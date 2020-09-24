Никоновы. История трёх судеб, трёх линий жизни в Третьяковке — фоторепортаж
В Москве в Третьяковской галерее открылась выставка «Никоновы. Три художника». Фоторепортаж ИА REGNUM с открытия выставки.
Тема выставки — история трёх судеб, трёх линий жизни. На экспозиции представлены более 100 живописных и 30 графических работ. Выставка приурочена к 90-летнему юбилею Павла Федоровича Никонова, работы которого представлены на большей части экспозиции. Далее расположены работы старшего брата Михаила ФедоровичаНиконова (1928−2010) и дочери Павла — Виктории Павловны Никоновой. Каждый художник отличается своим стилем. В творческой жизни у каждого художника была своя мастерская, и только Третьяковская галерея впервые собрала большое количество работ трёх художников под одной крышей.
«Из суммы индивидуальных поисков складывается широкий контекст времени — от явлений, уже принадлежавших истории, до сегодняшнего дня», — сообщают организаторы выставки.
«Мы хотим подвести некие итоги и в материале, который через себя пропускаем, увидеть заявки на будущее. Понимаем, что мы представляем зрителю очень широкий ареал вещей. Мы стараемся дать наводки, зацепки и позволить современному зрителю расширить или утвердить, или обрести свое право на суждение. Право на суждение — это только возможность увидеть своими глазами, сделать вывод и сказать: «Это не для меня». Вот это очень важный аспект, потому что вы находитесь в русле трех совершенно разных художников. И не хотели превращать в узкой рамке выставку одной семьи», — рассказала член рабочей группы подготовки к выставке Наталья Александрова.
Братья творили в эпоху оттепели и также принадлежали художникам-шестидесятникам. Павел Никонов — художник с творческим долголетием. На выставке представлены всем известные работы художника «Рыбаки» (1959) и «Геологи» (1962), и привезённая из США работа «Мясо» из собрания Раймонда и Сюзан Джонсон. Работы Павла последних десятилетий написаны свободной кистью в стиле экспрессионизма, работающего в рамках фигуративной живописи.
Работы старшего брата Павла Михаила Никонова менее известны сейчас, но в начале творческого пути Михаила хорошо знали в профессиональной среде. В своем творчестве Михаил пытался пересмотреть традиционные устои живописца. Его работы отличают острая гротесковая образность, открытая и экспрессивная манера письма, построенная на цветовых контрастах. На выставке можно сравнить как изменилась манера письма до и после знакомства с его женой.
Искусство Виктории Никоновой создано на рубеже XX и XXI веков. Привычные предметы из жизни она через эмоциональное переживание изображает в картинах оригинальным образом. Начинала свой творческий путь в переломные 1990-е в мастерской на Арбате вместе с другими молодыми талантами. Художница писала городские пейзажи и интерьеры. В последующие периоды творчества, если работы не нравились художнице, она их уничтожала, так как была очень требовательна к себе. На выставке представлены работы — «Зеркало», «Стул» (1995) и «Красный интерьер», «Белые крыши», «Ночной интерьер» (2005). Работы художницы выстраиваются в серии картин, связанные между собой.
Выставка проходит в Третьяковской галерее на Крымском валу, дом 10 в период с 23 сентября по 8 ноября.