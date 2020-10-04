«Фантастик пластик»: как дизайнеры борются с загрязнением окружающей среды
Московский музей дизайна показывает выставочный проект «Фантастик пластик» в западном крыле Новой Третьяковки. Фоторепортаж ИА REGNUM с выставки.
Неограниченные возможности пластика для творчества и практического применения вдохновляют художников, которые создают свои объекты из переработанного и вторично использованного пластика. Это предметы интерьера, посуда, мебель, ювелирные украшения, декоративно-отделочные материалы, одежда, обувь, сумки и многое другое.
На выставке представлено более 300 предметов из переработанного пластика. В проекте участвуют 40 зарубежных и российских дизайнеров. Дизайнеры из России: Буляш Тодоева, Александра Полярус, Галина Ларина и Екатерина Лукьянова.
По мнению кураторов, представленные на выставке объекты—от украшений до арт-инсталляций — могут изменить отношение общества и к пластику, и к его вторичному использованию. Многие участники проекта считают, что переработанный пластик будет главным материалом XXI века.
Вред окружающей среде наносит неправильная утилизация пластика. Пластик имеет 100%-ный потенциал для многократной переработки и вторичного использования. Специалисты отмечают, что из 6 миллиардов произведенного пластика в мире перерабатывается всего 9 процентов, а остальное оказывается в окружающей среде, загрязняя ее.
Выставка «фантастик пластик» призывает задуматься не только дизайнеров, но и всех людей о возможностях, которые имеет вторичная переработка пластика. И тем самым показать, как сделать мир чище и избавить природу от загрязнения пластиковым мусором. Изменить культуру использования пластика.
Выставка проходит со 2 октября 2020-го по 17 января 2021 года в Новой Третьяковке на Крымском валу, дом 10. Европейские дизайнеры проведут лекции, связанные с темой экологии и дизайна.