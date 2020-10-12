Театр кукол Сергея Образцова и Почта России провели совместную акцию «Театральная почта». Репортаж ИА REGNUM из театра.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Часы

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Памятник Сергею Образцову

Мероприятие проведено в рамках Международной недели письма, которое завершилось в День почты. Театр кукол Образцова вдохновил зрителей написать близким людям письма-открытки. В течение недели было отправлено 4376 кукольных открыток по всему миру.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Измерение температуры при входе в театр

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Подписание открытки

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Открытки

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Подписывают открытки

«Конечно, жаль, что такую прекрасную традицию отправлять «живые» рукописные послания вытеснили электронная почта и мобильная связь. Но у нас получилось вдохновить наших зрителей написать письма своим любимым, друзьям и близким», — поделился директор театра Владимир Бакулев.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Подписывают открытки

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Подписывают открытки

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Подписывают открытки

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Почтовый ящик для отправления открыток

Зрители с удовольствием подписывали открытки друзьям, родителям, бабушкам, дедушкам и даже самому себе.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Первоклассник подписывает открытку маме

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Подписывают открытки

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Подписывают открытки

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Подписывают открытки

«В День учителя многие зрители поздравляли своих учителей и наставников. Взрослые вспоминали школьных друзей и своих родителей», — рассказывает режиссер театра Борис Константинов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Открытки

В театре установлен почтовый ящик и предоставлены бесплатно открытки, на которых изображены персонажи из кукольных спектаклей или часы, — символ театра, а также есть открытка с акварельным автопортретом создателя театра Сергея Образцова. Открытки изданы ограниченным тиражом.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Музей кукол в театре

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Музей кукол

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Музей кукол

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Кукла Петрушка

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Кукла Буратино

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Музей кукол

Перед спектаклем можно побывать в музее кукол. На первом этаже расположен музей героев сказок — это куклы из разных спектаклей.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Спектакль «Али-Баба и сорок разбойников»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сцена

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сцена

Акция «Театральная почта» проходила с 3 по 9 октября. Она доказала, что никакие мессенджеры и всевозможные почтовые сервисы в интернете не заменят доброй традиции отправлять бумажные открытки. Добрая традиция отправлять открытки по почте по-прежнему любима в России.