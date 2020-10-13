Автомузей «Моторы Октября» отметил свой первый день рождения. Приглашенные гости увидели шоу роботов и битву силачей. Фоторепортаж ИА REGNUM с мероприятия.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Автомузей

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Автомузей

Развлекательная программа включала в себя викторину для детей. Юные зрители с удовольствием участвовали интерактивном квесте и отвечали на вопросы. Они смогли увидеть световое шоу роботов и потанцевать вместе с ними.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Автомузей

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Световое шоу роботов

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Световое шоу роботов

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Световое шоу роботов

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Юный посетитель

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Забор в автомузее

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Модели машин

Русские богатыри показали чудеса человеческой силы. Двукратный чемпион мира по армлифтингу Александр Кириллов дал попробовать зрителям, крепким сильным мужчинам, чтобы исключить подвох, сломать или хотя бы согнуть болт. Попытки оказались почти безрезультатными. Затем на виду у всей публики он проделал этот силовой трюк с несколькими стальными болтами, разломив их пополам. Половинки болтов мальчишки, наблюдавшие за исходом дела, наперегонки разобрали на сувениры. А также Александр смог надуть резиновую грелку до такого размера, что она лопнула.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Филипп Киркоров в автомузее

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сувениры для детей Филиппа Киркорова

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Двукратный чемпион мира по армлифтингу Александр Кириллов

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сломать стальной болт

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сломать стальной болт за спиной

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Шоу силачей

Двукратный чемпион Тульской области по силовому экстриму Дмитрий Терехов согнул металлический прут в кольцо и разорвал автомобильный знак под удивлённые и восторженные возгласы зрителей. А также чемпион на тросах смог протянуть два автомобиля на несколько метров.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Разрывание автознака

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сгибание туристической лопаты в трубочку

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Тяга автомобилей

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дмитрий Терехов

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дмитрий Терехов

Дети и взрослые с увлечением и азартом наблюдали за силовыми трюками. На праздник были приглашены известные персоны, артисты и блогеры с семьями и, главное, с детьми.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Нелли Уварова с семьей

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Гости автомузея

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Гости автомузея

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Автомузей

В музее появились новые экспонаты — микрокары, бабблкары, кабинроллеры. Посетителям также показали основные варианты Мессершмитта, включая открытый и сверхмощный четырёхколёсный, испанский «спортивный» Бискутер, немецкий Фульдамобиль и немецко-итальянские NSU Prinz и NSU FIAT Panoramica.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Автомузей «Моторы Октября»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Автомобиль «Жук»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM В автомузее

Наталья Стрельцова ИА REGNUM В автомузее

Отметим, что автомузей расположен на территории завода «Кристалл». Здесь собрана коллекция ретроавтомобилей, произведенных в разных странах. На их примере можно представить 130-летнюю историю мирового автомобилестроения.