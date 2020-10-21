Красно-желтые дни. Фотопрогулка с ИА REGNUM
В одних регионах России еще тепло, в других уже прошел первый снег, а славный своим климатом Петербург совмещает и то и другое. Снег мгновенно тает вместе с дождем, а ледяной ветер разгоняет тучи, и на зелёной еще траве синеют и белеют цветы.
С калинкой-малинкой уже не так щедро, как в начале сентября, но красное светится то тут, то там.
Если иные ягоды не доедят до зимы птицы, они забродят и птицам станет еще веселее их клевать. Кстати, свиристели по этому поводу всегда навеселе. А пока что птицы пробавляются сухим кормом.
Люди тоже могут что-то для себя найти. Тем более что грибников на удельный вес грибов стало меньше.
А кое-где остались несобранными яблоки. Правда, иногда они висят в чужих дворах, но хозяева с радостью раздают: всё равно пропадут, или кабанам скормим. А так хоть сами заберёте.
«Ковёр из листьев» вроде бы кажется привычным словосочетанием, но правильности своей от этого не теряет. Потому что, правда, ковёр.
Дикий виноград оказывается буквально символом оптимизма: солнца осталось немного, но он тянется к нему — и дает новые побеги. В следующем году они дадут новые.