«Зазеркалье Павла Леонова»: фото с выставки к 100-летию художника
В Московском музее современного искусства (ММОМА) открылась выставка «Зазеркалье Павла Леонова». Она приурочена к столетнему юбилею со дня рождения художника. Фоторепортаж ИА REGNUM с открытия выставки.
Масштабная ретроспектива наивного искусства советского, российского художника Павла Леонова показывает более 100 работ художника-самоучки. Живопись, графика собраны для выставки из частных коллекций и государственных музеев, также представлены рукописные тексты художника, видео‑ и аудиозаписи. На выставке можно посмотреть нарезки документального фильма о Леонове и услышать его голос, как он поет или рассказывает о себе и творчестве. На рукописных листах он описывает, что и как рисовал.
Экспозиция разделена на семь частей, картины расположены в хронологическом порядке. В первом зале «Начало» расположены картины Павла Леонова, связанные с его наставником Михаилом Рогинским. Далее разделы «Трудные годы», «Дорога в Меховицы», «Зина-любовь», «Художник из Меховиц», «Открытие художника» и «Финал».
Павел Леонов родился в 1920 году в семье крестьянина в селе Волотовское Орловской губернии. В 18 лет он покинул отчий дом. Жизненный путь Павла Леонова — это трудное время переездов, служба в действующей армии, три ареста, работал он и библиотекарем, и штукатуром, и укладчиком железной дороги. Позднее в картинах он пишет свой идеальный мир, которого не было в реальной скитальческой жизни художника. Большое значение в его жизни оказала встреча в 1968 году с Михаилом Рогинским — ярким представителем нонконформизма. Леонов повторно поступил в Заочный народный университет искусств (ЗНУИ), и Рогинский стал его наставником, который постарался сохранить самобытность и гениальность художника-самоучки.
Активная творческая жизнь художника началась после 60 лет и продлилась довольно долго, практически до самой его кончины. Художник, когда осел в Меховицах, то почти никуда не выезжал из своего села. Творческие сюжеты и вдохновение он брал из газет, слушая радио или вспоминая свою жизнь, некоторые работы делал на заказ. Павел Леонов не был знатоком художественного искусства и писал в своей наивной манере.
В 90-х годах к нему стали приезжать, а также привозить или присылать посылки с красками, холстами, которые он просил, чтобы заниматься творчеством.
В контексте современного искусства Павла Леонова организаторы выставки ставят в ряды общепризнанных художников Анри Руссо и Нико Пиросмани, наследие которых исключило такую категорию, как «непрофессиональное творчество», и позволило оценить искусство вне стилистических рамок.
Архитектор выставки Нана Абдрашитова в оформлении экспозиции использовала материалы, которые окружали художника в повседневной жизни. Это фактурные доски, дерево, мешковина — они послужили фоном для работ художника.
Выставка проходит в ММОМА по адресу Петровка, дом 25 с 14 октября 2020 года по 14 февраля 2021 года.