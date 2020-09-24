В Москве в Третьяковской галерее открылась выставка «Никоновы. Три художника». Фоторепортаж ИА REGNUM с открытия выставки.

Тема выставки — история трёх судеб, трёх линий жизни. На экспозиции представлены более 100 живописных и 30 графических работ. Выставка приурочена к 90-летнему юбилею Павла Федоровича Никонова, работы которого представлены на большей части экспозиции. Далее расположены работы старшего брата Михаила ФедоровичаНиконова (1928−2010) и дочери Павла — Виктории Павловны Никоновой. Каждый художник отличается своим стилем. В творческой жизни у каждого художника была своя мастерская, и только Третьяковская галерея впервые собрала большое количество работ трёх художников под одной крышей.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Третьяковская галерея

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Павел Никонов

«Из суммы индивидуальных поисков складывается широкий контекст времени — от явлений, уже принадлежавших истории, до сегодняшнего дня», — сообщают организаторы выставки.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Открытие выставки «Никоновы. Три художника»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Открытие выставки «Никоновы. Три художника»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Трегулова на открытии выставки «Никоновы. Три художника»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Картина Павла Никонова «Геологи». 1962

«Мы хотим подвести некие итоги и в материале, который через себя пропускаем, увидеть заявки на будущее. Понимаем, что мы представляем зрителю очень широкий ареал вещей. Мы стараемся дать наводки, зацепки и позволить современному зрителю расширить или утвердить, или обрести свое право на суждение. Право на суждение — это только возможность увидеть своими глазами, сделать вывод и сказать: «Это не для меня». Вот это очень важный аспект, потому что вы находитесь в русле трех совершенно разных художников. И не хотели превращать в узкой рамке выставку одной семьи», — рассказала член рабочей группы подготовки к выставке Наталья Александрова.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители на выставке «Никоновы. Три художника»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители на выставке «Никоновы. Три художника»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители на выставке «Никоновы. Три художника»

Братья творили в эпоху оттепели и также принадлежали художникам-шестидесятникам. Павел Никонов — художник с творческим долголетием. На выставке представлены всем известные работы художника «Рыбаки» (1959) и «Геологи» (1962), и привезённая из США работа «Мясо» из собрания Раймонда и Сюзан Джонсон. Работы Павла последних десятилетий написаны свободной кистью в стиле экспрессионизма, работающего в рамках фигуративной живописи.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители на выставке «Никоновы. Три художника»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители на выставке «Никоновы. Три художника»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Никонов. Храм

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители на выставке «Никоновы. Три художника»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители на выставке «Никоновы. Три художника»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители на выставке «Никоновы. Три художника»

Работы старшего брата Павла Михаила Никонова менее известны сейчас, но в начале творческого пути Михаила хорошо знали в профессиональной среде. В своем творчестве Михаил пытался пересмотреть традиционные устои живописца. Его работы отличают острая гротесковая образность, открытая и экспрессивная манера письма, построенная на цветовых контрастах. На выставке можно сравнить как изменилась манера письма до и после знакомства с его женой.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители на выставке «Никоновы. Три художника»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители на выставке «Никоновы. Три художника»

Искусство Виктории Никоновой создано на рубеже XX и XXI веков. Привычные предметы из жизни она через эмоциональное переживание изображает в картинах оригинальным образом. Начинала свой творческий путь в переломные 1990-е в мастерской на Арбате вместе с другими молодыми талантами. Художница писала городские пейзажи и интерьеры. В последующие периоды творчества, если работы не нравились художнице, она их уничтожала, так как была очень требовательна к себе. На выставке представлены работы — «Зеркало», «Стул» (1995) и «Красный интерьер», «Белые крыши», «Ночной интерьер» (2005). Работы художницы выстраиваются в серии картин, связанные между собой.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители рассматривают работы Виктории Никоновой

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители рассматривают работы Виктории Никоновой

Выставка проходит в Третьяковской галерее на Крымском валу, дом 10 в период с 23 сентября по 8 ноября.