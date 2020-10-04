Московский музей дизайна показывает выставочный проект «Фантастик пластик» в западном крыле Новой Третьяковки. Фоторепортаж ИА REGNUM с выставки.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Фантастик пластик»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мебель из переработанного пластика

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мебель из переработанного пластика

Неограниченные возможности пластика для творчества и практического применения вдохновляют художников, которые создают свои объекты из переработанного и вторично использованного пластика. Это предметы интерьера, посуда, мебель, ювелирные украшения, декоративно-отделочные материалы, одежда, обувь, сумки и многое другое.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Украшения из переработанного пластика

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Украшения из переработанного пластика

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Предметы для кухни

На выставке представлено более 300 предметов из переработанного пластика. В проекте участвуют 40 зарубежных и российских дизайнеров. Дизайнеры из России: Буляш Тодоева, Александра Полярус, Галина Ларина и Екатерина Лукьянова.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Фантастик пластик»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Экскурсия по выставке «Фантастик пластик»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Фантастик пластик»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Часы. Вместо песка пластик

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Фантастик пластик»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Фантастик пластик»

По мнению кураторов, представленные на выставке объекты—от украшений до арт-инсталляций — могут изменить отношение общества и к пластику, и к его вторичному использованию. Многие участники проекта считают, что переработанный пластик будет главным материалом XXI века.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Фантастик пластик»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Переработанный пластик

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Фантастик пластик»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Фантастик пластик»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Обувь из переработанного пластика

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Видеофильм: как изготавливают обувь из пластика

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Фантастик пластик»

Вред окружающей среде наносит неправильная утилизация пластика. Пластик имеет 100%-ный потенциал для многократной переработки и вторичного использования. Специалисты отмечают, что из 6 миллиардов произведенного пластика в мире перерабатывается всего 9 процентов, а остальное оказывается в окружающей среде, загрязняя ее.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Фантастик пластик»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фото на память

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Фантастик пластик»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Фантастик пластик»

Выставка «фантастик пластик» призывает задуматься не только дизайнеров, но и всех людей о возможностях, которые имеет вторичная переработка пластика. И тем самым показать, как сделать мир чище и избавить природу от загрязнения пластиковым мусором. Изменить культуру использования пластика.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мебель

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мебель

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Фантастик пластик»

Выставка проходит со 2 октября 2020-го по 17 января 2021 года в Новой Третьяковке на Крымском валу, дом 10. Европейские дизайнеры проведут лекции, связанные с темой экологии и дизайна.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Флис не перерабатывается

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вязаное панно из флисовых полос