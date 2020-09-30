Московская международная биеннале графического дизайна «Золотая пчела» открыла свои двери для посетителей в западном крыле Третьяковкой галереи. Фоторепортаж ИА REGNUM с открытия.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Московская международная биеннале графического дизайна «Золотая пчела»

Кураторы отобрали для биеннале лучшие плакаты со всего мира. На выставке представлены работы не только известных мастеров графического дизайна, но и начинающих художников. Плакаты представлены в галерее как произведения искусства — авангард современной визуальной культуры.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Биеннале графического дизайна «Золотая пчела»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фото на память

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Биеннале графического дизайна

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Последний штрих к открытию

Графические работы — плакаты, афиши, изображения на билборде, то с чем мы сталкиваемся в повседневной жизни. Все то, что призвано привлекать наше внимание или рассказывать о событии, не только можно увидеть в помещении, но и на улице.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители на открытии биеннале

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители на биеннале

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фото на память

В этом году в конкурсе приняло участие более 30 тысяч работ из 78 стран мира, из них для показа отобрано 500 работ. Все 14 номинаций объединены общим названием «(Не)реально». Номинация «Плакат без границ» — не имеет жанровых границ или привязки к конкретным темам. Это проект, посвященный смотру визуального языка, ставшего одним из каналов восприятия информационного потока.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Открытие 14-й биеннале в Новой Третьяковке

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фото на память

«Нереально — это слово, которое я слышу у студентов. Они так мне говорят тогда, когда имеют в виду что-то восхитительное, что-то волнующее, что-то опрокидывающее», — сказала куратор Екатерина Терехова.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Куратор Сергей Серов

«Биеннале организована в 1992 году. В этих стенах на Крымском валу она проходит в 14 раз. В выставочном зале разместилась основная часть работ, но будут открываться и дополнительные пространства для показа работ и разных мероприятий. Эта выставка рассказывает о достижении профессионального графического искусства. Это фиксация графического языка. В этот раз это «Плакат без границ». Тема отсылает к тому, что многие границы закрыты, но для плаката границ не существует. Работы прибыли в Россию в тубусах, учитывая все меры безопасности», — отмечает куратор Сергей Серов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На биеннале «Золотая пчела»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фото на память

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фото на память

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вход на биеннале

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На биеннале «Золотая пчела»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фото на биеннале

Основная экспозиция расположена с 29 сентября по 1 ноября в Третьяковской галерее на Крымском валу, 10, в Западном крыле, зал №3. Пространство зала использовано по-максимуму. Плакаты развешаны на стенах, подвешены в воздухе или расположены на полу. Чтобы разместить все отобранные для биеннале работы, в октябре развернут дополнительные выставочные площадки со своими программами мероприятий.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Московская международная биеннале графического дизайна «Золотая пчела»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM 14-я биеннале графического дизайна в Новой Третьяковке