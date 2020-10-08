Международное искусство показали кукольные мастера в Москве — фоторепортаж
Международный салон авторской куклы прошел в Москве. Многообразие кукольного искусства можно увидеть в фоторепортаже ИА REGNUM.
Разные техники, разный материал, разные персонажи. Есть куклы как сказочные персонажи и есть совсем брутальные образы. С каждым годом мастерство участников растет. В выставке, несмотря на все ограничения, смогли участвовать художники из разных стран.
Для кукольных мастеров выставка — это не только долгожданный праздник, но и желание показать и поделиться своим искусством.
Специалисты совершенствуются в своем искусстве изготовления авторской куклы и привлекают в свои команды новичков, делясь опытом и позитивным настроем творчества.
Наташа Грант рассказала о своих персонажах, представленных на выставке. «Композиция называется «Луч света в темном царстве». Это родилось во время самоизоляции на даче, из подручного материала — Хеллоуин, монахи, дом, фонарики. Все мои персонажи пустые, и я их хотела наполнить светом. Есть в жизни люди светлые — к ним люди тянутся, они позитивные. Хотя в моих работах изображена тьма, но она снаружи, и я наполнила персонажи светом, который можно передавать дальше. Например, «монахи» при жизни помогали людям, а после смерти они помогают душам умерших, направляя их к свету. В каждом темном — есть светлое».
Автоматон — это марионетки с механическим приводом, выполняющие действия по заданной программе. Их можно считать первыми в мире роботами. Механические куклы Сергея Бурыкина в основном это предмет интерьера. Такие куклы могут быть не только коллекционными, но и функциональными, например часы.
Начинающие мастера объединяются в тематические проекты, которые выгодно представлены на выставке.
Например, выставочный проект прошедшего года — это годовой проект «Золотой ключик», включающий серию мастер-классов, позволяющий начинающим получить опыт у более продвинутых в этом искусстве мастеров в изготовлении куклы с нуля. В среднем куклу можно сделать за полтора — два месяца. Самые настойчивые и исполнительные дойдут до финала и будут участвовать в следующей выставке. За время проекта можно создать более 16 кукол.
В день закрытия выставочного салона лучшие кукольные мастера получили награды и поздравления.