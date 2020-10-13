Шоу богатырей и роботов в день рождения автомузея — фоторепортаж
Автомузей «Моторы Октября» отметил свой первый день рождения. Приглашенные гости увидели шоу роботов и битву силачей. Фоторепортаж ИА REGNUM с мероприятия.
Развлекательная программа включала в себя викторину для детей. Юные зрители с удовольствием участвовали интерактивном квесте и отвечали на вопросы. Они смогли увидеть световое шоу роботов и потанцевать вместе с ними.
Русские богатыри показали чудеса человеческой силы. Двукратный чемпион мира по армлифтингу Александр Кириллов дал попробовать зрителям, крепким сильным мужчинам, чтобы исключить подвох, сломать или хотя бы согнуть болт. Попытки оказались почти безрезультатными. Затем на виду у всей публики он проделал этот силовой трюк с несколькими стальными болтами, разломив их пополам. Половинки болтов мальчишки, наблюдавшие за исходом дела, наперегонки разобрали на сувениры. А также Александр смог надуть резиновую грелку до такого размера, что она лопнула.
Двукратный чемпион Тульской области по силовому экстриму Дмитрий Терехов согнул металлический прут в кольцо и разорвал автомобильный знак под удивлённые и восторженные возгласы зрителей. А также чемпион на тросах смог протянуть два автомобиля на несколько метров.
Дети и взрослые с увлечением и азартом наблюдали за силовыми трюками. На праздник были приглашены известные персоны, артисты и блогеры с семьями и, главное, с детьми.
В музее появились новые экспонаты — микрокары, бабблкары, кабинроллеры. Посетителям также показали основные варианты Мессершмитта, включая открытый и сверхмощный четырёхколёсный, испанский «спортивный» Бискутер, немецкий Фульдамобиль и немецко-итальянские NSU Prinz и NSU FIAT Panoramica.
Отметим, что автомузей расположен на территории завода «Кристалл». Здесь собрана коллекция ретроавтомобилей, произведенных в разных странах. На их примере можно представить 130-летнюю историю мирового автомобилестроения.