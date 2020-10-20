Интерактивная экспозиция воссозданного линейного корабля петровской эпохи «Полтава» практически готова. Теперь она ждет посетителей — после окончания пандемии и открытия культурно-исторического центра у Парка 300-летия Санкт-Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM 54-пушечный корабль «Полтава»

Руководитель музейного проекта Елена Соловьева заявила, что подобных экспозиций на кораблях в мире очень мало.

Дарья Драй ИА REGNUM Елена Соловьева

«Этот корабль отличает то, с какой детализацией мы воссоздаем его изнутри, его интерьеры и его атмосферу, — сказала Соловьева. — Количество экспонатов и восковых фигур — такого нет, наверное, ни в одном подобном музее. <…> Мы практически подошли к финальной, завершающей части».

Дарья Драй ИА REGNUM 54-пушечный корабль «Полтава»

Дарья Драй ИА REGNUM 54-пушечный корабль «Полтава»

Линкор не просто показывает быт моряков Петровской эпохи, но, словно машина времени, переносит посетителей на три столетия назад. Посетители «Полтавы» смогут увидеть условия жизни матросов и офицеров на корабле XVIII века, узнают, из чего состоял рацион моряков, как и где готовилась пища, в каких условиях хранился порох и запасы.

Дарья Драй ИА REGNUM Палуба корабля «Полтава»

Все экспонаты на корабле — реплики исторических аналогов. Предметы быта выглядят как аутентичные, но для создания использованы современные материалы и технологии, это позволит увеличить срок их использования в рамках экспозиции.

Дарья Драй ИА REGNUM Интерьеры музейно-выставочное пространство корабля «Полтава»

Дарья Драй ИА REGNUM Интерьеры музейно-выставочное пространство корабля «Полтава»

Главное, что на борту «Полтавы» можно будет встретить и экипаж: компанию современной команде составляют исторические персонажи, фигуры которых выполнены из силикона. Всего на корабле будет представлена 41 такая фигура.

Специалисты до последней нитки восстановили, как были одеты моряки той эпохи, так, одеяние матросов будет из парусины, а для офицерского состава — из специально заказанного английского сукна.

«Таких исследований до нас не было. Это не киношно-бутафорское обмундирование, а все исторически достоверное», — утверждает Соловьева.

Дарья Драй ИА REGNUM Интерьеры музейно-выставочное пространство корабля «Полтава»

Кроме того, помогают технологии дополненной реальности. Специалисты постарались как можно органичнее вписать их в экспозицию и добиться за их счет еще большего погружения посетителей в ту эпоху.

«Мы никогда не пытались соревноваться с ЦВММ, например, нам никогда их не обойти с точки зрения наличия исторических артефактов и так далее. Но что мы можем показать людям, чего они когда не смогут испытать в музеях, подобных ЦВММ, — это именно погружение в ту эпоху. Вы никогда не сможете встать практически рядом с живым этим солдатом, вот он играет в карты, а вы видите, что происходит. Мы не можем постоянно держать людей, которые будут показывать выстрел из пушки. Но дополненная реальность позволяет так сделать: наводите камеру телефона ‑ и видите процесс зарядки этой пушки. Видите как матросы управляют кораблем и одного смывает волной. Когда приходите в обычный музей, вы редко задумываетесь о судьбах тех людей, которые стоят за каждым из предметов. С этой шпагой действительно сражался какой-то офицер: возможно, он был ранен, возможно, он получил какие-то награды? На нашем корабле мы постарались показать жизни людей, которые стоят за каждым артефактом», — добавила Елена Соловьева.

Дарья Драй ИА REGNUM Нос корабля «Полтава»

Дарья Драй ИА REGNUM 54-пушечный корабль «Полтава»

Дарья Драй ИА REGNUM Нос корабля «Полтава»

Дарья Драй ИА REGNUM 54-пушечный корабль «Полтава»

Дарья Драй ИА REGNUM 54-пушечный корабль «Полтава»

Дарья Драй ИА REGNUM 54-пушечный корабль «Полтава»

Дарья Драй ИА REGNUM 54-пушечный корабль «Полтава»

В будущем постоянным местом стоянки линкора будет культурно-исторический центр «Полтава», создание которого осуществляется при поддержке ПАО «Газпром». Он должен стать научным, культурным, исследовательским и педагогическим центром по изучению морской̆ истории и археологии Петербурга и России. Сейчас запускать посетителей в новую экспозицию еще рано, указал замдиректора Яхт-клуба Санкт-Петербурга Михаил Плеханов.

Дарья Драй ИА REGNUM Михаил Плеханов

«С одной стороны, коронавирусные ограничения, с другой стороны — инфраструктура на сегодня не совсем еще готова, чтобы безопасно принять посетителей. Продолжается реконструкция гавани Яхт-клуба Санкт-Петербурга, на сегодняшний момент подвести посетителей к «Полтаве» не так просто. Это не безопасно. Это будет безопасно в культурно-историческом центре. Там мы примем большой поток посетителей и надеемся, что к тому моменту вопрос с «короной» исчезнет», — подчеркнул он.

Дарья Драй ИА REGNUM 54-пушечный корабль «Полтава»

Дарья Драй ИА REGNUM Лодки

Напомним, КИЦ планировалось запустить в 2023 году в акватории Лахтинской гавани рядом с Парком 300-летия Петербурга. Создавать же интерактивное музейно-выставочное пространство начали в 2019 году вместе с ведущими историками.

«Мы чуть-чуть отъедаем от Парка 300-летия, и на водной глади будут строиться технические сооружения, собственно говоря, док. Место, на мой взгляд, очень правильно выбрано, Парк 300-летия и корабль трехсотлетней давности. Мне кажется, это очень логично», — добавил Плеханов.