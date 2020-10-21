В одних регионах России еще тепло, в других уже прошел первый снег, а славный своим климатом Петербург совмещает и то и другое. Снег мгновенно тает вместе с дождем, а ледяной ветер разгоняет тучи, и на зелёной еще траве синеют и белеют цветы.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Прохладно, и роса остается на листьях даже к полудню

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Полевые цветы синеют даже в середине октября

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Полевые цветы в октябре

С калинкой-малинкой уже не так щедро, как в начале сентября, но красное светится то тут, то там.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Калина красная

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Кое-где даже еще есть малина

Если иные ягоды не доедят до зимы птицы, они забродят и птицам станет еще веселее их клевать. Кстати, свиристели по этому поводу всегда навеселе. А пока что птицы пробавляются сухим кормом.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Утки ближе к вылету теряют бдительность

Дарья Юдкевич ИА REGNUM На озеро с пустыми руками ходить не принято, что вам быстро объяснят недовольным кряканьем и презрительным взглядом

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Лилии в пруду

Люди тоже могут что-то для себя найти. Тем более что грибников на удельный вес грибов стало меньше.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Белый гриб

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Этот гриб тоже можно есть. Говорят.

А кое-где остались несобранными яблоки. Правда, иногда они висят в чужих дворах, но хозяева с радостью раздают: всё равно пропадут, или кабанам скормим. А так хоть сами заберёте.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Яблоня готовится к осени

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Кое-где остались несобранными яблоки

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Яблоня

«Ковёр из листьев» вроде бы кажется привычным словосочетанием, но правильности своей от этого не теряет. Потому что, правда, ковёр.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM А кто-то остается вечно зеленым

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Ковёр из листьев

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Клён и ёлка

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Деревья желтеют

Дикий виноград оказывается буквально символом оптимизма: солнца осталось немного, но он тянется к нему — и дает новые побеги. В следующем году они дадут новые.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Дикий виноград лезет вверх, к осеннему солнцу