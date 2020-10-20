«Барную» улицу Рубинштейна в центре Петербурга будут закрывать для автомобилей на весь день по праздникам. Об этом сообщили 20 октября в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Дарья Драй ИА REGNUM Улица Рубинштейна

С 20 октября на улице появились знаки 3.2. «Движение запрещено» и 8.5.1 «Субботние, воскресные и праздничные дни», а также знаки с указанием временных промежутков.

Таким образом, автомобиль не сможет проехать по улице Рубинштейна с 22:00 пятницы до 8:00 субботы и с 22:00 субботы до 8:00 воскресенья, а также с 0:00 до 23:59, в течение всего праздничного дня.

Дарья Драй ИА REGNUM Улица Рубинштейна

Дарья Драй ИА REGNUM Улица Рубинштейна

То есть уже 4 ноября, в День народного единства движение машин по главной «ресторанной» улице Петербурга будет ограничено с полуночи до полуночи.

Ранее планировалось ограничить движение транспорта по выходным дням целиком. Однако впоследствии было решено рассмотреть только ночной период, когда на Рубинштейна скапливается наибольшее число людей.

Дарья Драй ИА REGNUM Улица Рубинштейна

Напомним, ограничения не коснутся машин тех, кто работает на Рубинштейна, живет здесь, является инвалидом или перевозит инвалидов. Контролировать соблюдение новых правил будут сотрудники ГИБДД.

Дарья Драй ИА REGNUM Пробка на улице Рубинштейна

Еще на улице установят единую систему видеонаблюдения, чтобы следить за общественным порядком. Глава Центрального района Максим Мейксин также предлагал подумать о внедрении здесь платной парковки.

Дарья Драй ИА REGNUM Улица Рубинштейна

Дарья Драй ИА REGNUM Улица Рубинштейна

Среди возможных вариантов решения проблемы улицы, на злачные заведения и шумную публику которой жалуются местные жители, называли создание курительных комнат в ресторанах, чтобы посетители не собирались под окнами, согласование графика работы заведений, введение норматива по уборке улиц и по числу нарядов полиции, патрулирующих окрестности, так как фактически в Центральном районе с учетом туристов в гостиницах живут не 220 тыс. человек, как на бумаге, а все 500−600 тысяч.