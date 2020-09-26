В Екатеринбурге местный хоккейный клуб «Автомобилист» проиграл матч минскому «Динамо». Игра прошла 25 сентября в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Алексей Колчин ИА REGNUM
Брукс Мейсек и Никита Трямкин
Алексей Колчин ИА REGNUM
Алексей Василевский останавливает нападающего
Алексей Колчин ИА REGNUM
Алексей Макеев борется перед воротами
Алексей Колчин ИА REGNUM
Алексей Протас
Алексей Колчин ИА REGNUM
Владимир Алистров
Алексей Колчин ИА REGNUM
Алексей Протас забивает
Алексей Колчин ИА REGNUM
Арбитр

Команды встретились на стадионе «Уралец-Арена». Первый период игры закончился со счётом 1:1. Счёт открыл форвард «Автомобилиста» Алексей Макеев. А затем гол хозяевам забил форвард «минчан» Шейн Принц.

Алексей Колчин ИА REGNUM
Борьба у борта
Алексей Колчин ИА REGNUM
Динамовцы забивают очередную шайбу
Алексей Колчин ИА REGNUM
Доменик Фурх
Алексей Колчин ИА REGNUM
Илья Овчинников в атаке
Алексей Колчин ИА REGNUM
Клинкхамер перед воротами Автомобилиста
Алексей Колчин ИА REGNUM
Крейг Вудкрофт во главе тренерского штаба Динамо
Алексей Колчин ИА REGNUM
Минчане радуются одержанной победе

Во втором периоде «Автомобилист» забил лишь один гол, тогда как «Динамо» — три. Отметились Кирилл Воронин, Егор Шарангович и Алексей Протас. А на последней 20-минутке ещё один гол гостям забил Алексей Макеев. Итоговый счёт — 4:3. Таким образом, «Динамо» поднялось уже на третье место в Западной конференции. У них в шести матчах 12 очков. «Автомобилист» же откатился на четвертую позицию Востока.

Алексей Колчин ИА REGNUM
Протапович и Клинкхамер борются после вбрасывания
Алексей Колчин ИА REGNUM
Никита Трямкин в борьбе
Алексей Колчин ИА REGNUM
Никита Трямкин останавливает Клинкхамера
Алексей Колчин ИА REGNUM
Просмотр спорного эпизода
Алексей Колчин ИА REGNUM
Герман Титов дает указания
Алексей Колчин ИА REGNUM
Грлавный Тренер ХК Автомобилист Билл Питерс
Алексей Колчин ИА REGNUM
Протас
Алексей Колчин ИА REGNUM
Станислав Бочаров забивает
Алексей Колчин ИА REGNUM
Тайм-аут Автомобилиста