Долина Менделеева — это первый инновационно-технологический центр, который создаётся на базе подведомственного Министерству науки и высшего образования РФ университета РХТУ (Российский химико-технологический университет) имени Д.И.Менделеева. Фоторепортаж ИА REGNUM с ознакомительной экскурсии по лабораториям Долины Менделеева.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM РХТУ имени Д.И.Менделеева

Сейчас утверждены три долины: долина МГУ им МВ Ломоносова «Воробьевы горы» — главная долина, на которую мы равняемся, долина «Сириус» в Сочи, которая наряду с передовыми научными исследованиями занимается привлечением, подготовкой и поисками молодых талантов для науки, и Долина Менделеева, основанная на базе Российского химико-технологического университета имени Д.И. Менделеева. Задача долины — объединить под одной крышей представителей, работающих в науке и бизнесе.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ректор РХТУ Александр Мажуга

Наталья Стрельцова ИА REGNUM В лаборатории

«В России существуют большой пробел в трансляции разработок от лабораторий в производство. Наши промышленники говорят, что нет отечественных технологий, а всё технологии и оборудование у нас используется иностранное. Так почему нет отечественных разработок? Потому что в колбах мы всё умеем, а вот перейти от колбы к реактору на промышленном предприятии — нет. Для этого и создаются долины и инжиниринговые центры», — рассказывает ректор РХТУ им. Д.И. Менделеева, доктор химических наук Александр Мажуга.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM В лаборатории РХТУ

Основная задача университета и Долины Менделеева — сократить время между научной разработкой технологии и ее практическим применением-внедрением. Долина Менделеева будет заниматься пятью направлениями: высокотехнологичной химией и особо чистыми веществами, агрохимией, агробиотехнологиями и биотехнологиями, медицинской и фармацевтической химией, химией специального назначения и высокоэнергетическими веществами.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Студенческая лаборатория

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Студенческая лаборатория

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Опытно-пилотное производство. Реакторный зал

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Опытно-пилотное производство. Реакторный зал

Химическая промышленность выпускает в РФ продукцию, условно разделимую на три группы в зависимости от объема производства: крупнотоннажная химия, среди прочего к ней относятся минеральные удобрения и кислоты, ситуация в этой области относительно благополучная, чаще всего это химия небольших переделов. Среднетоннажная химия — это в том числе компоненты для масел, краски, строительные материалы, ориентировочно 50% этой продукции производится в нашей стране. Малотоннажная химия — это продукция, которые производятся в объеме от одного грамма до 10 тонн в год, данная продукция на 95−99% экспортируется из-за рубежа. Она же и является самой дорогой химией. К ней относятся, например, активные фармацевтические субстанции, агрохимикаты, в том числе средства защиты растений, добавки для производства полимеров, красители, пищевая химия и средства для косметики.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Реакторный зал

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Реакторный зал

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Опытно-пилотное производство

Долина Менделеева должна стать площадкой по разработке технологий для производителей малотоннажной химии. Ведь именно такая химия наиболее высокотехнологичная, требует привлечения высококвалифицированных специалистов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Опытно-пилотное производство

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Опытно-пилотное производство

Кроме планируемой к созданию Долины в РХТУ уже есть инновационный центр — Менделеевский инжиниринговый центр. Он был основан в октябре 2018 года при поддержке Министерства науки и высшего образования и Министерства промышленности и торговли РФ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Опытно-пилотное производство

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Реакторный зал

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Реакторный зал

Работа центра сфокусирована на разработке технологии производства фармсубстанций и других сложных органических веществ. Центр состоит из четырех подразделений: синтетическая, технологическая, аналитическая лаборатории и отдел проектирования.

Первое подразделение — синтетическая лаборатория — состоит из двух отделов. В ней проводят синтезы новых молекул в масштабе лаборатории, изучают возможности новых методик и подходов для получения целевых веществ.

Технологическая лаборатория или опытно-промышленный участок — это один большой зал, где происходит масштабирование синтеза. В этом зале установлены крупные химические реакторы, которые позволяют производить вещества в большом объеме и подбирать условия переноса технологии на производство.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Аналитическая лаборатория

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Аналитическая лаборатория

В аналитической лаборатории проводят анализ образцов получаемых химических соединений. Эта лаборатория оснащена современным оборудованием для контроля качества производимых изделий и изучения свойств новых молекул.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM В лаборатории

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Рабочий стол

Четвертое подразделение — это отдел проектирования, который занимается проектированием технологических линий, аппаратурным обеспечением, созданием прототипов нового оборудования.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лаборатории РХТУ

Проектирование и строительство первых корпусов Долины Менделеева на территории Тушинского комплекса РХТУ (Москва) начнется после утверждения постановления правительства по размежеванию земель. На сегодняшний день уже внесены изменения в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) в отношении территории на улице Героев Панфиловцев.