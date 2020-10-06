В Эрмитаже представили модель Вселенной времён Ивана Грозного
В Пикетном зале Зимнего дворца 7 октября открывается для посетителей выставка «Модель Вселенной эпохи Ренессанса. Астрономические часы в собрании Государственного Эрмитажа». Посетители смогут увидеть сложное устройство XVI века — одно из наиболее ранних «механических представлений» системы мироздания, передает корреспондент ИА REGNUM.
По словам куратора выставки, старшего научного сотрудника отдела истории русской культуры Государственного Эрмитажа Григория Ястребинского, часы были сделаны 1584 году при дворе и по заказу императора Священной Римской империи Рудольфа II. Прибор воспроизводит модель Вселенной и отражает научные представления о ней, сложившиеся в Европе к концу ХVI столетия.
«В настоящее время известно о существовании шести подобных астрономических часов, находящихся в собраниях крупнейших европейских музеев. Эрмитажный экземпляр мог предназначаться в качестве дипломатического дара Ивану Грозному, но к тому моменту царь скончался, и прибор был преподнесен его преемнику Фёдору Иоанновичу», — пояснил эксперт.
Часы предназначены для решения самых различных задач практической астрономии. Устройство позволяет определить фазу Луны, время восхода и захода небесных светил, узнать год, месяц и число, а также соответствующее каждому дню имя святого и зодиакальное созвездие.
Ястребинский отметил: несмотря на то, что устройство создано на основе геоцентрической картины мира, когда наблюдатель стоит на неподвижной Земле, сама математическая модель построена в соответствии с открытиями Джордано Бруно, Николая Коперника и Галилео Галилея. Положение звезд на глобусе точно соответствует реальному положению звёзд на небе.
«Часы неоднократно страдали от механических воздействий, падений, подвергались ремонтам. Последняя до текущего момента реставрация была проведена в 1947 году сотрудником Эрмитажа, — пояснил специалист. — До нашего времени памятник дошел с деформациями, утратами различных деталей и требовал новой реставрации, которая была завершена в 2018 году».
По задумке, механизм прибора может работать без завода в течение недели, однако зрителям Эрмитажа часы представлены в разобранном виде.