Тульский Кремль — памятник федерального значения, является визитной карточкой города Тулы и Тульской области. Фоторепортаж ИА REGNUM с экскурсии по территории Кремля и его окрестностей.

Памятник оборонного зодчества XVI века сочетает в себе традиции русского градостроительства и достижения западноевропейского фортификационного искусства. С завершением строительства кремля в 1520 году началась история прославленной Большой засечной — пограничных укреплений юга России. В 2020 году Тульский кремль отмечает 500-летний юбилей.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Башня Пятницких ворот

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Торговые ряды

Тульский кремль построен рядом с рекой Упа, сейчас река спрятана в трубу. Стены кремля выстроены прямоугольником, по углам расположены четыре круглые башни — Наугольная, Спасская, Ивановская и Никитская. Квадратные пять башен? имеющие ворота для проезда на территорию кремля, расположены в центре стен — это Башня Пятницких ворот, Одоевских ворот, Ивановских ворот, Водяных ворот и башня на погребу. На территории кремля находятся Успенский собор, Музей оружия, Торговые ряды, Осадные дворы, Музей «Тульского кремля» и Тульский военно-исторический музей.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вид со стены на осадные дворы

Кремлёвский ансамбль после проведенной в 2012—2015 годах масштабной реконструкции имеет большой культурно-туристический потенциал и предлагает туристам новые экскурсионные маршруты. Они проходят по стенам кремля, также можно заглянуть и подняться на трёх — или четырехэтажные башни, в которых экскурсовод расскажет о событиях того времени, покажет костюмы воинов, объяснит, как использовали орудия пыток и проходила защита крепости. Осадные дворы покажут повседневный быт их жителей.

Во внутреннем дворе кремля воссоздали часть осадных дворов, но сделали их немного большего размера, чтобы размеры позволяли их показать туристам. Это два осадных двора, каждый с жилым домом и бытовыми постройками. Они реконструированы на основе обобщенных архивных данных и документов.

На территории кремля изначально строили деревянные храмы. А в середине XVIII века возведен Успенский собор из камня. Он расписан ярославскими мастерами в 1762—1764 годах, роспись которых сейчас восстанавливают в процессе реставрации храма.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Территория Тульского кремля

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Площадь перед Успенским собором

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Реставрационные работы в Успенском храме

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Успенский храм

Росписью он был украшен почти полностью, включая оконные откосы и простенки. В течение двух лет в середине XVIII столетия их создавали лучшие мастера ярославской школы. Отсюда — крупный план, торжественный ритм, четкая прорисовка тончайших особенностей костюмов, причесок и даже текстур ткани. В последние годы Успенский собор возрождается: воссоздана колокольня, проводятся реставрационные работы, а также работы по внутреннему убранству.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Раскопки на территории кремля

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Музей оружия

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Музейно-выставочный комплекс

Около храма проводятся раскопки. Найденные артефакты переданы в коллекцию музея «Тульского кремля». Завершается работа по созданию археологического музейного окна, где посетители смогут увидеть обнаруженный фундамент и артефакты. Специалисты говорят, что это будет «самый современный образец музеефикации археологического раскопа».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Макет Тульского кремля

Реконструкция улицы Металлистов и Крестовоздвиженской площади послужила хорошим пополнением для выставочной экспозиции «Неизвестная Тула». На выставке представлено более 250 экспонатов, найденных и изученных специалистами.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Раскопки под стеклом

«Улица Металлистов, начиная с XVI в., неоднократно меняла своё название: была она Пятницкой, Никольской, вновь Пятницкой. Лишь с 1924 г. она получила современное название. Ранее об этой части Тулы было известно лишь по письменным источникам. К сожалению, затрагивая социально-экономические и политические вопросы, они содержат мало информации о материальной культуре туляков, их быте, занятиях, интересах. Археология в определённом смысле позволяет заполнить этот пробел», — сообщают сотрудники тульского музея.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Торговые ряды

У стен кремля, с внутренней стороны, восстановлены торговые ряды, в которых сейчас предлагают товары тульских предприятий. В современном выставочном комплексе проводят форумы и другие мероприятия.

Набережная реки Упа реконструирована и является красивым местом отдыха жителей города.