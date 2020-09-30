Международная биеннале «Золотая пчела» открылась в Третьяковке (фото)
Московская международная биеннале графического дизайна «Золотая пчела» открыла свои двери для посетителей в западном крыле Третьяковкой галереи. Фоторепортаж ИА REGNUM с открытия.
Кураторы отобрали для биеннале лучшие плакаты со всего мира. На выставке представлены работы не только известных мастеров графического дизайна, но и начинающих художников. Плакаты представлены в галерее как произведения искусства — авангард современной визуальной культуры.
Графические работы — плакаты, афиши, изображения на билборде, то с чем мы сталкиваемся в повседневной жизни. Все то, что призвано привлекать наше внимание или рассказывать о событии, не только можно увидеть в помещении, но и на улице.
В этом году в конкурсе приняло участие более 30 тысяч работ из 78 стран мира, из них для показа отобрано 500 работ. Все 14 номинаций объединены общим названием «(Не)реально». Номинация «Плакат без границ» — не имеет жанровых границ или привязки к конкретным темам. Это проект, посвященный смотру визуального языка, ставшего одним из каналов восприятия информационного потока.
«Нереально — это слово, которое я слышу у студентов. Они так мне говорят тогда, когда имеют в виду что-то восхитительное, что-то волнующее, что-то опрокидывающее», — сказала куратор Екатерина Терехова.
«Биеннале организована в 1992 году. В этих стенах на Крымском валу она проходит в 14 раз. В выставочном зале разместилась основная часть работ, но будут открываться и дополнительные пространства для показа работ и разных мероприятий. Эта выставка рассказывает о достижении профессионального графического искусства. Это фиксация графического языка. В этот раз это «Плакат без границ». Тема отсылает к тому, что многие границы закрыты, но для плаката границ не существует. Работы прибыли в Россию в тубусах, учитывая все меры безопасности», — отмечает куратор Сергей Серов.
Основная экспозиция расположена с 29 сентября по 1 ноября в Третьяковской галерее на Крымском валу, 10, в Западном крыле, зал №3. Пространство зала использовано по-максимуму. Плакаты развешаны на стенах, подвешены в воздухе или расположены на полу. Чтобы разместить все отобранные для биеннале работы, в октябре развернут дополнительные выставочные площадки со своими программами мероприятий.