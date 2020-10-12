Добрая традиция в России — отправлять по почте открытки: фоторепортаж
Театр кукол Сергея Образцова и Почта России провели совместную акцию «Театральная почта». Репортаж ИА REGNUM из театра.
Мероприятие проведено в рамках Международной недели письма, которое завершилось в День почты. Театр кукол Образцова вдохновил зрителей написать близким людям письма-открытки. В течение недели было отправлено 4376 кукольных открыток по всему миру.
«Конечно, жаль, что такую прекрасную традицию отправлять «живые» рукописные послания вытеснили электронная почта и мобильная связь. Но у нас получилось вдохновить наших зрителей написать письма своим любимым, друзьям и близким», — поделился директор театра Владимир Бакулев.
Зрители с удовольствием подписывали открытки друзьям, родителям, бабушкам, дедушкам и даже самому себе.
«В День учителя многие зрители поздравляли своих учителей и наставников. Взрослые вспоминали школьных друзей и своих родителей», — рассказывает режиссер театра Борис Константинов.
В театре установлен почтовый ящик и предоставлены бесплатно открытки, на которых изображены персонажи из кукольных спектаклей или часы, — символ театра, а также есть открытка с акварельным автопортретом создателя театра Сергея Образцова. Открытки изданы ограниченным тиражом.
Перед спектаклем можно побывать в музее кукол. На первом этаже расположен музей героев сказок — это куклы из разных спектаклей.
Акция «Театральная почта» проходила с 3 по 9 октября. Она доказала, что никакие мессенджеры и всевозможные почтовые сервисы в интернете не заменят доброй традиции отправлять бумажные открытки. Добрая традиция отправлять открытки по почте по-прежнему любима в России.