Международный салон авторской куклы прошел в Москве. Многообразие кукольного искусства можно увидеть в фоторепортаже ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Авторская кукла

Разные техники, разный материал, разные персонажи. Есть куклы как сказочные персонажи и есть совсем брутальные образы. С каждым годом мастерство участников растет. В выставке, несмотря на все ограничения, смогли участвовать художники из разных стран.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Авторская кукла
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Одежда для кукол

Для кукольных мастеров выставка — это не только долгожданный праздник, но и желание показать и поделиться своим искусством.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Королева

Специалисты совершенствуются в своем искусстве изготовления авторской куклы и привлекают в свои команды новичков, делясь опытом и позитивным настроем творчества.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Гусеница
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Кот

Наташа Грант рассказала о своих персонажах, представленных на выставке. «Композиция называется «Луч света в темном царстве». Это родилось во время самоизоляции на даче, из подручного материала — Хеллоуин, монахи, дом, фонарики. Все мои персонажи пустые, и я их хотела наполнить светом. Есть в жизни люди светлые — к ним люди тянутся, они позитивные. Хотя в моих работах изображена тьма, но она снаружи, и я наполнила персонажи светом, который можно передавать дальше. Например, «монахи» при жизни помогали людям, а после смерти они помогают душам умерших, направляя их к свету. В каждом темном — есть светлое».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Персонажи сказок
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Вороны

Автоматон — это марионетки с механическим приводом, выполняющие действия по заданной программе. Их можно считать первыми в мире роботами. Механические куклы Сергея Бурыкина в основном это предмет интерьера. Такие куклы могут быть не только коллекционными, но и функциональными, например часы.

Начинающие мастера объединяются в тематические проекты, которые выгодно представлены на выставке.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Ватные куклы
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Мишка ангел
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Автор со своей куклой-фрейлиной
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
У куклы-собаки движутся части тела
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Авторская кукла
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Авторская кукла
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Куклы
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Всем известные личности

Например, выставочный проект прошедшего года — это годовой проект «Золотой ключик», включающий серию мастер-классов, позволяющий начинающим получить опыт у более продвинутых в этом искусстве мастеров в изготовлении куклы с нуля. В среднем куклу можно сделать за полтора — два месяца. Самые настойчивые и исполнительные дойдут до финала и будут участвовать в следующей выставке. За время проекта можно создать более 16 кукол.

В день закрытия выставочного салона лучшие кукольные мастера получили награды и поздравления.