Футбольный клуб «Урал» проиграл очередной домашний матч. В этот раз его соперником стала команда московского ЦСКА.

Алексей Колчин. ИА REGNUM Борьба на поле

Алексей Колчин. ИА REGNUM Болельщики ЦСКА

Алексей Колчин. ИА REGNUM Болельщики ЦСКА

Алексей Колчин. ИА REGNUM Васин против Шаболина

Алексей Колчин. ИА REGNUM Васин против Шаболина

Алексей Колчин. ИА REGNUM Акинфеев с мячом

Виктор Гончаренко

Алексей Колчин. ИА REGNUM Василий Березуцкий

Алексей Колчин. ИА REGNUM Виктор Гончаренко и Юрий Матвеев

Игра прошла 3 октября в Екатеринбурге в рамках домашнего матча десятого тура Российской премьер-лиги. Итоговый счёт — 2:0 в пользу гостей. Голы забили Бактиер Зайнутдинов и Константин Марадишвили.

Алексей Колчин. ИА REGNUM Момент у ворот ЦСКА

Алексей Колчин. ИА REGNUM Марадишвили забивает в ворота Урала

Алексей Колчин. ИА REGNUM Евсеев разгоняет атаку

Алексей Колчин. ИА REGNUM Йовичич

Алексей Колчин. ИА REGNUM Игорь Акинфеев

Алексей Колчин. ИА REGNUM Илья Помазун

По итогам десяти матчей ЦСКА сейчас имеет в турнирной таблице третье место. У него 19 очков. Команда «Урала» занимает одиннадцатое место с десятью очками.

Алексей Колчин. ИА REGNUM Карпов выигрывает верхний мяч

Алексей Колчин. ИА REGNUM Карпов и Мишкич

Алексей Колчин. ИА REGNUM Стык на поле

Алексей Колчин. ИА REGNUM Кучаев

Алексей Колчин. ИА REGNUM Роман Емельянов

Алексей Колчин. ИА REGNUM Марадишвили и Калинин

Алексей Колчин. ИА REGNUM Попытка достать мяч

Алексей Колчин. ИА REGNUM Марадишвили забивает в ворота Урала