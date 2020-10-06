В дизайнерском бизнес-центре Neo Geo в Москве проходит выставка «Новая реальность», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Экспозиция расположена в музее POP-UP MUSEUM. До 1 декабря гости смогут увидеть работы современных российских художников, посвящённые периоду карантина. Картинный фонд выставки сформирован двумя художественными галереями InGallery и Nikolskaya Gallery. Всего на экспозиции представлены работы более 40 художников, среди которых можно увидеть произведения Сергея Базилева, одного из основоположников гиперреализма в СССР; Андрея Бильжо, академика Академии графического дизайна, почетного члена Российской Академии художеств; Ольги Соколовой, члена Творческого Союза художников России, члена Союза художников народного искусства, действительного члена Академии народного искусства и Международной академии творчества и др.

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Представленные авторами произведения заставляют задуматься над проблемами любви, свободы, одиночества, общения с родными и близкими, ставшими столь актуальными для всех нас в условиях «новой реальности» пандемии, расставившей свои акценты, создавшей беспрецедентные условия существования. Возможность художественного переосмысления и иного взгляда на окружающую нас действительность — вот лейтмотивы открывшейся «Новой реальности».

Напомним, режим самоизоляции в Москве продлился с апреля по июнь 2020 года. В указанный период была приостановлена работа предприятий, развлекательных и культурных учреждений. Свою деятельность приостановили крупнейшие научные и производственные центры страны. Наряду с этим началась интенсивная цифровизация политической, экономической и социальной жизни общества.