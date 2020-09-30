125-летие Сергея Есенина отмечает музей писателя в Москве — фоторепортаж
Торжественные мероприятия на территории Московского государственного музея Есенина в Москве открылись арт-перформансом и представлением арт-обьекта «Реквием по Есенину» или «Ангел русской поэзии», в честь 125-летия русского поэта Сергея Есенина. Фоторепортаж ИА REGNUM с праздничного мероприятия.
3 октября исполняется 125 лет русскому поэту Сергею Есенину. В честь юбилейной даты состоялась презентация временной выставки арт-обьекта скульптора Георгия Постоцкого. Торжественное мероприятие продолжилось концертом с живой музыкой в «Есенинском дворике». В нём участвовали известные артисты Виктор Никитин, Вазген Оганесян, Сергей Иванидзе и другие, а художники устроили плэнер.
О том, как родилась идея образа бронзовой скульптуры «Реквием по Есенину» или «Ангел русской поэзии», рассказал для ИА REGNUM скульптор Григорий Потоцкий.
«Для того что бы сделать памятник, я думал сорок лет примерно. Я не знал, как подойти к Есенину. Тот Есенин, который был сусальный с берёзками, это было неправда. У него была тяжёлая жизнь. Хотелось узнать правду, именно правду. Сегодня эта правда пробилась сквозь время. А в чём правда? Есенин — ангел русской литературы со сломанными крыльями. И тогда возник образ — образ распятия и вознесения одновременно. Это реквием по Есенину.
Это наша боль, это наша красота, это наше прошлое, и не дай Бог такого грустного будущего. В нём есть та правда, которую пронес весь народ. И его судьба, как в зеркале, отражает судьбу народа. Главное, что работа случилась и сказана правда. Удобная она или не удобная, это другой вопрос. Плоть от плоти есенинской поэзии возникла художественная ткань, эта пластичность. Идея — ангел русской поэзии со сломанными крыльями. Есенин — ангел русской поэзии, и это будет жить в памятнике.
Идея созрела два месяца назад. И памятник создан. Это не заказ, а просто работа. Ее показал работникам музея, им понравилось. И вот он здесь. Самое главное — сделать работу, а судьба у каждого памятника своя», — рассказал Георгий Потоцкий.
Обязательным условием мероприятия было соблюдение мер безопасности и наличие масок. Вход свободный.
Отметим, что музей имени С.А. Есенина открылся в Москве в Большом Строченовском переулке в 1995 году в честь 100-летия поэта в том доме, где 30 лет прожил его отец и некоторое время жил сам Сергей — был прописан с 1912 по 1918 гг. На площади 70 кв. метров силами энтузиастов была воссоздана экспозиция и подарена музею. В апреле 1996 году музей получил статус государственного.