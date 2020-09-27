В 2020 году к слову «ремейк» стоит относиться с особой опаской. Желание разработчиков подзаработать на ностальгии геймеров далеко не всегда приводит к качественным релизам. Да и не каждой игре нужен ремейк — многие признанные шедевры индустрии даже спустя десяток лет выглядят и играются ничуть не хуже современных проектов. К сожалению, этого нельзя сказать о Mafia: The City of Lost Heaven. Игра, покорившая своим сюжетом и атмосферой миллионы геймеров в далёком 2002 году, в новом десятилетии ощущается морально устаревшей. Хоть и до сих пор любимой.

Студия Hangar 13, взвалившая на свои плечи миссию по созданию ремейка Mafia, изначально находилась в непростом положении. «Обновлять» игры с настолько большим фан-сообществом не только сложно, но и опасно — каждая, даже самая малая, оплошность будет восприниматься геймерами как фатальная ошибка. Что в дальнейшем скажется и на рейтинге проекта, и на продажах, и на репутации студии. Тем не менее Hangar 13 всё же удалось привести «Мафию» к современным стандартам качества, при этом не испортив знаменитую атмосферу первоисточника и её персонажей.

Сюжет Definitive Edition (от слова «ремейк» в названии разработчики решили тактично уйти) ничем не отличается от оригинальной The City of Lost Heaven. Молодой таксист Томми Анджело волей случая оказывается втянут в разборки двух мафиозных семей, что подводит его к новому жизненному этапу: с рэкетом, ограблениями, частыми перестрелками и новым своеобразным кодексом чести. Сюжетных миссий в ремейке около 20, все они достаточно длительные (около 40−50 минут реального времени) и наполненные интересными деталями и забавными подробностями из личной жизни персонажей.

Стоит отметить, что в первоисточнике характер героев раскрывался при помощи отлично прописанных диалогов и качественной игры актёров озвучки. В ремейке же к этому прибавилась живая мимика, выразительный язык тела и неплохой дизайн. Да, многие фанаты остались недовольны новой внешностью Томми, Сэма и Полли, однако это уже вопрос вкуса. В Definitive Edition у каждого из них уникальные черты лица, своя особенная манера речи и множество запоминающихся ужимок. Нельзя сказать, что графика в игре поражает воображение и даёт фору другим проектам 2020 года, но она определённо радует глаз и настраивает на нужный лад. Благодаря ей местные персонажи, наконец-то, стали похожи на живых людей: разных и по-своему интересных.

Скриншот Mafia: Definitive Edition Саре, жене Томми, в ремейке уделили куда больше внимания — и это прекрасно

Скриншот Mafia: Definitive Edition Одно из новых «добиваний» в ближнем бою. Корчатся от недоумения и Томми, и противники

Более живым стал и город, в котором происходят события игры. Пешеходы всё время снуют туда-сюда, автомобили ровными колоннами спешат по своим делам, а первые страницы газет каждый раз посвящены актуальным событиям из сюжета проекта — к этому добавилось и более проработанное радио, то и дело бодро пересказывающее последние новости. Полиция поумнела (правда, не сильно), жители стали более внимательными к действиям игрока, а внутреннее убранство большинства помещений (даже самых незначительных для сюжета) стало более богатым и детализированным.

Скриншот Mafia: Definitive Edition Новый дизайн дона Сальери заслуживает отдельных похвал

Скриншот Mafia: Definitive Edition Перед миссией всегда можно заглянуть к Винченцо — за оружием и советом

Лост-Хэвен приковывает взгляд и раз за разом удивляет приятными видами, однако всё ещё остаётся лишь декорацией для событий игры. Не стоит ждать, что авторы ремейка превратят его в полноценный открытый мир на манер тех, что есть в серии GTA. Поначалу кататься по городу на автомобиле весело (а ещё так можно сделать много красивых скриншотов), но потом интерес от путешествий пропадает совсем. C одной стороны, разработчики оставили всё точно так же, как и в первоисточнике, а с другой стороны, в 2020 году «просто езда» уже не вызывает тех же эмоций, что и 18 лет назад.

Скриншот Mafia: Definitive Edition Из-за слишком живой мимики персонажи иногда корчат уморительные гримасы.

Скриншот Mafia: Definitive Edition Ездить по обновлённому Лост Хэвену приятно, но быстро надоедает

Зато в ремейке провели серьёзную работу с боевой системой. Перестрелки с членами других банд превратились в полноценный современный шутер: с системой укрытий и небольшой помощью в прицеливании. Сложилось ощущение, что и врагов на экране стало появляться куда больше, чем в оригинальной игре. К сожалению, это лишь портит атмосферу «Мафии». Когда Томми (напоминаю, бывший таксист) в одиночку убивает по 20 (а иногда и 30, и 40) противников с одним лишь пистолетом, ощущение реальности происходящего теряется напрочь. Всё-таки Mafia — это игра про интересных, ужасно противоречивых, но живых людей. А значит, и штампы из второсортных боевиков здесь работать не должны.

Скриншот Mafia: Definitive Edition Многие игроки не оценили новый дизайн главных героев. Но, как бы то ни было, в ремейке они стали куда более «живыми» и реалистичными

Скриншот Mafia: Definitive Edition Печально известная миссия из оригинала тоже попала в ремейк. Правда, она стала чуть короче

Портит общее впечатление от геймплея и система рукопашных схваток. Теперь после нескольких ударов кулаком Томми делает «эффектное» добивание, которое раз за разом заставляет схватиться руками за голову. Если с мимикой персонажей поработали на ура, то хореография боёв оставляет желать лучшего. Иногда создаётся ощущение, что Томми раньше выступал на матчах по американскому рестлингу — видно, как он промахивается мимо соперника, а тот с ужасным воплем корчиться и падает на землю.

Скриншот Mafia: Definitive Edition Багов в игре не так уж и много, но встретиться они могут даже в первые 10 минут прохождения

Скриншот Mafia: Definitive Edition В баре «семьи» предстоит проводить больше всего времени в игре. Как и в первоисточнике

Не обошлось и без неприятных багов. Спустя 10 минут от прохождения моя машина застряла в ограде ближайшего здания, а вызволить её оттуда получилось лишь при помощи перезагрузки. Иногда пропадал звук выстрелов, и во время масштабных перестрелок (которые здесь бывают довольно затянутыми) приходилось самостоятельно додумывать себе звуковое сопровождение. А иногда и вовсе игра отказывалась загружать нужную миссию — и это тоже «лечилось» при помощи перезагрузки.

Скриншот Mafia: Definitive Edition Миссии в ночном городе получились невероятными эффектными

Тем не менее ближайшие обновления избавят ремейк Mafia от этих досадных недоработок. А вот блистательный сюжет оригинала, обрамлённый в приятную современную картину, останется. Да, работа команды Hangar 13 получилась неидеальной, но ругать игру за её недостатки на фоне всех достоинств попросту не хочется. Герои истории определённо стали краше, город живее, а сама история дополнилась несколькими кат-сценами, которые ещё лучше раскрывают мотивацию персонажей и определённые детали. Что ещё нужно фанату для счастья?