В одних регионах России еще тепло, в других уже прошел первый снег, а славный своим климатом Петербург совмещает и то и другое. Снег мгновенно тает вместе с дождем, а ледяной ветер разгоняет тучи, и на зелёной еще траве синеют и белеют цветы.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM
Прохладно, и роса остается на листьях даже к полудню
Дарья Юдкевич ИА REGNUM
Полевые цветы синеют даже в середине октября
Дарья Юдкевич ИА REGNUM
Полевые цветы в октябре

С калинкой-малинкой уже не так щедро, как в начале сентября, но красное светится то тут, то там.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM
Калина красная
Дарья Юдкевич ИА REGNUM
Кое-где даже еще есть малина

Если иные ягоды не доедят до зимы птицы, они забродят и птицам станет еще веселее их клевать. Кстати, свиристели по этому поводу всегда навеселе. А пока что птицы пробавляются сухим кормом.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM
Утки ближе к вылету теряют бдительность
Дарья Юдкевич ИА REGNUM
На озеро с пустыми руками ходить не принято, что вам быстро объяснят недовольным кряканьем и презрительным взглядом
Дарья Юдкевич ИА REGNUM
Лилии в пруду

Люди тоже могут что-то для себя найти. Тем более что грибников на удельный вес грибов стало меньше.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM
Белый гриб
Дарья Юдкевич ИА REGNUM
Этот гриб тоже можно есть. Говорят.

А кое-где остались несобранными яблоки. Правда, иногда они висят в чужих дворах, но хозяева с радостью раздают: всё равно пропадут, или кабанам скормим. А так хоть сами заберёте.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM
Яблоня готовится к осени
Дарья Юдкевич ИА REGNUM
Кое-где остались несобранными яблоки
Дарья Юдкевич ИА REGNUM
Яблоня

«Ковёр из листьев» вроде бы кажется привычным словосочетанием, но правильности своей от этого не теряет. Потому что, правда, ковёр.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM
А кто-то остается вечно зеленым
Дарья Юдкевич ИА REGNUM
Ковёр из листьев
Дарья Юдкевич ИА REGNUM
Клён и ёлка
Дарья Юдкевич ИА REGNUM
Деревья желтеют

Дикий виноград оказывается буквально символом оптимизма: солнца осталось немного, но он тянется к нему — и дает новые побеги. В следующем году они дадут новые.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM
Дикий виноград лезет вверх, к осеннему солнцу
Дарья Юдкевич ИА REGNUM
Дикий виноград стелется по земле