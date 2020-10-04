Московский музей дизайна показывает выставочный проект «Фантастик пластик» в западном крыле Новой Третьяковки. Фоторепортаж ИА REGNUM с выставки.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Выставка «Фантастик пластик»
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Мебель из переработанного пластика
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Мебель из переработанного пластика

Неограниченные возможности пластика для творчества и практического применения вдохновляют художников, которые создают свои объекты из переработанного и вторично использованного пластика. Это предметы интерьера, посуда, мебель, ювелирные украшения, декоративно-отделочные материалы, одежда, обувь, сумки и многое другое.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Украшения из переработанного пластика
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Украшения из переработанного пластика
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Предметы для кухни

На выставке представлено более 300 предметов из переработанного пластика. В проекте участвуют 40 зарубежных и российских дизайнеров. Дизайнеры из России: Буляш Тодоева, Александра Полярус, Галина Ларина и Екатерина Лукьянова.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Выставка «Фантастик пластик»
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Экскурсия по выставке «Фантастик пластик»
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Выставка «Фантастик пластик»
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Часы. Вместо песка пластик
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Выставка «Фантастик пластик»
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Выставка «Фантастик пластик»

По мнению кураторов, представленные на выставке объекты—от украшений до арт-инсталляций — могут изменить отношение общества и к пластику, и к его вторичному использованию. Многие участники проекта считают, что переработанный пластик будет главным материалом XXI века.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Выставка «Фантастик пластик»
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Переработанный пластик
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Выставка «Фантастик пластик»
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Выставка «Фантастик пластик»
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Обувь из переработанного пластика
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Видеофильм: как изготавливают обувь из пластика
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Выставка «Фантастик пластик»

Вред окружающей среде наносит неправильная утилизация пластика. Пластик имеет 100%-ный потенциал для многократной переработки и вторичного использования. Специалисты отмечают, что из 6 миллиардов произведенного пластика в мире перерабатывается всего 9 процентов, а остальное оказывается в окружающей среде, загрязняя ее.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Выставка «Фантастик пластик»
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Фото на память
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Выставка «Фантастик пластик»
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Выставка «Фантастик пластик»

Выставка «фантастик пластик» призывает задуматься не только дизайнеров, но и всех людей о возможностях, которые имеет вторичная переработка пластика. И тем самым показать, как сделать мир чище и избавить природу от загрязнения пластиковым мусором. Изменить культуру использования пластика.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Мебель
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Мебель
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Выставка «Фантастик пластик»

Выставка проходит со 2 октября 2020-го по 17 января 2021 года в Новой Третьяковке на Крымском валу, дом 10. Европейские дизайнеры проведут лекции, связанные с темой экологии и дизайна.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Флис не перерабатывается
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Вязаное панно из флисовых полос
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Раздельный сбор мусора