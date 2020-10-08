Международный салон авторской куклы прошел в Москве. Многообразие кукольного искусства можно увидеть в фоторепортаже ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Авторская кукла

Разные техники, разный материал, разные персонажи. Есть куклы как сказочные персонажи и есть совсем брутальные образы. С каждым годом мастерство участников растет. В выставке, несмотря на все ограничения, смогли участвовать художники из разных стран.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Авторская кукла

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Одежда для кукол

Для кукольных мастеров выставка — это не только долгожданный праздник, но и желание показать и поделиться своим искусством.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Королева

Специалисты совершенствуются в своем искусстве изготовления авторской куклы и привлекают в свои команды новичков, делясь опытом и позитивным настроем творчества.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Гусеница

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Кот

Наташа Грант рассказала о своих персонажах, представленных на выставке. «Композиция называется «Луч света в темном царстве». Это родилось во время самоизоляции на даче, из подручного материала — Хеллоуин, монахи, дом, фонарики. Все мои персонажи пустые, и я их хотела наполнить светом. Есть в жизни люди светлые — к ним люди тянутся, они позитивные. Хотя в моих работах изображена тьма, но она снаружи, и я наполнила персонажи светом, который можно передавать дальше. Например, «монахи» при жизни помогали людям, а после смерти они помогают душам умерших, направляя их к свету. В каждом темном — есть светлое».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Персонажи сказок

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вороны

Автоматон — это марионетки с механическим приводом, выполняющие действия по заданной программе. Их можно считать первыми в мире роботами. Механические куклы Сергея Бурыкина в основном это предмет интерьера. Такие куклы могут быть не только коллекционными, но и функциональными, например часы.

Начинающие мастера объединяются в тематические проекты, которые выгодно представлены на выставке.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ватные куклы

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мишка ангел

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Автор со своей куклой-фрейлиной

Наталья Стрельцова ИА REGNUM У куклы-собаки движутся части тела

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Авторская кукла

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Авторская кукла

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Куклы

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Всем известные личности

Например, выставочный проект прошедшего года — это годовой проект «Золотой ключик», включающий серию мастер-классов, позволяющий начинающим получить опыт у более продвинутых в этом искусстве мастеров в изготовлении куклы с нуля. В среднем куклу можно сделать за полтора — два месяца. Самые настойчивые и исполнительные дойдут до финала и будут участвовать в следующей выставке. За время проекта можно создать более 16 кукол.

В день закрытия выставочного салона лучшие кукольные мастера получили награды и поздравления.