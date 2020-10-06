В Пикетном зале Зимнего дворца 7 октября открывается для посетителей выставка «Модель Вселенной эпохи Ренессанса. Астрономические часы в собрании Государственного Эрмитажа». Посетители смогут увидеть сложное устройство XVI века — одно из наиболее ранних «механических представлений» системы мироздания, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Астрономические часы в собрании Эрмитажа

Дарья Драй ИА REGNUM Астрономические часы в собрании Эрмитажа

Дарья Драй ИА REGNUM Астрономические часы в собрании Эрмитажа

По словам куратора выставки, старшего научного сотрудника отдела истории русской культуры Государственного Эрмитажа Григория Ястребинского, часы были сделаны 1584 году при дворе и по заказу императора Священной Римской империи Рудольфа II. Прибор воспроизводит модель Вселенной и отражает научные представления о ней, сложившиеся в Европе к концу ХVI столетия.

Дарья Драй ИА REGNUM Старший научный сотрудник отдела истории русской культуры Государственного Эрмитажа Григорий Ястребинский

Дарья Драй ИА REGNUM Выставка «Модель Вселенной эпохи Ренессанса. Астрономические часы в собрании Эрмитажа. К завершению реставрации»

Дарья Драй ИА REGNUM Выставка «Модель Вселенной эпохи Ренессанса. Астрономические часы в собрании Эрмитажа. К завершению реставрации»

«В настоящее время известно о существовании шести подобных астрономических часов, находящихся в собраниях крупнейших европейских музеев. Эрмитажный экземпляр мог предназначаться в качестве дипломатического дара Ивану Грозному, но к тому моменту царь скончался, и прибор был преподнесен его преемнику Фёдору Иоанновичу», — пояснил эксперт.

Дарья Драй ИА REGNUM Астрономические часы в собрании Эрмитажа

Часы предназначены для решения самых различных задач практической астрономии. Устройство позволяет определить фазу Луны, время восхода и захода небесных светил, узнать год, месяц и число, а также соответствующее каждому дню имя святого и зодиакальное созвездие.

Дарья Драй ИА REGNUM Астрономические часы в собрании Эрмитажа

Дарья Драй ИА REGNUM Астрономические часы в собрании Эрмитажа

Ястребинский отметил: несмотря на то, что устройство создано на основе геоцентрической картины мира, когда наблюдатель стоит на неподвижной Земле, сама математическая модель построена в соответствии с открытиями Джордано Бруно, Николая Коперника и Галилео Галилея. Положение звезд на глобусе точно соответствует реальному положению звёзд на небе.

Дарья Драй ИА REGNUM Астрономические часы в собрании Эрмитажа

«Часы неоднократно страдали от механических воздействий, падений, подвергались ремонтам. Последняя до текущего момента реставрация была проведена в 1947 году сотрудником Эрмитажа, — пояснил специалист. — До нашего времени памятник дошел с деформациями, утратами различных деталей и требовал новой реставрации, которая была завершена в 2018 году».

Дарья Драй ИА REGNUM Выставка «Модель Вселенной эпохи Ренессанса. Астрономические часы в собрании Эрмитажа. К завершению реставрации»

Дарья Драй ИА REGNUM Старший научный сотрудник отдела истории русской культуры Государственного Эрмитажа Григорий Ястребинский

По задумке, механизм прибора может работать без завода в течение недели, однако зрителям Эрмитажа часы представлены в разобранном виде.