Торжественные мероприятия на территории Московского государственного музея Есенина в Москве открылись арт-перформансом и представлением арт-обьекта «Реквием по Есенину» или «Ангел русской поэзии», в честь 125-летия русского поэта Сергея Есенина. Фоторепортаж ИА REGNUM с праздничного мероприятия.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Директор Московского государственного музея Есенина Светлана Шетракова

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На открытии памятника поэту Сергею Есенину в Большом Строченовском переулке

3 октября исполняется 125 лет русскому поэту Сергею Есенину. В честь юбилейной даты состоялась презентация временной выставки арт-обьекта скульптора Георгия Постоцкого. Торжественное мероприятие продолжилось концертом с живой музыкой в «Есенинском дворике». В нём участвовали известные артисты Виктор Никитин, Вазген Оганесян, Сергей Иванидзе и другие, а художники устроили плэнер.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сергей Иванидзе

Наталья Стрельцова ИА REGNUM У памятника Сергею Есенину

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Праздничное мероприятие в честь 125-летия Сергея Есенина

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Автограф на память

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Памятник «Реквием по Есенину» или «Ангел русской поэзии»

О том, как родилась идея образа бронзовой скульптуры «Реквием по Есенину» или «Ангел русской поэзии», рассказал для ИА REGNUM скульптор Григорий Потоцкий.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Директор Московского государственного музея Есенина Светлана Шетракова

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Виктор Никитин

«Для того что бы сделать памятник, я думал сорок лет примерно. Я не знал, как подойти к Есенину. Тот Есенин, который был сусальный с берёзками, это было неправда. У него была тяжёлая жизнь. Хотелось узнать правду, именно правду. Сегодня эта правда пробилась сквозь время. А в чём правда? Есенин — ангел русской литературы со сломанными крыльями. И тогда возник образ — образ распятия и вознесения одновременно. Это реквием по Есенину.

Это наша боль, это наша красота, это наше прошлое, и не дай Бог такого грустного будущего. В нём есть та правда, которую пронес весь народ. И его судьба, как в зеркале, отражает судьбу народа. Главное, что работа случилась и сказана правда. Удобная она или не удобная, это другой вопрос. Плоть от плоти есенинской поэзии возникла художественная ткань, эта пластичность. Идея — ангел русской поэзии со сломанными крыльями. Есенин — ангел русской поэзии, и это будет жить в памятнике.

Идея созрела два месяца назад. И памятник создан. Это не заказ, а просто работа. Ее показал работникам музея, им понравилось. И вот он здесь. Самое главное — сделать работу, а судьба у каждого памятника своя», — рассказал Георгий Потоцкий.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Георгий Потоцкий и Сергей Иванидзе

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Художники на плэнере

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Цветы у подножья памятника

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Рисунок памятника

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Рисунок дома музея С. Есенина

Обязательным условием мероприятия было соблюдение мер безопасности и наличие масок. Вход свободный.

Отметим, что музей имени С.А. Есенина открылся в Москве в Большом Строченовском переулке в 1995 году в честь 100-летия поэта в том доме, где 30 лет прожил его отец и некоторое время жил сам Сергей — был прописан с 1912 по 1918 гг. На площади 70 кв. метров силами энтузиастов была воссоздана экспозиция и подарена музею. В апреле 1996 году музей получил статус государственного.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Музей Сергей Есенин