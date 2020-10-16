Международный инклюзивный фестиваль открылся в четвертый раз в ГМИИ им. А. С. Пушкина. В этом году тема фестиваля— «В присутствии всех», фестиваль продлится с 14 по 25 октября. Он поднимает вопросы о репрезентации людей из социально исключенных групп и о партиципаторных возможностях музейных проектов. Фоторепортаж ИА REGNUM с открытия фестиваля.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM ЦЭВ «Мусейон» ГМИИ имени А. С. Пушкина

Наталья Стрельцова ИА REGNUM ЦЭВ «Мусейон»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Открытие IV Международного инклюзивного фестиваля «В присутствии всех»

«Это уже четвертый опыт проведения международного фестиваля, посвященного инклюзии и разнообразию, в Пушкинском музее. Условия дигитального присутствия расширили нашу географию — от Вильнюса до Фукуоки, через Поленово, Мапуту, Сан-Антонио, Берлин, Иерусалим и Гонконг. Встречаясь в разных часовых поясах, мы обсуждаем меняющиеся способы взаимодействия с музейными аудиториями и опыт обратной инклюзии, который стал доступен в этом году абсолютно для всех», — сообщает куратор фестиваля Евгения Киселева.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Директор ГМИИ имени А. С. Пушкина Мария Лошак

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Открытие IV Международного инклюзивного фестиваля

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Социальная дистанция на открытии фестиваля

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Места напротив переводчика русского жестового языка

В этом году все смогли пережить социальный опыт исключенности, дефицит эмоционального и телесного контакта с реальным миром. Угроза пандемии изменила форматы культурных проектов и способы взаимодействия с аудиторией; уравняла в возможностях тех, кто может передвигаться, видеть и свободно коммуницировать, с теми, кто лишён таких возможностей, отмечают организаторы фестиваля.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители на выставке «Смотри изнутри»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Смотри изнутри»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Смотри изнутри»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Смотри изнутри»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фото на память

Мероприятия фестиваля проходят в разных форматах: от инклюзивных двигательных тренингов до социального театра. В программу включены выступления художников из разных стран, лекции, дискуссии, танцевальные мастер-классы для людей с ограниченными возможностями, экскурсии, показ репетиции спектакля.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Смотри изнутри»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Смотри изнутри»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Смотри изнутри»

Театральная составляющая фестиваля — это отдельный перформативный блок в насыщенной программе. «Мне хотелось отразить весь спектр того, что происходит в пространстве между музеем и театром, которое кажется сегодня одним из самых стремительно развивающихся, разнообразных и по-настоящему «инклюзивных». После нескольких месяцев заточения мы все, наконец, постепенно выходим «наружу», но такое ощущение, что наши тела изменились, а готовность к контактам снизилась. Как эту проблему решают художники и как ее отражают пространственно-временные искусства, мы будем обсуждать в ходе дискуссий и паблик-токов, а также на практических занятиях по свободному движению, которые, как я надеюсь, помогут нам всем раскрепоститься и почувствовать себя чуть больше перформерами, чем обычно»,— поделилась куратор театральной программы фестиваля Ника Пархомовская.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM ЦЭВ «Мусейон» ГМИИ имени А. С. Пушкина

Четвертый фестиваль открылся групповой выставкой «Смотри изнутри». На ней представлены рисунки, объекты, керамика. Все работы созданы художниками с особенностями развития на занятиях со специалистами. Выставка проходит с 14 октября по 15 ноября в центре «Мусейон», расположенном по адресу Колымажный переулок, дом 6, стр.2.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Экскурсия « От Дюрера до Матисса» для инклюзивной группы

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Группа на экскурсии

Наталья Стрельцова ИА REGNUM От Дюрера до Матисса

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На экскурсии

Наталья Стрельцова ИА REGNUM От Дюрера до Матисса

Место проведения фестиваля — это территория ГМИИ им. А. С. Пушкина в главном здании, «Галерее искусства стран Европы и Америки XIX—XX веков», ЦЭВ» Мусейон», а также мероприятия доступны онлайн.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Группа на экскурсии