В Московском музее современного искусства (ММОМА) открылась выставка «Зазеркалье Павла Леонова». Она приурочена к столетнему юбилею со дня рождения художника. Фоторепортаж ИА REGNUM с открытия выставки.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Зазеркалье Павла Леонова»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Автопортрет

Масштабная ретроспектива наивного искусства советского, российского художника Павла Леонова показывает более 100 работ художника-самоучки. Живопись, графика собраны для выставки из частных коллекций и государственных музеев, также представлены рукописные тексты художника, видео‑ и аудиозаписи. На выставке можно посмотреть нарезки документального фильма о Леонове и услышать его голос, как он поет или рассказывает о себе и творчестве. На рукописных листах он описывает, что и как рисовал.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Слава советскому народу

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Начало

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Зазеркалье Павла Леонова»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители на выставке

Экспозиция разделена на семь частей, картины расположены в хронологическом порядке. В первом зале «Начало» расположены картины Павла Леонова, связанные с его наставником Михаилом Рогинским. Далее разделы «Трудные годы», «Дорога в Меховицы», «Зина-любовь», «Художник из Меховиц», «Открытие художника» и «Финал».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лучшие картины Павла Леонова

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Зазеркалье Павла Леонова»

Павел Леонов родился в 1920 году в семье крестьянина в селе Волотовское Орловской губернии. В 18 лет он покинул отчий дом. Жизненный путь Павла Леонова — это трудное время переездов, служба в действующей армии, три ареста, работал он и библиотекарем, и штукатуром, и укладчиком железной дороги. Позднее в картинах он пишет свой идеальный мир, которого не было в реальной скитальческой жизни художника. Большое значение в его жизни оказала встреча в 1968 году с Михаилом Рогинским — ярким представителем нонконформизма. Леонов повторно поступил в Заочный народный университет искусств (ЗНУИ), и Рогинский стал его наставником, который постарался сохранить самобытность и гениальность художника-самоучки.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Зина — любовь

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Зина — любовь

Активная творческая жизнь художника началась после 60 лет и продлилась довольно долго, практически до самой его кончины. Художник, когда осел в Меховицах, то почти никуда не выезжал из своего села. Творческие сюжеты и вдохновение он брал из газет, слушая радио или вспоминая свою жизнь, некоторые работы делал на заказ. Павел Леонов не был знатоком художественного искусства и писал в своей наивной манере.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Танцы

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фрагмент картины «Танцы»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Зазеркалье Павла Леонова»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Зазеркалье Павла Леонова»

В 90-х годах к нему стали приезжать, а также привозить или присылать посылки с красками, холстами, которые он просил, чтобы заниматься творчеством.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Зазеркалье Павла Леонова»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Зазеркалье Павла Леонова»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Зазеркалье Павла Леонова»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители на выставке

В контексте современного искусства Павла Леонова организаторы выставки ставят в ряды общепризнанных художников Анри Руссо и Нико Пиросмани, наследие которых исключило такую категорию, как «непрофессиональное творчество», и позволило оценить искусство вне стилистических рамок.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Зазеркалье Павла Леонова»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посылки

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посылки

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посылки

Архитектор выставки Нана Абдрашитова в оформлении экспозиции использовала материалы, которые окружали художника в повседневной жизни. Это фактурные доски, дерево, мешковина — они послужили фоном для работ художника.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Рукописный текст

Выставка проходит в ММОМА по адресу Петровка, дом 25 с 14 октября 2020 года по 14 февраля 2021 года.