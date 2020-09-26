В Екатеринбурге местный хоккейный клуб «Автомобилист» проиграл матч минскому «Динамо». Игра прошла 25 сентября в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

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Команды встретились на стадионе «Уралец-Арена». Первый период игры закончился со счётом 1:1. Счёт открыл форвард «Автомобилиста» Алексей Макеев. А затем гол хозяевам забил форвард «минчан» Шейн Принц.

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Во втором периоде «Автомобилист» забил лишь один гол, тогда как «Динамо» — три. Отметились Кирилл Воронин, Егор Шарангович и Алексей Протас. А на последней 20-минутке ещё один гол гостям забил Алексей Макеев. Итоговый счёт — 4:3. Таким образом, «Динамо» поднялось уже на третье место в Западной конференции. У них в шести матчах 12 очков. «Автомобилист» же откатился на четвертую позицию Востока.

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