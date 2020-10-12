Театр кукол Сергея Образцова и Почта России провели совместную акцию «Театральная почта». Репортаж ИА REGNUM из театра.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Часы
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Памятник Сергею Образцову

Мероприятие проведено в рамках Международной недели письма, которое завершилось в День почты. Театр кукол Образцова вдохновил зрителей написать близким людям письма-открытки. В течение недели было отправлено 4376 кукольных открыток по всему миру.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Измерение температуры при входе в театр
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Подписание открытки
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Открытки
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Подписывают открытки

«Конечно, жаль, что такую прекрасную традицию отправлять «живые» рукописные послания вытеснили электронная почта и мобильная связь. Но у нас получилось вдохновить наших зрителей написать письма своим любимым, друзьям и близким», — поделился директор театра Владимир Бакулев.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Подписывают открытки
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Подписывают открытки
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Подписывают открытки
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Почтовый ящик для отправления открыток

Зрители с удовольствием подписывали открытки друзьям, родителям, бабушкам, дедушкам и даже самому себе.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Первоклассник подписывает открытку маме
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Подписывают открытки
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Подписывают открытки
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Подписывают открытки

«В День учителя многие зрители поздравляли своих учителей и наставников. Взрослые вспоминали школьных друзей и своих родителей», — рассказывает режиссер театра Борис Константинов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Открытки

В театре установлен почтовый ящик и предоставлены бесплатно открытки, на которых изображены персонажи из кукольных спектаклей или часы, — символ театра, а также есть открытка с акварельным автопортретом создателя театра Сергея Образцова. Открытки изданы ограниченным тиражом.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Музей кукол в театре
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Музей кукол
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Музей кукол
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Кукла Петрушка
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Кукла Буратино
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Музей кукол

Перед спектаклем можно побывать в музее кукол. На первом этаже расположен музей героев сказок — это куклы из разных спектаклей.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Спектакль «Али-Баба и сорок разбойников»
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Сцена
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Сцена

Акция «Театральная почта» проходила с 3 по 9 октября. Она доказала, что никакие мессенджеры и всевозможные почтовые сервисы в интернете не заменят доброй традиции отправлять бумажные открытки. Добрая традиция отправлять открытки по почте по-прежнему любима в России.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Театр кукол Сергея Образцова