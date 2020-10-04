«Урал» потерпел поражение от ЦСКА: фоторепортаж
4 октября 2020
Футбольный клуб «Урал» проиграл очередной домашний матч. В этот раз его соперником стала команда московского ЦСКА.
Алексей Колчин. ИА REGNUM
Борьба на поле
Алексей Колчин. ИА REGNUM
Болельщики ЦСКА
Алексей Колчин. ИА REGNUM
Болельщики ЦСКА
Алексей Колчин. ИА REGNUM
Васин против Шаболина
Алексей Колчин. ИА REGNUM
Васин против Шаболина
Алексей Колчин. ИА REGNUM
Акинфеев с мячом
Виктор Гончаренко
Алексей Колчин. ИА REGNUM
Василий Березуцкий
Алексей Колчин. ИА REGNUM
Виктор Гончаренко и Юрий Матвеев
Игра прошла 3 октября в Екатеринбурге в рамках домашнего матча десятого тура Российской премьер-лиги. Итоговый счёт — 2:0 в пользу гостей. Голы забили Бактиер Зайнутдинов и Константин Марадишвили.
Алексей Колчин. ИА REGNUM
Момент у ворот ЦСКА
Алексей Колчин. ИА REGNUM
Марадишвили забивает в ворота Урала
Алексей Колчин. ИА REGNUM
Евсеев разгоняет атаку
Алексей Колчин. ИА REGNUM
Йовичич
Алексей Колчин. ИА REGNUM
Игорь Акинфеев
Алексей Колчин. ИА REGNUM
Илья Помазун
По итогам десяти матчей ЦСКА сейчас имеет в турнирной таблице третье место. У него 19 очков. Команда «Урала» занимает одиннадцатое место с десятью очками.
Алексей Колчин. ИА REGNUM
Карпов выигрывает верхний мяч
Алексей Колчин. ИА REGNUM
Карпов и Мишкич
Алексей Колчин. ИА REGNUM
Стык на поле
Алексей Колчин. ИА REGNUM
Кучаев
Алексей Колчин. ИА REGNUM
Роман Емельянов
Алексей Колчин. ИА REGNUM
Марадишвили и Калинин
Алексей Колчин. ИА REGNUM
Попытка достать мяч
Алексей Колчин. ИА REGNUM
Марадишвили забивает в ворота Урала
Алексей Колчин. ИА REGNUM
Момент у ворот ЦСКА