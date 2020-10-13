Автомузей «Моторы Октября» отметил свой первый день рождения. Приглашенные гости увидели шоу роботов и битву силачей. Фоторепортаж ИА REGNUM с мероприятия.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Автомузей
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Автомузей

Развлекательная программа включала в себя викторину для детей. Юные зрители с удовольствием участвовали интерактивном квесте и отвечали на вопросы. Они смогли увидеть световое шоу роботов и потанцевать вместе с ними.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Автомузей
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Световое шоу роботов
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Световое шоу роботов
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Световое шоу роботов
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Юный посетитель
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Забор в автомузее
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Модели машин

Русские богатыри показали чудеса человеческой силы. Двукратный чемпион мира по армлифтингу Александр Кириллов дал попробовать зрителям, крепким сильным мужчинам, чтобы исключить подвох, сломать или хотя бы согнуть болт. Попытки оказались почти безрезультатными. Затем на виду у всей публики он проделал этот силовой трюк с несколькими стальными болтами, разломив их пополам. Половинки болтов мальчишки, наблюдавшие за исходом дела, наперегонки разобрали на сувениры. А также Александр смог надуть резиновую грелку до такого размера, что она лопнула.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Филипп Киркоров в автомузее
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Сувениры для детей Филиппа Киркорова
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Двукратный чемпион мира по армлифтингу Александр Кириллов
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Сломать стальной болт
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Сломать стальной болт за спиной
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Шоу силачей

Двукратный чемпион Тульской области по силовому экстриму Дмитрий Терехов согнул металлический прут в кольцо и разорвал автомобильный знак под удивлённые и восторженные возгласы зрителей. А также чемпион на тросах смог протянуть два автомобиля на несколько метров.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Разрывание автознака
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Сгибание туристической лопаты в трубочку
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Тяга автомобилей
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Дмитрий Терехов
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Дмитрий Терехов

Дети и взрослые с увлечением и азартом наблюдали за силовыми трюками. На праздник были приглашены известные персоны, артисты и блогеры с семьями и, главное, с детьми.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Нелли Уварова с семьей
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Гости автомузея
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Гости автомузея
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Автомузей

В музее появились новые экспонаты — микрокары, бабблкары, кабинроллеры. Посетителям также показали основные варианты Мессершмитта, включая открытый и сверхмощный четырёхколёсный, испанский «спортивный» Бискутер, немецкий Фульдамобиль и немецко-итальянские NSU Prinz и NSU FIAT Panoramica.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Автомузей «Моторы Октября»
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Автомобиль «Жук»
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
В автомузее
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
В автомузее

Отметим, что автомузей расположен на территории завода «Кристалл». Здесь собрана коллекция ретроавтомобилей, произведенных в разных странах. На их примере можно представить 130-летнюю историю мирового автомобилестроения.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Дмитрий Терехов