есть зал с постерами политической сатиры и плакатов наглядной агитации, где маяком надежды показан образ Советского Союза. Художник Клиффорд Роу работал в ИЗОГИЗЕ, прожив 18 месяцев в СССР, и вдохновился идеями.
Нефтяной концерн Shell смело использовал современное искусство, мастерски применяя за основу живописные произведения Дункана Гранта, Пола Нэша, Грэма Сазерленда, Тристрама Хильера и других художников, начавших карьеру в 1920—1930-х годах.
Выставка проходит с 20 октября по 31 января в ГМИИ имени А. С. Пушкина в Галерее искусства стран Европы и Америки